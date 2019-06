Histori gangsterësh politikë

Nga Viktor Malaj

Në vitin 1990, kur gjendja ekonomike e vendit ishte e mjerë dhe ajo shoqërore thuajse pa shpresë, në skenën politike dhe shoqërore të Shqipërisë u shfaqën një tufë njerëzish të cilët pretendonin të ishin shpëtimtarët e vendit dhe të popullit dhe që propagandonin e premtonin sjelljen e demokracisë dhe bërjen e “Shqipërisë si gjithë Evropa”.

Këtë “çetë apostujsh” e karakterizonin tri gjëra të përbashkëta: Thuajse të gjithë vinin nga nomenklatura komuniste; shfaqeshin në publik të veshur me pardesy të bardha dhe, pas “dërmës” që i jepnin të shkuarës, premtonin një të ardhme të ndritur për popullin shqiptar ku do të mbizotëronte paqja, drejtësia, prosperiteti ekonomik dhe respektimi i parimeve perëndimore të sistemit demokratik.

Megjithë gjendjen e vajtueshme ekonomiko-sociale, në zgjedhjet e para pluraliste të marsit 1991 vetëm 39 përqind e shqiptarëve ua besuan të ardhmen e tyre këtyre profetëve të rremë. Meqë nuk arritën shumicën qeverisëse çeta mori përsipër krijimin e artificeve politike të shumëllojshme ku spikat ngjarja tragjike e 2 prillit 1991 në Shkoder, e organizuar prej tyre dhe e përdorur me sukses po prej tyre. Ky artific kriminal politik, i kombinuar me lloj-lloj aktesh të tjera destabilizuese, siç ishte rrëzimi i dy qeverive brenda një viti, paralizimi i ekonomisë nëpërmjet grevave masive si dhe pengimi me dhunë i shpërndarjes së ndihmave ekonomike të dërguara nga vendet perëndimore për popullin shqiptar, bënë që zgjedhjet legjislative të radhës të zhvilloheshin pas një viti.

Në mars 1992 profetët e rremë erdhën në pushtet me mbi 60 përqind të votave të shqiptarëve. Vetëm katër muaj më pas, në korrik 1992, në zgjedhjet vendore besueshmëria e çetës ra me mbi 20 përqind. Ose shqiptarët nuk po arrinin të mirëkuptonin “shpëtimtarët” e rinj, ose shumica e popullit shqiptar kishte filluar të njihte fytyrën e djallit pas maskave prej engjëjsh të njerëzve të podiumeve buçitës.

Pas burgosjes politike të kreut të opozitës politike si dhe shumë veprimeve të tjera të pushtetit, që binin ndesh me premtimet e bujshme, i erdhi radha Referendumit për Kushtetutën në vitin 1994. Dy të tretat e shqiptarëve e refuzuan me votë ofertën e “demokratëve perëndimorë”.

Ekonomia vazhdonte të lëngonte dhe u mbështet kryesisht në dy “shtylla” të kalbura siç ishin lulëzimi i kjoskave dhe lindja e firmave kriminale piramidale. Paligjshmëria ishte forma kryesore e sjelljes jo vetëm të pushtetit, por edhe të shumë qytetarëve ku dominonin veprimtaritë e pakontrolluara dhe të paligjshme ekonomike, të gjitha llojet e kontrabandave, pushtimet e pronave, ndërtimet pa projekte dhe pa leje, mospagimi i taksave, energjisë elektrike, ujit dhe detyrimeve të tjera fiskale.

Shqiptarët që shihnin përtej oborrit të tyre filluan të vënë në dyshim sjelljet dhe drejtimin e qeveritarëve bujëmëdhenj e punëmbrapshtë dhe, përditë pyesnin veten dhe njëri-tjetrin: A është vërtet ky sistemi politik demokratik që na nevojitet dhe a funksionon ai kështu edhe në Perëndim? Dhe, sigurisht që përgjigjja ishte mosaprovuese.

Duke e njohur pakënaqësinë masive ndaj tyre, “apostujt e demokracisë” vendosën të luajnë rolin e djallit, i cili ishte dhe roli më i përshtatshëm për ta, duke planifikuar dhe realizuar përmbysjen e vlerësimit dhe vullnetit popullor me dhunimin masiv të procesit zgjedhor të majit 1996.

Reagimit të popullit ndaj këtij dhunimi ata iu përgjigjën me dhunimin e protestuesve dhe deputetëve opozitarë, të gazetarëve dhe kujtdo që nuk pajtohej me ta, duke përfshirë edhe ish-pronarët e shpronësuar dhe ish-të burgosurit politikë të regjimit komunist. Propaganduesit e “Shqipërisë si gjithë Evropa” u konsideruan si “regjim gangsterësh” pikërisht nga Evropa Perëndimore.

Rrënimi i pashmangshëm i firmave piramidale dhe mllefi i grumbulluar nga keqsjellja politike e regjimit të padenjë politik shkaktoi revoltat dhe protestat e fillimvitit 1997 që kulmuan me vendosjen e gjendjes së jashtëzakonshme, rizgjedhjen President të shkaktarit kryesor të gjendjes kaotike dhe antidemokratike të vendit, dhe pastaj bërjen e zgjedhjeve të parakohëshme parlamentare në verën e vitit 1997. Zgjedhjet e reja i dërguan në opozitë të papërfillshme profetët e rremë, por ata nuk u pajtuan me statusin e ri që iu kishte dhënë populli.

Pasi kërcënuan se “do ua ngrinin buzqeshjen e fitores në buzë” pushtetarëve të sapoardhur me votë në drejtimin e vendit, ndërmorën organizimin dhe kryerjen e veprimeve destabilizuese të rendit dhe shoqërisë, fushë kjo ku ata ishin më të aftë se askund tjetër. Mbas marrjes peng të Prefektit të Shkodrës dhe djegies së komisariateve të policisë në Shkoder dhe Tropojë në shkurt-mars 1998, në shtator të po atij viti organizuan dhe provuan marrjen e pushtetit me dhunë duke sulmuar me të gjithë llojet e armatimit institucionet qendrore shtetërore, pasi kishin përdorur si dash për thyerjen e derës së godinës qeveritare arkmortin e ish-kryetarit të parë të asaj partie, të përjashtuar dy herë nga Grupi Parlamentar i tyre dhe të vrarë nga grupe ordinere rivale në veprimtari të paligjshme.

Ultimatumi i kancelarive perëndimore, duke përfshirë BE-në dhe SHBA-në, i detyroi që, pasi deklaruan në TVSH se “e morëm pushtetin”, të tërhiqeshin në selinë e partisë ku qendruan për gati një javë të armatosur me të gjitha llojet e armatimit, nga pistoletat deri tek flakëhedhësit dhe tanket. Pafuqia e kundërshtarëve politikë brenda vendit dhe pasinqeriteti i ndërhyrjeve ndërkombëtare i shpëtuan mëkatarët e mëdhenj nga burgimet e merituara.

Meqë ishin diskredituar aq shumë sa humbën edhe zgjedhjet parlamentare të vitit 2001, drejtuesit e çetës shumëfytyrëshe vendosën të nxjerrin në skenë një grup individësh të rinj që të shërbente si makiazh për fytyrat e tyre të rrudhura nga djallëzia e keqbërja dhe kështu populli do t’i merrte ose për të penduar ose duhej të besonte se nuk ishin ata që kishin qenë më parë.

Kjo taktikë dhe përçarja e pushtetarëve, kryesisht për shkak të etjes së Ilir Metës për të qenë sundimtar i vetëm, bënë që “ujqërit e vjetër” të bëheshin sërish barinj të grigjës popull ndonëse nuk e fituan besimin e shumicës së popullit.

Për të qeverisur pranuan ofertën e partisë së krijuar nga përçarja e majtë, e quajtur LSI, me pretekstin e integrimit, por që koha do të dëshmonte se oferta synonte xhepmbushjen. Shumë prej pardesybardhëve që ishin larguar dikur nga çeta me argumentin e mospajtimit të tyre me shkeljen e normave demokratike, u rikthyen tani kur çeta dhe kryetari i saj gangster i kishin dhjetëfishuar mëkatet dhe krimet e veta.

Rikthimi i tyre në “stan” dhe pohimi i ndonjërit prej tyre se “as unë nuk e di pse jemi prishur me Sali Berishën” tregonin qartë që morali i shumicës dërmuese të pardesybardhëve ishte morali i gangsterëve politikë, pa din e iman, pa ide dhe ideale por me shumë etje për pushtet e pasuri.

Gjatë “nusërimit” të saj të ri çeta i trashi zullumet dhe elementët e rinj që ishin sjellë për makiazh politik u tretën në moçalin e vjetër të ndyrësive ku kishin hyrë duke dëshmuar se përmbajtja e tyre morale kishte të njëjtën përbërje kimike me mëkatarët e vjetër dhe se ky moçal ishte vendi i tyre i natyrshëm, prandaj edhe i merituar.

Nga furça dhe maska zbukurimi të fytyrave të vjetra dhe të neveritëshme të drejtuesve të vjetër, shumica e ardhacakëve politikë dëshmuan të gjitha tiparet e “baballarëve” politikë dhe u bënë vazhdues të zellshëm të tipareve të hershme “gjenetike” të nënës parti. Pushteti i tyre “i ri” u zhyt në korrupsion, paligjshmëri dhe krime, duke filluar me falsifikimin total të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2009 nëpërmjet mbushjes së kutive të votimit me fletë të rreme votimi, falsifikimin e hapur të zgjedhjeve lokale të vitit 2011 që e bënë Lulzim Bashën kryetar bashkie të kryeqytetit, megjithëse kishte humbur me dhjetë vota, vrasjet e dhjetëra njerëzve nga korrupsioni masiv i Gërdecit, përvetësimet alarmante të parave të buxhetit të shtetit në ndërtimin e rrugëve e deri tek vrasjet e protestuesve paqësorë në 2011.

Mospendimi për sjelljet dhe krimet e së shkuarës dhe përsëritja e tyre pa kokëçarje, për shkak të mosndëshkimit dhe sigurisë që gjenin tek sistemi tërësisht i korruptuar i drejtësisë së ngritur prej tyre dhe në shërbim të tyre, bëri që shumica dërmuese e shqiptarëve t’i përbuzë, neverisë dhe të mos i votojë në vitin 2013. Pasi u mendua dhe vajtoi tri ditë humbjen e pakthyeshme, kryegangsteri politik Sali Berisha njoftoi dorëheqjen formale nga drejtimi i çetës-parti për t’ia kaluar stafetën e “drejtimit” të saj jo ndonjë pjesëtari të paketës së makiazhit politik të quajtur KOP të vitit 2005 që ishte përpjekur sadopak të sillte diçka të re dhe të mos pajtohej me brutalitetin dhe krimet e vjetra të kastës partiake e qeverisëse pa dinjitet, por pikërisht Lulzim Bashës, njeriut që dëshmoi zell dhe besnikëri të plotë ndaj trashëgimisë së vjetër dhe të diskredituar të asaj partie, njeriut që qesh edhe në funerale dhe që “gënjen edhe kur e pyet për orën”.

E paraqita këtë histori të shkurtër për të pasur të qartë se gjendja ku jemi me situata të krijuara artificialisht nga gangsterët tanë politikë nuk është e befasishme për ata që i njohin, por e dëmshme dhe e dhimbshme për të sotmen dhe të ardhmen e vendit. Duke qenë përjetësisht të papenduar dhe të pandreqshëm, të papajtueshëm me statusin që iu jep populli, të etur për pushtet dhe të frikësur nga ndëshkimet e mundshme të nesërme për krimet e kryer në të shkuarën, ata vazhdojnë të paraqiten çfarë nuk janë, të bëjnë çfarë s’duhet bërë, të hiqen si europerëndimorë me fjalë dhe të sillen si talebanë me vepra, të na tallin kujtesën tonë dhe të na fyejnë inteligjencën duke u shitur si shpëtimtarët tanë kur kanë qenë shumë herë dhe përherë mashtruesit tanë, dhunuesit tanë dhe shpresëvrasësit tanë.

Sot, ata hiqen sikur kanë ardhur nga një planet tjetër dhe nuk janë ata që njohim shumë mirë.

Kryetari formal i një partie që e ka çuar vendin dhe popullin shqiptar në zgrip kombëtar, në gjendje të jashtëzakonshme, që ka organizuar konfliktin veri-jug të 1997, duke shkaktuar rreth tri mijë viktima po atë vit dhe detyroi bashkësinë ndërkombëtare të ndërhynte me misione shpëtimi për të rivendosur rendin shoqëror e politik, na pohon: “Unë sot ndjehem keq dhe i trishtuar për gjendjen ku kemi përfunduar si shoqëri, si popull” (L. Basha).

Ndërsa ish-nënkryetari i asaj partie, që u largua prej saj në 1991 duke e mallkuar si antidemokratike dhe u kthye tek ajo pasi aktet e saj antidemokratike dhe kriminale ishin dhjetëfishuar, lëshon mallkime kundër popullit që do shkojë në votimet e 30 qershorit dhe thotë: “Ndihem i turpëruar nga situata ku ndodhet vendi” (N. Ceka).

Kryetari i partisë që drejtoi dhe dhunoi të vetmin proces zgjedhor që nuk ka pranuar OSBE, atë të majit 1996 (sipas zonjës Odri Glaver), që mbushi kutitë e votimit me mijëra fletëvotimi të rreme përpara se të hapeshin qendrat e votimit në 2009, që falsifikoi hapur rezultatin e votimit për bashkinë e Tiranës në 2011 dhe pastaj kryefalsifikuesin e KQZ-së e bëri numrin dy të partisë së tij (Arben Ristanin), shprehet sot se nuk njeh votimet e vitit 2017 të çertifikuara nga KQZ (me shumicën e PD-së) dhe gjithë Bashkësia Ndërkombëtare. Lulzim Basha që liroi përkohësisht të dënuarit për vrasje gjatë zgjedhjeve të 2009 (shih korrespondencën diplomatike amerikane) dhe që partia e tij ka futur në kutitë e votimeve mbi pesëqind mijë fletëvotimi false në proceset e mëparshme zgjedhore, kërkon tani të anulohet rezultati i zgjedhjeve të 2017 sepse dikush paska pas premtuar t’i “blejë” nja pesë vota në Kukës. Këtyre ” luftëtarëve për drejtësi ” iu vjen turp pse një deputet politik kundërshtar i ka kërkuar një aktivisti të partisë së vet që ” të votojë hapur për PS ose do të fluturojë “, por ndihet krenar që kryetari i vet i bashkisë së Kamzës ka dërguar me autobuzë mbi katërqind banorë nga rrethinat e Tiranës për të votuar në Dibër.

Duke u ndjerë të pashpresë në rrugëtimin e tyre të verbër, nën ndikimin dhe drejtimin e Sali Berishës dhe Ilir Metës (të kujtojmë premtimin e Presidentit dhënë ambasadorëve se, po të ulej Kryeministri në bisedime, ai do të mund ta anulonte protestën e 21 qershorit) opozita i është futur rrugës së dhunës dhe është e sigurt se, po të mos ishte presioni i ndërkombëtarëve, zjarr dhe flakë do ta kishin bërë Shqipërinë. Ata që organizuan dhe dogjën Shkodrën në 13 dhjetor 1990, në 2 prill 1991 dhe shkurt 1998, organizuan edhe djegien e qendrës së votimit në shkollën “Shejnaze Juka”. Vini re sjelljen dhe moralin e tyre: organizojnë disa halabakë për të rrethuar qendrën e votimit, e djegin atë dhe, pastaj, dalin e thonë: “Ne vajtëm atje për të rivendosur rendin dhe qetësinë” (Bardh Spahia). Kështu thoshin edhe në shtator 1998 pasi kishin sulmuar e uzurpuar institucionet qendrore shtetërore dhe iu erdhi koha për t’u përgjigjur.

Ashtu si Ali Spahia në dhjetor 1990, mars 1991 dhe shkurt-mars 1998 që hidhte gurin e fshihte dorën në protestat e dhunshme dhe pastaj dilte si shpëtimtar dhe “qetësues i situatës”, po kështu edhe i biri, Bardhi i zi, pasi ka realizuar djegien e shkollës dhe është shprehur se “nuk keni parë gjë akoma”, del e thotë: “Ne jemi për paqen”. Në shembullin e Kryegangsterit Sali Berisha që shprehej se “Qytetarët po mbrojnë rendin kushtetues, zjarrvënës janë qeveritarët e mafias…” vepron edhe “Sorra e Verdhë”, siç po e emërtojnë qytetarët znj. Ademi, krytaren e Bashkisë në Shkodër.

Kjo zonjë po nxit me të gjitha mënyrat njerëzit për të ushtruar dhunë e krijuar konflikte. Duke iu drejtuar një grumbulli protestuesish laramanë, shumica e të cilëve dukej qartë se do të mund të ishin objekt studimi të Çezare Lombrosos, ajo shprehej: “Kjo është diktaturë…Të gjithë këta (të arrestuarit për dhunë dhe zjarrvënie- V.M.) janë heronjtë tanë… Ose do të rezistojmë ose në datën 1 korrik do të jemi të gjithë në burg… Rama të mos guxojë me hi në Shkoder”. Dhe fjalët e saj e gjenin efektin e vet tek disa individë që iu dalloheshin nga larg brirët e marrëzisë dhe ligësisë kur i dëgjoje të shpreheshin: “Na ndihmoni more t’i zhdukim këta (ishte fjala për socialistët) nji herë e përgjithmonë…”.

Merreni me mend: zjarrvënësit e Shqipërisë janë heronjt e ” demokratëve ” tanë. Nuk ka çudi që të tillë ” heronj ” t’i yshtin për të djegur në 30 qershor dhe t’iu fusin ndonjë plumb mbas shpine, si në 21 janar, dhe pastaj të akuzojnë ” pushtetin diktatorial “. Cubat mesjetarë të pritave, dhunës dhe zjarrit nuk mund të jenë kurrë demokratët evropianë të shekullit të 21-të.

Duke vajtuar humbjen e kolltukëve të vet në 30 qershor, të njëjtin moral dhe sjellje po demonstrojnë edhe kryetarë bashkishë të tjera si ai i Kukësit që nxit dhunimin e procesit zgjedhor të 30 qershorit, kryetari pa mend i bashkisë Mallakastër që pohon se ” e kam për nder të bëj burg për të ruajtur demokracinë, për të mos lejuar të kthehet diktatura apo kryetari i bashkisë së Lezhës i cili, edhe pse është i pandehur në 3-4 procese gjyqësore penale për korrupsion e shpërdorime detyre, shprehet se “në 30 qershor do të zbatoj ligjin për të mos lejuar votime”.

Pafytyrësia e këtyre njerëzve nuk njeh kufij. Edhe pse gjithë shqiptarët i dëgjojnë thirrjet e tyre për dhunë, kërcënimet për zhdukje e tërheqje zvarrë të Kryeminsitrit dhe i shohin veprimet e tyre me molotovë e zjarr, edhe pse të gjitha kancelaritë perëndimore i kanë identifikuar me emra nxitësit dhe drejtuesit e dhunës (kujtoni intervistën e z. Mëthju Palmer), ata përpiqen të shiten si “pëllumba paqeje” dhe fajësojnë pushtetin duke thënë se “skenari me dhunë i Edi Ramës dështoi sonte” (L.Basha).

Meqë e shohin se shumica dërmuese e shqiptarëve as që ua vë veshin, gangsterët tanë politikë përpiqen të duken si njerëz fetarë. “Zoti më ka marrë peng… Ju betohem në Kishën e Laçit…” (Lulzim Basha) dhe “Unë nuk kam frikë as nga drejtësia shqiptare, as ajo amerikane dhe as evropiane. Unë kam frikë nga Zoti pasi i shërbej atij dhe jam shërbëtore e Zotit” (Monika Kryemadhi). Mirëpo tashmë perceptimi popullor është se këta janë vetëm dy nga drejtuesit politikë pa din e iman që përdhosin edhe fenë, se kodit moral nuk i kanë lënë normë pa ia fëlliqur.

Dalldia dhe verbimi i drejtuesve të opozitës ka arritur nivele të paimagjinueshme. Megjithëse SHBA dhe BE i kanë paralajmëruar, stigmatizuar dhe identifikuar disa herë si antidemokratike, kriminale dhe “absolutisht të papranueshme” sjelljet dhe qendrimet e tyre, megjithëse iu kanë bërë thirrje të ndryshojnë rrugë dhe madje i kanë kërcënuar për ndalim të hyrjes në SHBA, karagjozët e opozitës dalin në mitingjet e dhunshme duke mbajtur flamuj amerikanë dhe të BE-së. Duke qenë burracakë, hileqarë dhe të paskrupuj nuk kanë guxim të dalin hapur kundër këtyre vendeve, por, nën hijen e flamujve perëndimorë përpiqen t’iu shesin shqiptarëve për demokraci tribalizmin e tyre mesjetar.

Ndërsa OSBE deklaronte se: “Dënon me forcë sulmet e dhunshme të këtyre ditëve kundër organeve përgjegjëse për organizimin e zgjedhjeve. Çdo përpjekje për të nxjerrë nga shinat procesin demokratik përmes veprimeve të dhunshme përbën shkelje të ligjit, pengon përparimin e vendit dhe njollos reputacionin e tij ndërkombëtar. Jo vetëm autorët e dhunës por edhe nxitësit e saj duhet të mbajnë përgjegjësi ligjore”, njëri nga organizatorët dhe nxitësit e kësaj dhune, bufoni Lulzim Basha pohonte: “E gjithë bota sonte sheh kontrastin midis popullit evropian të Shqipërisë dhe bandës më antievropiane, më antiamerikane, despotike e kriminale të Edi Ramës”.

Mënyrë më të mirë për t’u vetëdiskredituar nuk mund të ketë. Tani, shqiptarëve iu mbetet të zgjedhin midis normave dhe parimeve të demokracisë që propagandojnë SHBA e BE dhe “kanunit demokratik” të viçidolasit, strehuar në SHQUP.

Fatkeqësisht, taborrit antidemokratik të opozitës destruktive i është bashkuar edhe Presidenti i vendit z. Ilir Meta. Pasi ndërmori një sërë veprimesh antidemokratike dhe antikushtetuese, luftënxitëse dhe destabilizuese, ai iu drejtua edhe OSBE-së me fjalorin e diskredituar të opozitës, duke folur për “prova” të blerjes së votave dhe pavlefshmëri të procesit zgjedhor.

Të jesh kapur dikur gafil me zë dhe figurë duke planifikuar akte korrupsioni, apo më vonë duke iu kërkuar njerëzve të botës së krimit 200 mijë euro për ditën e zgjedhjeve dhe të dalësh tani e t’iu thuash shqiptarëve apo të huajve se bisedat telefonike për premtime financiare kundrejt 4-5 votave e zhvlerësojnë krejt procesin zgjedhor të vendit nevojitet guxim i madh, guxim që e kanë gangsterët. T’iu kesh thënë shqiptarëve në vitin 2011 se “Ne jemi të gatshëm për të përballuar çdo skenar destruktiv që kërkon të zgjasë mandate pushtetarësh vendorë në mënyrë të paligjshme dhe antikushtetuese vetëm sepse nuk kanë kurajën për t’u ballafaquar me votuesit e tyre”, ndërsa tani të anulosh datën e zgjedhjeve vendore duke iu tundur shqiptarëve të njëjtën Kushtetutë në ekranet televizive, do të thotë të jesh i papërgjegjshëm si shtetar dhe i padinjitet si qytetar i këtij vendi.

Krizën e vet morale dhe të personalitetit drejtuesit e opozitës së rrugës po bëjnë çmos ta transferojnë në krizë të të gjithë Shqipërisë, të nxisin dhunën, ndasitë, urrejtjen, konfliktet dhe kaosin me shpresë se kështu do të mund t’i mbijetojnë çfarëdo lloj ndëshkimi për sjelljet dhe veprimet e tyre 30 vjeçare.

Në aksionin e tyre historikisht, moralisht dhe politikisht të dënueshëm ata kanë edhe mbështetjen e një numri jo të vogël gangsterësh mediatikë të cilët, për inate vetjake, interesa ekonomike apo mendësi mesjetare fisnore, krahinore dhe politike iu fryjnë çdo ditë borive të dhunës dhe kaosit, konfliktit dhe krimit; bëjnë thirrje për moshapje të negociatave për pranimin e vendit në BE dhe hiqen si të merakosur për gjendjen, ndërkohë që vetë janë shndërruar në milonerë në kurriz të vendit dhe popullit. Ata mund të mirëkuptohen në fshikullimin që i bëjnë qeverisjes së Edi Ramës dhe kërkesën për një qeveri më të mirë, por ata duhen neveritur dhe braktisur në thirrjet e tyre për dhunë dhe në përpjekjet e tyre për të rikthyer në pushtet njerëz me një barrë krimesh në kurriz.

Të gjithë ata shqiptarë që ndihen vërtetë demokratë dhe atdhetarë duhet t’i shmangen dhunës dhe keqpërdorimit politik nga një çetë gangsterësh që luftën e vet për mbijetesë politike dhe shmangie të ndëshkimit ligjor për krimet e kryer përpiqen ta paraqesin si “luftë për demokraci”. Për secilin prej tyre do të ishte e mjaftueshme nxjerrja e mësimeve nga e kaluara dhe, ndoshta, analiza e ish-deputetit të PD-së, z. Preç Zogaj në gazetën “Panorama” të datës 23 qershor.

Me gjithë mëkatet e së kaluarës, mendoj se demokratët e vërtetë, demokratët e bindjeve dhe jo vetëm të interesave, duhet t’ia vënë mendjen edhe thënies së znj. Jozefina Topalli se “Një demokrat nuk djeg as mandate, as shkolla. Një demokrat i vërtetë nuk hedh as molotov dhe as ka frikë nga zgjedhjet… Nuk largohet Rama duke refuzuar parimet dhe vlerat e demokracisë… Ai që mendon se do të pengojë të drejtën e votës nuk është demokrat. Shqiptarët duan paqe”.

