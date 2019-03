Historia e një nimfomaneje dhe një test mbi varësinë nga seksi

Nimfomania ose ndryshe hiperseksualiteti, është dëshira e parezistueshme te femrat për aktivitet seksual në mënyrë të përsëritur.

Kjo mani shoqërohet me fantazi seksuale shumë të zhvilluar, e shoqëruar shpesh me alkoolizim, seks të rastësishëm, pornografi, masturbim, deri edhe trajtim i partnerëve vetëm si objekt seksi.

Rasti

Seyi Kolade (në foto) është një grua që ka vuajtur nga varësia ndaj seksit. Kur i afrohej një burri ajo kishte vetëm një mendim: të kishte një përvojë seksuale me të. Seyi tregon se ka bërë seks për 13 vjet pothuajse përditë.

Varësia e rrezikshme e Seyit e bëri të jetonte një jetë plot me shpërqendrim dhe probleme. Ajo u dëbua prej shtëpisë dhe pati dy aborte.

Në moshën 16-17 vjeçare ajo filloi të ndjente nevojën e parezistueshme për të fjetur vazhdimisht me meshkuj të ndryshëm. Kur ishte 30 vjeçe Seyi Kolade e kuptoi se kishte prekur fundin dhe se do t’i duhej të bënte një ndryshim në jetën e saj.

Pasi mori pjesë në shumë takime anonime të personave me varësi të njëjtë si ajo dhe në programe ndihmëse, më në fund ajo u çlirua prej varësisë. Tani ajo ndihmon njerëz të tjerë që vuajnë prej nimfomanisë.

Seyi shpjegon për The Sun:

“Varësia ndaj seksit është diçka që njerëzit e lidhin gjithnjë me meshkujt, por ajo më shkatërroi jetën për më se 13 vjet. Tek unë ekzistonte gjithnjë një frikë e madhe, se çfarë do të më ndodhte nëse nuk e plotësoja këtë varësi. Kur më në fund përfundoja aktin seksual, një ndjenjë çlirimi më përfshinte. Sikur të kisha hequr ndonjë barrë të madhe nga shpatullat. Por me kalimin e kohës, si çdo lloj varësie tjetër më bëri egoiste, më çoi në depresion dhe drejt vetëshkatërrimit.”

Seyi e humbi virgjërinë në moshën 14 vjeçe dhe papritur lindi një fëmijë. Shërbimet sociale u kujdesën për vajzën, pasi nëna e saj ishte shumë e re. Në moshën 16-vjeçare Seyi së bashku me të bijën u rehabilituan në një qendër për nënat e reja. Jeta e saj dukej sikur kishte marrë fund.

Por pas kësaj ajo njohu një të dashur shumë më të madh se vetja dhe filloi ta përdorte seksin si ilaçin që do t’i largonte vetminë dhe vuajtjet. Që prej asaj kohe e deri pak vite më parë, Seyi vuajti nga nimfomania. Ndonëse tashmë me një të dashur, Polin, ajo shkonte rregullisht në bare ku njihte burra të tjerë dhe e tradhtonte partnerin e saj të paktën një herë në javë.

Ajo thotë: “Unë kisha nevojë për seks dhe mbi të gjitha ishte një çlirim. Kur nuk kryeja marrëdhënie vetëbesimi im shkrihej, ndihesha e shëmtuar dhe e pasigurtë, mërzia e acarimi më bënin ta mendoja veten si të pavlefshme”.

Seyi mbeti përsëri shtatzënë në moshën 17-vjeçare dhe lindi një djalë, Andrenë. Ajo e vazhdon rrëfimin e saj: “I thashë Polit se ishte fëmija i tij, ndonëse kisha disa dyshime në mendje. Pas lindjes provova të qëndroja besnike. Por kërkoja që të kryenim marrëdhënie dy, tre, katër herë në ditë. Poli shpesh nuk mundej dhe unë mendoja se vëmendja që ai më jepte nuk ishte e duhura. Kur stresi m’u rrit shumë, nuk arrita më të përmbahesha. E tradhtova tri herë në gjashtë muaj dhe pastaj mbeta përsëri shtatzënë.

Në pamundësi për t’u kujdesur për një fëmijë të tretë ajo vendosi të abortonte. Polit nuk i tha asgjë për çfarë ndodhi, sepse nuk ishte e sigurt se i kujt mund të ishte fëmija. Ata u ndanë kur ajo ishte 21 vjeçe. Me zemër të thyer, Seyi u dha akoma më shumë pas varësisë së saj ndaj seksit. Ajo tregon për jetën e shthurur që bënte, duke pasur pesë miq të cilëve mund t’u telefononte sa herë të kishte nevojë për të kryer marrëdhënie dhe meshkuj të tjerë që i përzgjidhte në bare rastësisht.

Në moshën 23 vjeçe, Seyi kishte vuajtur dy herë nga infeksioni seksualisht i transmetueshëm klamidia. Për fëmijët e saj kujdeseshin shoqet ose familja. Vetë ajo shprehet se nga mosha 22-30 vjeçe jeta e saj ishte e turbullt dhe me të vetmen varësi seksin. Kur ishte 26 vjeçe Seyi mbeti sërish shtatzënë dhe abortoi sërish. Ajo tregon se vetëm pak ditë pas abortit, u deh dhe bëri përsëri seks. Varësia e saj e kishte shndërruar në një qenie që po e humbiste humanitetin.

‘Nuk e kuptoj si arrita ta mbaja punën si këshilltare menaxhimi. Merrja shumë ditë pushimi, të cilat i kaloja duke bërë seks. Madje fjeta edhe me një koleg. U dëbova nga shtëpia, pasi nuk mund të paguaja qiranë dhe fëmijët i çova te familja ime”.

Jeta e saj ndryshoi në momentin e duhur. Një natë, në moshën 30-vjeçare teksa shikonte televizor, Seyi ndoqi një dokumentar “Sekreti” që fliste për ligjin e tërheqjes së mendimeve. Sipas këtij të fundit, njeriut i ndodhin të gjitha gjërat që ai i mendon dhe i tërheq te vetja.

Seyi Kolade e kuptoi se kishte një problem madhor, por nuk ishte ndalur kurrë të mendonte se vuante nga varësia prej seksit ose quajtur ndryshe nimfomania. Pasi dha dorëheqjen nga puna për t’u përqendruar në përmirësimin e saj, Seyi filloi të frekuentonte takimet mbi varësinë nga seksi kur ishte 31 vjeçe.

Jeta e saj filloi të përmirësohej ngadalë kur ajo filloi ta pakësonte aktivitetin seksual derisa e ndaloi. Tani ajo thotë se ka katër vite beqare dhe se po pret për njeriun e duhur me të cilin do të krijojë një marrëdhënie të qëndrueshme. Jeta e saj familjare është rregulluar gjithashtu, ajo tani jeton me fëmijët dhe nuk ndihet më e varur prej seksit – shkruan The Sun.

o.p. / dita

Testi i varësisë nga seksi

1-Keni shtysë të brendshme të shihni porno dhe të masturboheni?

Jo

Ndonjëherë

Rregullisht

2-Ndjeni sikur ju mbizotëron ideja e seksit?

Po

Jo

3-Mendoni se sjellja juaj seksuale është jonormale?

Jo

Ndonjëherë

Rregullisht

4-Ankohet partneri juaj për anën tuaj seksuale?

Jo

Ndonjëherë

Shpesh

5-Ju bën lidhja që keni me seksin të ndiheni keq?

Aspak

Deri diku

Shumë

6-Fshihni aspekte të seksualitetit tuaj nga partneri?

Jo

Ndonjëherë

Shpesh

7-E keni pasur ndonjëherë të pamundur të shmangni dëshirën për seks në situata jo të përshtatshme?

Po

Jo

Nëse shumica e përgjigjeve tuaja janë “po”, “shumë”, “rregullisht” dhe “shpesh”, duhet të konsultoheni me një specialist, pasi ka shumë mundësi të jeni të varur nga seksi.