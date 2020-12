Historia e bektashinjve gjatë sundimit komunist dhe më pas

Prof. Dr. Bardhosh Gaçe

(Shënime mbi librin “Bektashinjtë shqiptarë” të studiuesit Robert Elsie)

(vijon nga numri i kaluar)

Fundi i Luftës së Dytë Botërore dhe më pas sistemi totalitarë në Shqipëri për 45 vjet ishin situata të rënda dhe të shoqëruara me drama dhe tragjedi dhe në mesin e bektashinjve shqiptarë. Partizanët komunistë, sipas interpretimit burimorë të Elsies, sapo morën pushtetin kishin vendosur që të ndalonte tërësisht bashkësinë bektashi. Situata brenda bektashinjve arriti deri aty sa njëri nga bektashinjtë më të devotshëm të kohës Abaz Hilmi Deda qëlloi dhe vrau Baba Faja Martaneshin, i cili ishte lidhur si bashkëpunëtor i ngushtë i komunistëve që kishin ardhur në pushtet. Shpejt komunistët i kishin në kontrollin e vet rendin bektashian në Shqipëri. Pavarësisht kongreseve të tyre, raportet e tyre me pushtetin komunist ishin të prishura, raporte që do të ktheheshin në një armiqësi për jetë a vdekje në vitin 1967, ku në kushtetutën e Shqipërisë do të vendosej neni nr 37, në të cilin shkruhej:”Shteti nuk njeh asnjë fe dhe përkrah e zhvillon propagandën ateiste për të rrënjosur te njerëzit botëkuptimin materialist shkencorë”, një nen që u shoqërua me një luftë militantësh dhe aksione në të gjithë vendin për rrënimin dhe shkatërrimin e të gjithë institucioneve fetare dhe për demaskimin e klerikëve të të gjithë besimeve, njëri prej të cilëve ishte dhe ai bektashi. Sistemi totalitarë i Shqipërisë nuk arriti të rrënonte teqenë e Gjakovës dhe atë të Taylor në Detroid të SHBA-ve, të cilën e kishte drejtuar Baba Rexhepi.

Zhvillimet politike të vitit 1990, me rënien e sistemit totalitarë në Shqipëri rikthyen përsëri angazhimin për rimëkëmbjen e besimit bektashi në Shqipëri, si një trashëgimi e mirë dhe e rëndësishme për vendin, kulturën dhe harmoninë ndër njerëzore. Shteti demokratik i kohës lejoi ushtrimin e besimit dhe rikthimin e institucioneve fetare me të drejta të njohura të tyre. Në vitin 1991 bashkësia bektashiane u themelua në Tiranë, ndërsa Baba Reshat Bardhi mori detyrën e Kryegjyshit me një detyrë të rëndësishme për të kthyer në aktivitet dhe veprimtari traditën e njohur dhe rrjetin e madh të teqeve të Shqipërisë, të cilat ishin rrënuar dhe shkatërruar në themel. Sot institucionet dhe mjaft nga objektet e kultit bektashi (teqetë) janë aktive në vijim të traditës së mëparshme ku ata kanë vepruar, ndërsa hierarkia e saj është e njohur dhe respektohet nga të gjithë bektashinjtë. Në kushte e sotme rendi bektashi drejtohet nga gjashtë gjyshata (Gjirokastër, Korçë, Krujë, Elbasan, Vlorë dhe Berat), por ajo që bie në sy është mungesa e klerit bektashi, çfarë e vështirëson shumë punën dhe vijimësinë e traditës në të gjithë shtrirjen e tyre të gjerë në Shqipëri dhe jashtë vendit.

Në këtë këndvështrim dhe udhëtim të thjeshtë, që lidhet me historinë e bektashizmit, që nga burimi legjendarë dhe në vazhdim, më pas me atë shqiptarë, më i rëndësishmi sot për bektashizmin në botë, bie në sy një kontribut i çmuar që ai i ka dhënë vendit për shkakun e burimit ku bektashizmi mbështetet, siç thuhet ndryshe besojnë në Hakk (e vërteta), duke lënë gjurmë dhe një kontribut të jashtëzakonshëm në historinë kulturore dhe atë të edukimit atdhetarë e patriotik të shqiptarëve, sa me të drejtë studiuesi Robert Elsie shkruan:”Pa bektashinjtë, Shqipëria nuk do të ishte kjo që është sot.”

2.

Kapitulli i dytë i librit “Bektashinjtë shqiptarë” është nga më të rëndësishmit n punimin e Elsies, pasi ka pjesë legjendare të besimit apo rendit bektashian, studiuesi sjell në punimin e tij vlerën shkrimore, kontributet shkrimore, pra besimin bektashi në studimet, të cilët janë kryesisht të shekullit të shtatëmbëdhjetë. Në këtë pjesë zë vend studimi i studiuesit dhe kronikanit të njohur turk Evlia Çelebiu, i cili flet dhe shkruan për bektashinjtë shqiptarë në vitin 1670, pastaj vijnë dëshmitë për teqet bektashie shqiptare në Mitrovicë e vitit 1660, teqenë e Kaçanikut, e vitit 1660, teqenë e Kninës në jugun e vendit në vitin 1670, po ashtu dhe teqeja e Vlorës, po e vitit 1670. Studimet dhe njoftimet vijnë me të dhëna dhe dëshmi interesante si janë ndërtuar, formën e tyre, kush ka shërbyer, vendin, një lloj perceptmi për njerëzit e këtij rendi besimi, ku shërbejnë dervishët dhe baballarët e teqeve.

Kapitulli i dytë i këtij punimi është më i nevojshmi dhe më i kompletuari, i cili pas historisë së bektashizmit në Shqipëri dhe të rendit të këtij besimi tek shqiptarët, përmbush pjesën më të rëndësishme të punimit, duke i dhënë atij një çertifikatë kohë, vlerësimi dhe kontributi. Robert Elsie ka gjurmuar dhe ka hulumtuar një hapësirë kohore, arkiva, libra, dëshmi të udhëtarëve të huaj apo kronikanëve të huaj dhe ka zbuluar shënime, qëndrime, vlerësime, dëshmi të të huajve por dhe të vendit mbi bektashinjtë shqiptarë. Kjo pjesë e librit qëndron si një libër më vete për shkakun se në të ka një vlerësim të gjerësishëm në kompleksin e të gjithë këtyre udhëtarëve dhe kronikanëve, të cilët janë të shumtë.

Ajo që është e rëndësishme në këtë rast, ne mendojmë se ka të bëjë me qëndrimet dhe veçanësitë që këta studiues apo udhëtarë të huaj kanë gjetur në këtë vend të vogël, i pushtuar nga Perandoria Osmane e kohës për një kohë relativisht të gjatë, me atë që bektashizmi sillte në spektrin disa elementesh të nacionalizmit shqiptar, emancipimin kulturorë dhe diturorë të tij në këtë kuadër, për të ruajtur proteinën kombëtare, por dhe me përvetësimin dhe nderimin nga njerëzit të këtij besimi, i cili kishte depërtuar që herët në vendin e vogël.

Në këtë kronikë të gjerësishme të dhënash dhe dëshmish për bektashizmin spikasin emra të njohur të dijes albanologjike, etnologë, gjuhëtarë, folkloristë, historianë, publicistë, korrespondentë të agjencive të lajmeve në Evropë, atashe kulturorë, ambasadorë dhe të tjerë. Kështu linguisti i njohur Hahn sjell një pamje dhe një të dhënë interesante nga Jugu i Shqipërisë, nga teqeja e Kaninës njëra nga më të njohurat dhe më të vjetrat në vend, të cilit i bën përshtypje pelegrinazhi i njerëzve në këtë vend të shenjtë, të cilët vijnë nga larg; po ashtu interesant është dhe qëndrimi dhe të dhënat që sjell murgu grek Zosimas i Atosit për teqenë bektashiane të Thesalisë, por dhe Andreas Karkavitas për teqen bektashiane po në Thesalisë që nga viti 1892, ku krahas besimit bie në sy dhe një kronikë e gjerë e zhvillimit shqiptar, jetën, natyrën, qëndrime të tjera për etnologjinë apo etnografinë.

Një vend të rëndësishëm në këtë kronikë, e cila me të drejtë mund të quhet, “kronika e të huajve” zënë dhe dëshmitë e udhëtarëve apo studiuesve të huaj perëndimorë, në shënimet e të cilëve spikasin interpretimet mbi raportet që shqiptari, dhe një bektashi ka me zhvillimet politike të kohës, për shkakun e pushtimit të vendit nga otomanët. Italiani Antonio Baldacci (1895) një studiues i njohur botanist) ka bërë një udhëtim në Berat, Tepelenë e Gjirokastër, i cili krahas hulumtimeve të tij nuk lë pa përmendur, madje duke sjellë dhe të dhëna mbi besimin bektashi në këto anë, për dogmën bektashiane, si thotë ai Allahu- Muhameti- Aliu. “Fletore e bektashinjet” e Naim Frashërit zë një vend të rëndësishëm në studimin e Elsies, për këtë kontribut të Naimit është folur dhe më parë.

Një dëshmi mbi Sari Salltëkun e Krujës sjell dhe një udhëtar e studiues francez Aleksandre Degrand në vitin 1901, i cili vinte nga Parisi, të cilit i bie në sy krahas natyrës së këtij besimi, një lloj krenarie të shqiptarëve, pastaj një arkeolog anglez Sir Arthur Evans, i cil dëshmon për teqenë e Tekijes në lindje të Shkupit, të cilit i bën përshtypje rituali i rendit të bektashinjve. Edith Durhami është një nga hulumtueset dhe një nga dëshmitë më të rëndësishme të botës shqiptare në kompleks, por dhe të bektashinjve, e cila e preku me dorë të gjithë realitetin shqiptarë si në Veri ashtu dhe në Jugun e vendit. Të dhënat etnologjike dhe etnografike, parë me një sy të hollë të një studiueseje të pasionuar janë burime referuese dhe për vetë autorët shqiptarë, të cilët nuk i janë shmangur këtij kontributi madhorë të saj. Theodhor Ippen (1907) është një nga dëshmuesit m interesant të etnologjisë, por dhe të besimit bektashi në Shqipëri. Ai ka vizituar Krujën, por të dhënat dhe interpretimi i tij është i rëndësishëm për peshën që kjo qendër madhe dhe më e vjetra ndoshta e bektashizmit në Shqipëri. Kruja është një qendër e vjetër qytetare në Shqipëri dhe ajo lidh veriun dhe jugun e Shqipërisë, kështu që dëshmitë që vijnë nga ky qytet jan ëtë rëndësishme për bektashizmin shqiptarë.

Elsie nuk ka lënë pa futur në burimet për bektashizmin dhe Ekrem Be Vlorën, një njeri me reputacion shkrimorë, i cili ka dalë vonë në dritë për shkakun e kufizimeve ideologjike totalitare. Ekrem Be Vlora është një personalitet me reputacion në Shqipëri, thotë studiuese, dhe ai nuk ka nguruar ta sjellë dhe opinionin dhe vlerësimin që ia kishte për bektashizmin shqiptarë, pavarësisht kufizimeve që ka pasur në jo pak raste, për shkakun e formimit të tij. Ekrem Be Vlora flet për Malin e Tomorrit, për të cilin ka legjenda dhe një pelegrinazh të njohur gjatë muajit gusht, në të cilin mendohet se qëndron një nga figurat më autoritare të këtij besimi në Shqipëri, dhe jo më kot Mali i Tomorrit është quajtur dhe nga rilindësit si Mali i Perëndive.

Në këtë pjesë të gjerësishme dhe shumë të rëndësishme të librit janë disa dhjetra autorë të huaj që në shënimet e tyre sjellin dëshmi, një raport të konsiderueshëm të të huajve, por dhe të studiuesve të shumtë për teqetë, njerëzit bektashi, vendet e shenjta, jetesën, marrëdhnëiet dhe të dhëna të tjera, duke i dhënë këtij besimi një vlerësim shkrimorë mjaft të rëndësishëm dhe të nevojshëm për këtë rend të besimtarëve bektashi. Përmes këtyre shënimeve dhe interpretimeve, kronika historike, jo vetëm e bektashnjve, por ajo shqiptare merr dhe vlerësim në mediumet e huaj, arkivat dhe librat e historisë, gjuhësisë dhe etnografisë. Të tillë janë shënimet e Max Choublier (francez), Gabriel Luis- Jaray (francez), Frederik Haluck (anglez), Justin Godard (francez), Margaret Hasluck (angleze), Franz Bainger (gjerman), Dayrell Oakley- Hill (ushtarak anglez), Baba Ali Tomorri (shqiptar, historian i bektashinjve), Friedrich Markgraf (botanist gjerman), Joseph Svire (gazetar anglez), Richard Busch- zantner (studies gjerman), John Kingsley Birge (protestant amerikan), dhe shumë studiues të tjerë përgjatë viteve 1900 dhe deri tash vonë nga studiues , të cilët janë marrë me çështjet e besimit dhe të nacionalizmit, të cilët gjejnë tek besimi bektashi një tharm dhe një psikologji interesante të vendit, ku historia e krijimit të tij është pleksur me qëndrimet për çështje fondamentale.

Të gjithë dëshmitë që vijnë përmes këtyre autorëve me një shtrirje të gjerë në kohë, por dhe me një gjeografi të madhe evropiane nga ata kanë ardhur, sjellin po ashtu një tablo të gjerë, në gati gjithë hapësirën shqiptare ku ka teqe dhe histori bektashiane, të cilët flasin për të dhëna të imta, karaktere njerëzore, për kultin e besimit, historinë e këtij besimi, jetën dhe devocionin, për arsyetime në pelegrinazhe të shumta etj.

3.

Kapitulli i tretë i librit është ngritur mbi evidentimin e teqeve dhe faltoreve bektashie shqiptare sipas një rendi alfabetik siç është Alipostivan (Përmet), Aranitas (Gjirokastër), Backë (Skrapar), Bënçë (Tepelenë), Berat (Qarku i Beratit), Bllacë (Dibër), Borsh (Sarandë), Brerimë (Skrapar), Bubës i Parë (Përmet), Bubës i Sipërm (Përmet), Bulqizë (Bulqizë), Cakran (Fier), Çerricë (Skrapar), Çorrush (Mallakastër), Delvinë (Delvinë), Drisht (Shkodër), Drizar (Mallakastër), Dukaj (Tepelenë), Dushk (Gramsh), Elbasan (Elbasan), Frashër (Përmet), Fratar (Mallkastër), Fushë Krujë (Krujë), Gjirokastër (Gjirokastër), Gjonëm/ Gjorm (Kurbin), Gjorm (Vlorë), etj, d.m.th gjithë rrjeti i teqeve bektashije brenda dhe jashtë Shqipërisë, ku studiuesi përpiqet të sjellë përmes gjithë shënimeve dhe burimet të dhëna të plota për secilën teqe, kush ka shërbyer dhe historinë e saj, gjendjen në kushtet e sotme të tyre.

Evidentimi dhe krijimi i një harte të teqeve dhe objekteve të kultit bektashi në Shqipëri ka një rëndësi të veçantë në një punim të kësaj natyre, pasi shumë nga të dhënat dhe dëshmitë për to vjen nga burime të huaja. Elsie përdor dhe nuk harron kurrë të shënojë referencat nga i ka marrë të dhënat historike, duke e rikonfirmuar shumësinë burimeve shkrimore të rendit bektashi në Shqipëri.

4.

Në kapitullin e katërt, Elsie është marrë me risjelljen në vëmendjen e lexuesit, por dhe historisë së bektashizmit shqiptarë të figurave të njohura, të cilët kanë qenë themeluesit, personalitetet që i akne shërbyer dhe kanë krijuar një histori krenarie për bektashizmin shqiptarë që herët e deri në ditët tona. Janë figura komplekse, njerëz të ditur, të aftë për t’i shërbyer rendit bektashi në të gjithë pikëpamjet, të ndershëm dhe me mbështetje të madhe tek besimtarët, njerëz që kanë sakrifikuar, që kanë respektuar hierarkinë klerikale bektashiane, interpret të rëndësishëm të besimi, atdhetarë dhe patriotë të sprovuar. Në radhnë e këtyre kontribuesëve ka një numër të konsiderueshëm figurash të shquara që nga Abaz Hilmi, Dede Baba , Abaz Aliu, Abdullah Babai i Melçanit, Abedin Babai i Leskovikut, Adem Babai i Prizrenit, Adem Vexh- hi Babai i Gjakovës, Ahmet Babai i Turanit, Ahmet Babai i Prishtës, Ahmet Karanxha, Ahmet Sirri Babai i Mokattamit, Ahmet Myftari, Dede Baba, Ali Baba i Beratit, Ali Baba i Tomorrit, Ali Baba Horasani i Fushë Krujës, Ali Haqi Babai i Gjirokastrës, Salih Nijazi, Dede Baba dhe shumë të tjerë, deri tek figurat e fundit bektashie të ditëve të sotme si Dede Reshat Bardha apo kryegjyshi botërorë Baba Mond Brahimi, figura të cilët kanë vënë gjithçka kanë mundur në themelet dhe mbijetesën e rendit bektashian në Shqipëri që nga legjenda deri në ditët e sotme. Gati të gjithë figurat klerikale bektashiane në këtë kapitull janë të ndërtuara mbi historinë e krijimit dhe kontributit të tyre, duke dhënë një ndihmesë dhe në historinë e bektashizmit në këtë rast, pasi çështja më e rëndësishme në këtë studim të gjerësishëm është pikërisht historia e bektashizmit tek shqiptarët.

5.

Në përmbylljen e kësaj kumtese, e cila nuk ka të bëjë me një studim historik të detajuar të historisë, vendeve, njerëzve, teqeve apo ngjarjeve të veçanta që lidhen me bektashizmin, por me vlerësimin e një botimi të një studiuesi të huaj si Robert Elsie, nuk duhet harruar shënimet e termave të ritit bektashi, terma që interpretojnë drejt besimin, strukturën dhe hierarkinë, ritualet dhe komunikimin brenda teqeve apo besimtarëve, por dhe mënyrën si e bën shërbesën dhe lutjen që bën besimtari, por dhe administrimin shpirtërorë, i cili ka rëndësinë e vet në këtë rast.

Një rëndësi dhe peshë të konsiderueshme në studimin e Elsie është bibliografia e gjerësishme dhe interesante që autori ka përdorur. Bibliografia është themeli dhe struktura e gjithë ngrehinës së këtij libri, e cila përveçse i shërben tematikës së gjerë dhe gjithëpërfshirëse të librit, ajo ndihmon studiuesit pët të gjetur informacion të gjerësuar lidhur me bektashizmin.

Në vlerësimin tim, libri “Bektashinjtë shqiptarë” i Elsies është një nga botimet me peshë, me kapacitetin më të madh dhe më specifik të mundshëm shkencorë lidhur me besimin bektashi ndër shqiptarët. Ai është një kontribut dhe një vlerë e çmuar për bektashizmin.

Tiranë- Vlorë, nëntor- dhjetor 2020 Prof. dr. Bardhosh Gaçe