Heroinat e popullit, tri bijat e Vlorës…

-Të mbetura në altarin e përjetësisë-

Atdhedashuria dhe liria e mbirë në gjak e shpirt, e rritur në breznitë, e dëshmuar me heroizmin e pa shoq, e të rënëve në betejën më të madhe kombëtare, LANÇ janë thesare dhe visare të pa çmuara të kombit, që ndrisin e mbeten në altarin e përjetësisë, në pavdeksi! Tri Legjendat nga Vlora, bija të Labërisë mbeten në memorien e Vlorës, Labërisë dhe Kombit, për aktet e tyre sublime. Tri Heroinat: Qeriba Derri, Persefoni Kokëdhima dhe Zonja Çurre, ngjitur e mbetur si Ylber mbi kurorën e vendit dhe të kombit..Ideali i bijve dhe bijave të rënë për Liri e për Vatan, i frymëzonte dhe udhërrëfente: Për të bërë Shqipërinë lule, si lulet e tjera, për të jetuar të lumtur mes të lumturve, jo për të jetuar të lumtur mes të mjerëve…

Trimëresha e njohur Qeriba Derri, e gdhendur në historinë e Shqipërisë, lindi në fshatin e vogël Matogjin, i Smokthinës në vitin 1905, në familjen Hoxha, një familje e thjeshtë patriotike dhe u afirmua si Bijë e madhe e Shqipërisë. Qeribaja mbeti jetime dhe jeta e saj e vuajtshme bëri të rritej dhe të madhohej para kohe, mes njerëzve të saj. Kur nisi Lufta e Vlorës, Qeribaja ishte nuse e re, e martuar në Bashaj, te Shaqo Derri. Dhe nusërinë e saj e nisi në rrugën partizane, duke ju çuar luftëtarëve ushqime dhe municione, bashkë me shoqet e tjera, ku gatuante bukë në mullirin, nën fshatin Bashaj. Kjo ishte ndjenja atdhetare e mbrujtur qysh nga mësimdhënia e Halim Xhelos-tribun i vegjëlisë, por dhe nga rrjeti familjar e shoqëror, ku kishte lindur, “gatuhej” e hidhte shtat heriona: Qeriba Derri. Qysh në ditët e para të Luftës Qeriba Derri, shprehte hapur atë që kishte brenda shpirtit, kundër pushtuesve dhe kolaboracionistëve, tradhëtarëve dhe bashibozukëve-ordiner. Në fundin e vitit 1920 Qeriba Derri mërgoi në Francë, ku mundi të shkonte atje pranë burrit të saj, i cili kishte shkuar si i arratisur politik, dhe qëndroi për disa vite! Në Paris Qeribaja nisi një jetë të pa njohur, por shumë shpejt u angazhua dhe aty në veprimtari revolucionare, në organizatat e mërgimtarëve. Ishte femra e vetme në Paris, mes mërgimtarëve në veprimtaritë, në dobi të atdheut të tyre. Mërgimtarët shqiptarë mundësuan të gjenin edhe punë për mërgimtaren, një punë si punëtore, në të cilën mundi të njihte nga afër jetën e reale të punëtorit francez. Qeribaja shpalosi në moshën e re vizionin e saj të mbimoshës, zgjuarsinë, kurajon, edhe mes punëtorëve francezë, ku merrte pjesë edhe në demonstarat e tyre. Qeriba Derri dhe shumë bij e bija të vendit dhe të Vlorës, duhej të ktheheshin në vendin e tyre, të organizoheshin, të luftonin dhe të fitonin, të bënin shtetin e tyre, të qeveriseshin dhe te ndërtonin vendin. Dy herë do të ndërmerrte rrugën nga Franca për në Shqipëri, për të lajmëruar Halim Xhelon, për tu kthyer në Francë detyrë e ngarkuar nga Komiteti i Çlirimit Nacional. Nëpër pikat e kalimit, dogana e porte i bënin kontrolle të imta për gjithçka sillte në Shqipëri, por nuk mund të kapnin gjë, fal zgjuarsësisë dhe inteligjencës së bijës së Labërisë. Ajo i fuste në astarin e këpucëve, mes flokëve të krehura topuz, astarin e çantës, materialet propogandistike për t’i shpërndarë në popull. Dita e zezë e pushtimit të Shqipërisë, 7 prilli i vitit 1939, Qeribanë e gjeti në Francë. Pas një muaji ajo mbërrin në Shqipëri. Si për gjithë atdhetarët, bijtë e Shqipërisë; Thirrja e PKSH- organizatë politike që udhëhiqte dhe organizonte luftën për çlirimin e vendit, u kthye në kushtrim për të luftuar kundër pushtuesit, për Liri… Kur Barjam Tushi, “Hero i Popullit” i dha Qeribasë komunikatën për themelimin e PKSH, ajo tha: “Tani lindi shkëndia për ngritjen më këmbë kundër fashizmit”! Me besimin e pa tundur Qeriba Derri, për drejtësinë e popullit të saj, për të vendosur fatin e vet u hodh, e lidhur me mish e me shpirt në anën e çlirimtarëve shqiptarë. Qeriba Derri ishte ndër të parat luftëtare që guxonte, protestonte dhe luftonte kundër pushtuesit dhe veglave qorre të tij. Ajo me shumë bij e bija shqiptare dhe vlonjate mori pjesë në “Demonstratën e Bukës” në mars të vitit 1942, në qytetin e Vlorës. Ajo vajzë syshqiponjë e mendje artë do të gjendej ku ndodhte një plagë, në rrugët e qytetit të Vlorës, në fshatrat e Labërisë… Në dejet e gjakun e labes Qeriba Derri ishte Shqipëria, Kombi, kudo ku ndihej dhimbja e pushtimit dhe pulsonte gjaku i lirisë!…Kudo shkelte këmba e saj, dëgjohej, arsyeja e agjitatores në zonën e Mesaplikut, Bashaj, Ramicë, Matogjinë, në organizimin dhe ngritjen e organizatave të gruas antifashiste, si organizatore dhe përgjegjëse e gruas. Operacioni i Dimrit ishte në pik dhe kishte ngritur kurbën e zemërimit dhe tërbimit armikut. Qeriba Derri si një veprimtare e denjë, me një dhembsuri të pashoq, do të realizonte detyrat e ngarkuara nga Shtabi i Luftës Çlirimtare, tërheqjen e pleqve, fëmijëve dhe gjithçkaje, në pyjet dhe shpellat e Çipinit, për të mos rënë askush në dorën e armikut. Natë dhjetori 1943. Po tërhiqeshin të gjithë duke lënë pas shtëpi e katandi… Nazistët po shkonin në fshatrat e boshatisur. Qeriba Derrin, kunatin dhe disa të tjerë i kapën dhe i sjellin në Vlorë. As në burg dhe as përpara torturave shtazarake Qeriba Derri nuk u mposht. Atë ditë prilli binte një shi i imët. Qeriba Derri së bashku me Elmazin, Zenelin, Çizen dhe Refatin i nxorën nga porta e burgut -dyer rëndë. Qeribaja ngriti kokën dhe pa lartë në qiell. Pushtuesit të tërbuar, e shtynë në një makinë dhe i lidhën sytë me shami. Vajza labe kundërshtoi prerë: “Mos mi lidhni sytë”. Rruga për te xhamia e Tabakëve ishte e shkurtër. Nazistët i zgjidhën sytë e duart. Trimëresha ngriti kokën sërish lartë dhe sytë në qiell! Pastaj pa rreth vetes katër bashkëluftëtarët e vet të pushkatuar. Gjaku i tyre kishte rrjedhur dhe krijuar pellgje në tokën mëmë! I njohu të rënë, të vrarë barabarisht, kunatin e saj, Elmaz Derrin dhe shokët e tjerë, Çize Arifi, Refat Hila, Zenel Prushi. Dhimbja i prushëroi edhe më urrjtjen për pushtuesit, barbarët, mizorët. E shtytën me kondak të pushkëve dhe e vendosën me krahët e mbështetur në murin e Xhahmisë. Më pas u dha urdhëri: Zjarr! Plubmat çanë trupin e Qeriba Derrit. Njerëzit dëgjuan zërin e saj: “RROFTË SHQIPËRIA”.

***

Në gjerdanin e Artë, Luftën Çlirimtare, ka zënë vend dhe mbetet një bijë tjetër e Vlorës, nga Qeparoi, e gdhendur në këngë:

Persenofoni Kokëdhima

Të këndon e gjithë Krahina…

Xhelatë- nazistët përdorën armën e fundit, gjuhën e lajkave për të biseduar më vajzën 17 vjeçare pas torturave çnjerëzore e gjakosjes në burgun e Gjirokastrës në vitin 1944. I dorëzuan një letër për të nënshkruar, për të mohuar idealin e saj, luftën Çlirimtare, dhe pas nënshkrimit të këtij akti do të linin të lirë, do t’i falnin jetën. Heroina Persefoni Kokëdhima nuk u tundua, nuk i’u drodh as zemra e as zëri! Me përbuzjen dhe krenarinë e saj, mbështetur në idealin për Çlirimin e Atdheut ju përgjigj prerë, pa i’u dridhur qerpiku, duke shpërfillur edhe vdekjen: “Nuk dua falje të këtillë, mbajeni për vete”. Më pas mori copën e letrës me majën e gishtave, e bëri copë e çikë me këmbë dhe u tha xhelatëve pa ia bërë syri tërt: “Ja e firmosa, merreni kjo letër nuk nuk mund të kapet as me dorë”. Këto ishn fjalët e herionës në çastet e ndarjes së jetës nga vdekja. Pas këtij qëndrimi, xhelatëve u hipi edhe më shumë tërbimi, mbyllën derën e hekurt të burgut duke kthyer sërish në errësirën e pa fund luaneshën Përsefoni Kokëdhima! Në këtë ditë u mor edhe vendimi me: Vdekje, varje në litar për të burgosurën Persefoni Kokëdhima.

17 korrik 1944, në orët e mëngjesit forca të shumta naziste koalaboracioniste zbrisnin në kalldrëmet e gurta të Gjirokastrës, drejt rrapi shekullor, degët e të cilit i kishin kthyer në trekëmbëshin për të varur edhe bijën e bregdetit nga Qeparoi i Vlorës dhe Bule Naipin. Turma e armatosur dhe e xhindosur kishte vënë në mesin e tyre dy vajzat partizane Persefoni Kokëdhima dhe Bule Naipi, dy yje të lirisë, bija të Labërisë, krahinës lagjendare! Bule Naipi ishte bijë gjirokastrite dhe Persefoni Kokëdhima nga Qeparoi i Vlorës, dy vajza Labe që po të linin pas, emrin dhe veprën e tyre në përjetësi! Në shtëpinë, fisin dhe në fshatin e lindjes së Persefoni Kokëdhimës, flitej për kapedanët e kohëve, të cilët kishin luftuar dhe flijuar për vatanin, të cilët asnjëherë nuk ishin nënshtruar të huajve, pushtuesve. Dhe prushi i atdhtarizmit, i lirisë ishte ndezuar shpejtë në shtëpinë dhe shpirtin e vajzës 17 vjeçare, e cila u rreshtua me shumë bij e bija në radhët partizane, bashkë me dy vëllezërit e saj, duke lënë të vetmuar nënën e saj, edhe të sëmurë. Persefoni Kokëdhima u rreshtua në batalionin Dytë të Brigadës së Gjashtë Sulmuese, duke mos u kthyer më as në shtëpinë e saj të përkëdhelte të jëmën duke lënguar, po as dhe nëna duke mos e puthur të bijën e saj njomëzake- të madhuar! Në gjithë aksionet luftarake Persefoni Kokëdhima, ishtë në ballë, pa përfillur edhe vdekjen, për lirinë e vendit! Në ballë të luftës ajo luftoi deri dhe në Qafë Gjashtën, në ditët e verës të vitit 1944. Në këto luftime, luftëtaren trime e mori një plumb ku mbeti e plagosur. Bashkëluftëtarët e tërhoqën dhe e çuan në shtëpinë e saj, në Qeparo! Po shtëpia e saj ishte e survejuar dhe e kontrolluar nga forcat naziste dhe kolaboracionistët. Përballë kësaj situate të kërcënuar, e ëma e çoi të bijën për të strehuar në shpellën e malit! Mirëpo tradhëtia e bëri punën e vet. Spuinët kishin zbuluar edhe vendndodhjen e saj. Bëjnë rrethimin e shpellës dhe bënë arrestimin e heroinës! E arrestojnë dhe e burgosën në një qeli të errët të burgut të Gjirokastërs! Në burg përdorën torturat më çnjerëzore, deri sa trupi i saj u sfilit, po shpirti nuk u dha kurrë parpara torturave dhe padrejtësive! Persefoni Kokëdhima dhe bashkëheroina Bule Naipi, ishin betuar që të sillnin në Atdheun e tyre të shtrenjtë Lirinë, qoftë dhe me gjënë më të shtrenjtë; Jetën e tyre! Të dy bijat e Labërisë; Bule Naipi dhe Persefoni Kokëdhima më datën 17 korrik shkuan kryelartë si shtiza e flamurit përpara vdekjes! Litari i ashpër varur në degën e rrapit shekullor dhe në qafën e dy bijave të ndritura të Shqipërisë, këputi jetën e tyre në mënyrën më mizore! Ky është krimi më makabër që ka bërë nazizmi gjatë luftës së Dytë Botërore nga tri gra që janë dënuar më varje me litar, dy janë shqiptare dhe që të dyja janë nga treva e Labërisë! Ndaj dhe lapidarët e kan rrënjën nga Lab-nga Labëria!…

***

Dhe një bijë tjetrër nga Vlora, ja bën fët në Historinë më të lavdishme të popullit tonë, Luftën Çlirimtare, Zonja Çorre, zonjë e vërtetë- Herionë e Populli! U lind në Tragjas dhe u formua me frymën atdhetare, Luftën Çlirimtare për të çliruar vendin nga pushtuesit dhe të shiturit te pushtuesit në gjithë krahinën e Labërisë dhe për gjithë vendin! Edhe ajo kasolle e vogël me kashtë e nënë Salihesë në fshatin Tragjas u kthye në vatër të zjarrtë atdhetarizmi, ku vinin e komunikonin, piketonin e ndërrmërrnin aksione bijtë e bijat, të organizuar dhe po udhëhiqnin Luftën Çlirimtare. Edhe vajza e re u përfshi në udhët e luftës dhe të fitores. Me krijmin e “Çetës së Rinisë”, Zonja Çurre ishte e para e rreshtuar në radhët e saj! “Ku po shkon moj bijë vetëm”- e pyeti nënë Saliheja. –“-“Nuk jam vetëm moj nënë, po kam dhe këta dy shokë besnik” dhe nxori duke i’a treguar të jëmës dy granatat që mbante në xhep. Zonja u radhit dhe në Brigadën e “Pestë Sulmuese” ku dhe u zgjodh skuadërkomandante e Kompanisë së Parë të Batalionit të Katërt! Dhe shumë shpejt ajo u madhua, u afirmua, dhe u ngarkua me detyrën e zëvendës komandantit. Në gjithë betajat e zhvilluara do të dallohej për guxim e trimëri, vajza tragjasiote. Edhe në betejën e Drashovicës, në vitin 1943, me mitralozin e saj në dorë Zonja Çurre u veçua për guxim e trimëri. Në operacionin e dimrit forcat e shumta pushtuese dhe aleatët e tyre kolaboracionistët ndërmorën aksione luftarake kundër brigadës së Pestë Sulmuese, e cila ishte një nga njësitet më luftarake të formacioneve partizane LANÇ. Një skuadër partizanësh u ngarkua me detyrë të ndërlidhnin pjesët e batalionit të cilët ndodheshin në Malin e Vranishtit dhe pjesa tjetër në malin e Tragjasit. Dëbora kishte mbuluar malet dhe kishte zbritur deri në ultësira të fshatrave. Dimri shumë i egërsuar e bënte të vështirë për skuadrën të realizonte aksionin luftarak. Skuadra nuk mund të kaparcente qafën e Shëngjergjit, të mbytur nga dëbora dhe moti i ashpër. Në këto rrethanë Zonja Çurre doli iniciatore të kryente këtë mision, duke e udhëhequr atë vetë me partizanët e skuadrës. Bashkë me skudarën e saj u nisën në drejtim të malit të Tragjasit. Nën dëborë ishin përfshirë fshatrat Vranisht, Tërbaç e Dukat, nga ku do të shkonte skuadra luftarake- partizane. Por rrugët e shtigjet ishin të zëna edhe nga forcat armike, pushtuese. Skuadra në rrethana të tilla u nis të kapërcentë nga Qafa e Shëngjergjit! Edhe shtegu i ngushtë, kishte rrezikun, i rrethuar nga forcat pushtuese! Dhe pa pritur mes errësisrës e motit të egër nisi lufta e ashpër mes skudrës partizane, e ndodhur papritur prej pushtuesve që kishin zënë pusinë. Gati pas një orë luftimesh forcat armike u tërhoqën duke lënë madje dhe 4 të vrarë, por dhe nga skuadra partizane mbetën të vrarë 2 partizanë dhe një i plagosur. Por pas dy orësh skuadra u gjend sërish e rrethuar nga forca më të shumta armike. Skuadra u gjend e rrethuar dhe pa tjetër duhej sulmuar për të çarë rrethimin. Zonja duke prirë aksionin luftarak u nis në drejtim të malit të Kozarës! Në terrenin shumë vështirë të dëborës dhe harcave, në mëngjes u gjendën në majën e malit, të lodhur dhe të dërmuar, gati të pa frymë. 3 nga shokët e skuadrës, Liloja, Kujtimi dhe Hazbiu rrëzohen dhe mbeten pa ndjenja. Zonja me dy partizanët e tjerë u munduan të tërhiqnin dhe t’u jepnin shpirt edhe nga shpirti tyre, por jeta e tyre u ndërpre menjëherë… Dhimbja ishte e madhe… Me shpirt në dhëmba e me dhimbjen e pllakosur marshuan deri sa futën kokën në mbrëmje në një kasolle të barinjve ku dhe vet Zonja Çurre mbeti pa ndjenja. Të nesërmen kur mund të merrte veten, pa se dhe shoku tjetër, Metja kishtë vdekur… Heroina Zonja Çurre, me plagë në këmbë dhe në shpirt lëngoi gati tre muaj dhe nisi sërish betejën e nisur, të pa përfunduar… Niset dhe i bashkohet Brigadës së Pestë Sulmuse, aso kohe e vendosur në Leskovik e Kolonjë. Më 22 korrik Kompania e Zonja Çurres, mori urdhrin luftarak të zinte pozicionet në Guri i Bardhë, që të mos mudeshin të kalonin forcat pushtuese në katundet: Klos e Fshat. Kompania e Zonjës ishte në pararojë. Lufta nisi e ashpër dhe në pozicione të vështira. Bie në këtë betejë mitralieri i skudarës e më pas edhe një partizan. Zonja rrëmbeu mitralozin dhe luftoi me këmbë t’i kapnin të gjallë. Asgjësoi një grup pushtuesish që kishin humbur pozicionet. E plagosur rëndë nga dy plagë, Zonja rezistoi deri sa erdhën forca të tjera partizane. Armiku shtinte pa pushim në drejtim të partizanëve. Zonja merr dhe një plagë tjetër… Dhe mitralozi i Zonja Çurres pushoi, por pushoi dhe zemëra e herionës, trimëreshës së Labërisë dhe e Shqipërisë!…