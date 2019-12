Bugajski: Çfarë do të sjellë hetimi i marrëdhënieve Trump-Rusi

Janusz Bugajski

Politika e jashtme e presidentit Donald Trump i është nënshtruar një kontrolli intensiv gjatë hetimit zyrtar për shkarkimin e tij.

Komiteti gjyqësor në Dhomën e Përfaqësuesve të SHBA ka filluar procesin e hetimit për shkarkim dhe do të vendosë nëse marrëdhëniet e Trump me Ukrainën përbënin një krim të lartë për të cilin ai duhet të gjykohet në Senatin e SHBA.

Ndërsa politikat e Ukrainës janë të lidhur ngushtë me Rusinë, një vlerësim objektiv gjithashtu duhet të ndërmerret (për të parë) nëse Trump ka kundërshtuar apo ka kontribuar për axhendën ekspansioniste të Moskës.

Rusia e Vladimir Putin kërkon të rivendosë dominimin e saj në bllokun sovjetik jo funksional, duke sfiduar pavarësinë dhe integritetin territorial të fqinjëve të saj. Në kundërshtim të plotë (me këtë), aleanca e NATO-s nën udhëheqjen e SHBA është krijuar për të parandaluar që Europa të sundohet nga ndonjë fuqi ekspansioniste. Prandaj është e rëndësishme të specifikohet se ku i kanë rezistuar politikat e Trumpagresionit të Moskës dhe mbrojtur Europën dhe ku kanë ndihmuar strategjinë e Kremlinit.

Zyrtarë të lartë të administratës Trump, përfshi zëvendës presidentin Mike Pence dhe sekretarin e shtetit Mike Pompeo, kanë nënvizuar mbështetjen e SHBA për forcimin e NATO-s kundër destabilizimit të Rusisë. Më e rëndësishmja, Uashingtoni ka forcuar Prezencën e Përparuar të NATO-s përgjatë krahut të tij lindor, me anë të së cilit trupat lëvizin në disa shtete të vijës së përparme si pjesëe grupeve luftarake shumëkombëshe të NATO-s. Polonia gjithashtu ka ofruar të mbajë pa afat një kontigjent edhe më të madh të trupave amerikane. Administrata Trump ka zgjeruar Aleancën në Ballkan duke bërë pjesë Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, pavarësisht kundërshtimit të ashpër rus, dhe po mban derën e hapur për aspirantët e tjerë.

Shitjet e armëve amerikane janë drejtuar për të ndihmuar anëtarët e NATO-s të ndalojnë agresionin e Moskës. Bie në sy se Polonia dhe Rumania kanë blerë sistemet raketore Patriot dhe se avionët luftarakë F-16 janë shitur për shumë aleatë përgjatë krahut lindor të NATO-s. Për më tepër, Ukraina dhe Gjeorgjia kanë blerë raketa anti-tank Javelin, në mënyrë që të forcojnë mbrojtjen e tyre kundër forcave ruse.

NATO gjithashtu ka rritur vëllimin e ushtrimeve ushtarake në Europë. Ushtrimet Defender (Mbrojtës) 2020, të planifikuara midis shkurtit dhe qershorit 2020, do të jenë mobilizimi i tretë më i madh i Aleancës në Evropë që nga Lufta e Ftohtë. Ky ushtrim i nivelit strategjik, që përfshin mbi 20,000 trupa dhe pajisje të rënda, do të testojë aftësitë e ushtrisë së SHBA në vendosjen me shpejtësi të njësive të mëdha për të penguar kërcënimet ushtarake të vazhdueshme të Rusisë përgjatë kufijve lindorë të NATO-s.

Përkundër të gjitha këtyre iniciativave të rëndësishme, presidenti i SHBA ka bërë deklarata të ndryshme që rrisinshpresat e Kremlit se ofensivat e tij neo-perandorake do të anashkalohen pasi Trump kërkon një riafrim me Putinin. Për shembull, përshkrimi i Trump për NATO-n si i vjetëruar shtoi frikën se Uashingtoni do të zvogëlonte praninë e tij në Aleancë. Mohimi i vazhdueshëm i Trump i ndërhyrjes së Rusisë në zgjedhjet e SHBA, përkundër provave domethënëse për të kundërtën, ndihmon të bindë Putinin se ndërhyrjet në zgjedhjet e ardhshme do të provokojnë sanksione minimale. Trump ka folur gjithashtu për (një) ftesë për Putin në Shtëpinë e Bardhë dhe rikthimin e Rusisë në forumin politik ndër-qeveritar G-7, nga i cili u dëbua pas pushtimit tëUkrainës.

Lëvizja më negative e Shtëpisë së Bardhë të Trump ishte bllokimi i ndihmës jetike ushtarake për Ukrainën, megjithë miratimin me shumicë dy-palëshe të kongresit. Aleatët dhe partnerët e NATO-s mund të arrijnë në përfundimin se ndihma e SHBA-së i nënshtorohet vendimeve presidenciale dhe është në varësi të politikës së brendshme dhe gjithashtu mund të ndikohen nga propaganda e Kremlinit ose gazetarët amerikanë miqësorë ndaj Putinin. Frika se iniciativat e NATO-s përgjatë krahut lindor mund të revokohet gjithashtu mund të shtohet, nëse Trump vendos që numri i trupave amerikane të zvogëlohët, ose për të qetësuar Moskën, ose për të marrë mbështetje nga votuesit amerikanë të lodhur nga angazhimet ushtarake jashtë vendit.

Sigurisht që jo veç Trump është fajtor për legjitimimin dhe forcimin e ofensivave diplomatike dhe dezinformuese të Moskës. Muajt e fundit, Rusia është lejuar të rikthehet në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Europës (PACE). Kjo përkundër faktit se Moska nuk është tërhequr nga territoret e okupuara të Ukrainës dhe të dhënat mbi të drejtat e njeriut në vend vazhdojnë të përkeqësohen. Në të njëjtën kohë, Gjermania dhe vendet e tjera të Europës Perëndimore po lejojnë vazhdmin e punimeve për rrjetinrus Nord Stream-2 nën Detin Baltik edhe pse kjo do të shtojë presionin për energjinë mbi Ukrainën dhe shtetet e tjera të Europës Qendrore.

Trump qartësisht nuk është i vetëm në ushqyerjen e naivitetit dhe admirimit për regjimin e Putinit. Por të paktën ai ka disa justifikime të besueshme : ai nuk është një strateg global; nuk duket se e kupton kërcënimin që Moska paraqet për vendet fqinje dhe institucionet perëndimore; dhe bizneset e tij thuhet se kanë përfituar nga investimet e oligarkëve rusë të lidhur me Kremlinin. Me sa duket, të njëjtat justifikime nuk mund të ngrihen për udhëheqësit e shumë aleatëve të Europës Perëndimore.

President Donald Trump’s foreign policy is under intense scrutiny during his impeachment. The judicial committee in the U.S. House of Representativeshas begun the impeachment process and will decide whether Trump’s dealings with Ukraine constituted a high crime for which he should be tried in the U.S. Senate. AsUkraine policy is intimately tied to Russia, an objective assessment must also focus on whetherTrump has countered or contributed to Moscow’s expansionist agenda.

Vladimir Putin’s Russia seeks to restore its dominance in the defunct Soviet bloc by challenging the independence and territorial integrity of its neighbors. In stark contrast, the NATO alliance under U.S. leadership exists to prevent Europe’s domination by any expansionist power.It is therefore important to specify where Trump’s policy has resisted Moscow’s aggression and defended Europe,and where it has assisted Kremlinstrategy.

Senior Trump administration officials, including Vice President Mike Pence and Secretary of State Mike Pompeo, have underscored U.S. support for strengthening NATO against Russia’s subversion.Most importantly, Washington has fortified NATO’s Enhanced Forward Presence along its eastern flank, whereby troops are rotated in several front-line states through multinational NATO battle groups.Poland has also offered to permanently host a larger contingent of U.S. troops.The Trump administration has expanded the Alliance in the Balkans by bringing in Montenegro and North Macedonia despite vehement Russian opposition and is keeping the door open to other aspirants.

U.S. weapons sales have been directed at helping NATO members deter Moscow’s aggression. Most notably, Poland and Romania have purchased Patriot missile systems and F-16 fighter jets have been sold to several allies along NATO’s eastern flank. Additionally, Ukraine and Georgia have purchased Javelin anti-tank missiles to bolster their defenses against Russian forces.

NATO has also increased the volume of military exercises in Europe. The Defender 2020 exercises, scheduled between February and June 2020, will be the third largest Alliance mobilization in Europe since the Cold War.This strategic level exercise, involving over 20,000 troops and heavy equipment, will test the U.S. Army’s capabilities inrapidly deploying large units to deter Russia’s persistent military threats along NATO’s eastern borders.

Despite all these important initiatives, the U.S. President has issued various statements that bolster Kremlin hopes that its neo-imperial offensives will be overlooked because Trump seeks a rapprochement with Putin. For instance, Trump describing NATO as obsolete fanned fears that Washington would downscale its presence in the Alliance. Trump’s persistent dismissal of Russia’s interference in the U.S. elections despite overwhelming evidence to the contrary, helps convince Putin that future election interventions will provoke minimal sanctions. Trump has also talked about inviting Putin to the White House and bringing Russia back into the G-7 inter-governmental political forum from which it was expelled following its invasion of Ukraine.

The most negative move by the Trump White House was blocking lethal military assistance to Ukraine despite overwhelming bi-partisan congressional approval. NATO allies and partners could conclude that U.S. assistance is subject to presidential decisions over domestic politics and may also be influenced by Kremlin propaganda or Putin-friendly American journalists. Fears may also grow that NATO initiatives along the eastern flank could be reversed if Trump decides that U.S. troop numbers should be downsized either to pacify Moscow or to rally support among American voters weary of military engagements abroad.

Of course, not only Trump can be blamed for legitimizing and emboldening Moscow’s diplomatic and disinformation offensives. In recent months, Russia has been allowed back into the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE). This despite the fact that Moscow has not withdrawn from occupied Ukrainian territories and its domestic human rights record continues to deteriorate. At the same time, Germany and other West European countries are allowing Russia’s Nord Stream-2 pipeline under the Baltic Sea to proceedeven though it will place greater energy pressure on Ukraine and other Central European states.

Trump is clearly not alone in harboring both naivety and admiration for the Putin regime. But at least he has some credible excuses – he is not a global strategist, does not seem to grasp the threat that Moscow poses to neighboring countries and Western institutions, and his businesses have reportedly benefited from investments by Kremlin-linked Russian oligarchs. Presumably, the same excuses cannot be made for the leaders of several West European allies.

