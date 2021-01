“Mjafton që një ministri t’i japësh….”, politikanët italianë për biznes në Shqipëri, flasin për korrupsionin dhe përfshirjen e një eurodeputeti

Në dosjen e plotë të hetimeve për ‘Ndragheta’ në Itali, në përgjime ka një moment i veçantë që tregon se si dy prej të hetuarve, që janë edhe politikanë e funksionarë kalabrezë, Tomaso Brutto e Saverio Brutto, babë e bir, flasin për një aktivitet në Shqipëri.

Në bisedat edhe me palë të tjera ata thonë se në Shqipëri korrupsioni është galopant dhe me ndërhyrjen e eurodeputetit Lorenzo Cesa mund të krijohen lidhje me politikanë shqiptarë të cilët.

“Korrupsioni është total”, “bëhet biznes pa tendera”, “mund të shfrytëzohej për të vendosur lidhje në Shqipërinë për aferat e tyre… “mjaft që një ministri në Shqipëri t’i japësh…” janë disa prej sekuencave të veccuara nga bisedat në përgjime që mund t’i shikoni edhe në italisht më poshtë.

“Antonio di të përfshihet ”. Duke iu referuar personit të “komandantit” (D’ALESSANDRO Ercole ish anëtarit të policisë financiare italiane), BRUTTO tha se ai kishte rënë dakord të merrte djalin e ish oficerit të Guardia Di Finanza në punë në Shqipëri në biznesin shqiptar që sapo kishte filluar.

“Unë e pranova djalin e tij në shoqëri, e kuptove çfarë bëra?”) Dhe Franco TALARICO shprehu miratimin e tij me frazën: “mirë, mirë mirë mirë, shkëlqyeshëm”. Të dy më pas arsyetuan për situatën në Shqipëri ku “korrupsioni është total”, duke i konsideruar këto të dhëna të favorshme për të ndërmarrë biznes më lehtë, pa tenderë dhe, në këtë drejtim, ata diskutuan se sa e dobishme mund të ishte të shfrytëzohen kanalet tashmë të hapura ose të hapura nga Eurodeputeti i CESA-s Lorenzo me homologët e tij të huaj “kjo është gjithashtu e rëndësishme eh … një gjë është që krijon një kontakt të CESA në Shqipëri për ju … e cila nuk është si këtu, një ministër në Shqipëri thyhet (korruptohet).

Biznesi të cilin Tomaso dhe Saverio Brutto po përpiqeshin të hapnin në Shqipëri kishte të bënte me tregtimin e materialeve për parandalimin e aksidenteve me aksione të barabarta mes tyre po që shuma fillestare e investimit do të jepej e tëra nga Antonio Gallo.

Ne foto: Antonio Gallo, Saverio Brutto, Tommaso Brutto

Marre nga report tv

o.j/dita