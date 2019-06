Historia e palexuar: Dekorata e Hitlerit për Ballin Kombëtar

Xhevdet Shehu

Kjo intervistë botuar sot në Dita rrëfen kapjen rob të shefit të misionit anglez në Shqipëri, Gjeneralit Dejvis dhe dorëzimin e tij tek gjermanët.

Ngazëllimi i Hitlerit për “trimat” e Azis Biçakut dhe vendimi i tij për t’i dekoruar. Një paralele me nderimin që Edi Rama i bëri kryekolaboracionistit shqiptar Mit’hat Frashëri disa muaj më parë

– Zoti Spartak, kemi disa muaj që merremi me një debat për Luftën Antifashiste të 75 viteve më parë, që për disa konsiderohet i tejkaluar. Mos edhe ne e kemi gabim që merremi me këtë temë?

– Jo, nuk e kemi aspak gabim. Edhe unë mendoj se ky është një debat i tejkaluar dhe do të ishte shumë mirë që shqiptarët të mos merreshin me këtë pjesë të historisë sonë. E vërteta mbi Luftën tonë Antifashiste është vulosur njëherë e për gjithmonë qysh në 29 nëntor 1944. Ajo luftë është e qartë si dielli dhe nuk mund ta errësojë kurrkush. Edhe unë nuk do të dëshiroja të merresha me këtë periudhë të historisë e cila më shkakton dhimbje për faktin e vetëm se kam disa dëshmorë në atë luftë dhe gjithë paraardhësit e mi kanë qenë të lidhur me atë luftë… Mirëpo del një Tufë apo një Çelo, një Butkë a ndonjë Mërtiri dhe mua më duhet të reagoj. Ky ka qenë thelbi i shqetësimit tim që kam reaguar: Të demaskoj frymën neofashiste aktuale për të përmbysur historinë dhe sidomos përpjekja për të na i rrëfyer ballistët e zogistët si patriotë të mëdhenj! Kjo është sa absurde, aq dhe e padurueshme. Mua më thirri kushtrimi i të parëve në këtë rast (po të perifrazoj një titull libri të Xhek Londonit, shkrimtarit të madh amerikan), i etërve tanë partizanë antifashistë.

– Pra, ju do t’u kundërviheni sërish atyre që ju i cilësoni vazhdimisht si neofashistë?

– Pa asnjë dyshim. Betejën me balistat unë e konsideroj një kapitull të mbyllur. Por meqë ata duan të kruhen, pra që beteja të vazhdojë, unë këtu jam. Më vjen vërtet keq që të vazhdojë kjo beteja me partizanë e ballistë, ndërsa vendi ka sa e sa halle të tjera shumë më emergjente se një debat për luftën e fituar 75 vite më parë.

– Në një intervistë të pak ditëve më parë, ju zoti Braho, publikuat disa dokumente të kohës që flisnin për krimet e Ballit në bashkëpunim me gjermanët gjatë luftës. Mendoni se ato janë të mjaftueshme për demaskimin e Ballit dhe të atyre historianëve dhe studiuesve që mbështesin tezën e kundërt dhe nuk e pranojnë se Balli ka kryer krime?

– Dokumentet janë të pafundme për historinë e turpshme dhe të ndyrë të ballistëve. Por nganjëherë më duket mundim i kotë përpjekja për t’u mbushur mendjen neofashistëve të sotëm që na hiqen si historianë e studiues.

Por një histori nga më të rëndat për Ballin dhe të turpshme edhe në planin ndërkombëtar, nuk mund të rri pa e treguar. Këtë e kanë bërë ballistët tanë. E kam fjalën për kapjen rob të shefit të misionit britanik në Shqipëri, Gjeneralit Dejvis, nga ballistët e udhëhequr nga Azis Biçaku. Është zhvilluar një betejë e rreptë disa orëshe në zonën e Qarrishtës dhe më në fund ballistët e kapën rob gjeneralin e plagosur rëndë. Më e turpshmja është se ashtu të plagosur ata e dorëzuan gjeneralin e plagosur tek gjermanët.

Një ngjarje që bëri jehonë të madhe në atë kohë ndërkombëtarisht, duke mbërritur deri tek vetë Hitleri, i cili vendosi menjëherë të dekoronte ballistët shqiptarë. Se si ndodhi kjo histori e ka përshkruar në mënyrë të shkëlqyer Prof. Arben Puto e cila nuk ka nevojë për asnjë koment. Ua rekomandoj ta botoni.

– Sa është e rëndësishme kjo ngjarje për demaskimin e ballistëve?

– Unë mendoj se është shumë e rëndësishme dhe shumë diskredituese për ne si komb shqiptar një gjest i tillë turpërues. Për të kuptuar se sa e rëndësishme është kjo ngjarje dhe sa demaskuese për Ballin Kombëtar duhet t’u bëjmë të ditur lexuesve disa elementë shumë domethënës. Gjeneral Dejvis (Edmond Frank) i mbiquajtur Trocki, ishte shef i Misionit Ushtarak Britanik në Shqipërinë e pushtuar gjatë vitit 1943 dhe janarit të vitit 1944. Gjatë Luftës së Dytë Botërore, aleatët (Angli, SHBA, BRSS) luftonin në shumë fronte dhe kishte përpjekje të vazhdueshme e të organizuara për të shfrytëzuar çdo mundësi e çdo burim që do të provokonte rezistencë ndaj trupave pushtuese në çdo vend të Evropës. Në këtë kuadër, nxitja e lëvizjeve të rezistencës në territoret e pushtuara ka qenë njëra nga detyrat e misioneve ushtarake aleate të hedhura në rajonin e Ballkanit, përfshi këtu edhe Shqipërinë.

Lexoni se çfarë ka shkruar me dorën e tij Gjenerali Dejvisi më vonë për këtë ngjarje:

“Doktori (gjerman) thirri në dhomë bajraktarin shqiptar, Aziz Biçaku që kontrollonte zonën e Lunikut. Pata dëgjuar për të nga Frederik Nosi… Doktori i dorëzoi Biçakut pushkë dhe automatikë, plus para dhe i mori një dëftesë. E pyeta doktorin se ç‘po bënte ashtu dhe ai m‘u përgjigj: “Ne e përkrahim Ballin me armë dhe para për të luftuar komunistët që përkrahni ju…” dhe vazhdon më tej gjenerali që provoi tradhtinë dhe pabesinë e kolaboracionistëve. “Të nesërmen në mëngjes patrulla gjermane më nxori në rrugë ku na priste një autoambulancë. Atje ndodhej Aziz Biçaku me një turmë ballistësh për të na parë kur të niseshim. Ai qeshte me gjermanët…”

– A e harroi gjeneral Trocki Aziz Biçakun dhe pabesinë e tij?

– Kurrsesi! Siç dëshmon në kujtimet e tij, pas Luftës së Dytë Botërore, kur ishte komandant brigade i trupave angleze në Greqi, Gjenerali Dejvis e mori vesh se Biçaku fshihej në Greqi, me kartën e antikomunistit e të demokratit. Kur mori vesh se dikush interesohej për të, Biçaku u zhduk thellë në Anadoll, në Turqi. Për fatin e tij gjenerali nuk u interesua më.

Përtej “Biçakëve”, gjenerali plot dashuri e emocion shkroi për popullin tonë, për rezistencën e tij antifashiste që e vendosi me dinjitet krahas fitimtarëve të Luftës së Dytë Botërore.

– Thuhet se Gjenerali Dejvis është dekoruar nga Enver Hoxha pas Luftës?

– Është plotësisht e vërtetë. Në vitin 1945 Enver Hoxha me cilësinë e Kryeministrit të Shqipërisë ka dekoruar Gjeneral Dejvisin dhe gjithë ushtarakët anglezë dhe amerikanë që ndihmuan në fitoren e Luftës Antifashiste.

Dekoratat qenë të niveleve të ndryshme sipas kontributeve. Gjenerali Dejvis ka marrë një dekoratë të lartë… Natyrisht plotësisht të merituar, pavarësisht rezervave të shumta që Enveri kishte për këta aleatë. Shikoni ndryshimin: Pasi ballistët e tradhtuan Gjeneralin Dejvis dhe aleatët, me paturpësinë e skajshme që i karakterizonte, u kërkonin më vonë aleatëve anglezë dhe amerikanë t’i ndihmonin të përmbysnin komunistët dhe të merrnin sërish pushtetin.

– …Ndërsa kolaboracionistët Enveri ose i futi në burg, ose i pushkatoi, përveç atyre që u arratisën në nëntorin e 44-s. Mos po lini të nënkuptoni ndonjë paralele me nderimet që kryeministri aktual i Shqipërisë, Edi Rama, i bëri kryekolaboracionistit shqiptar, Mit’hat Frashërit disa muaj më parë, ashtu si Fyhreri u bëri bashkëpunëtorëve të tij shqiptarë në vitin 1944?

– Nuk e kisha menduar këtë dhe nuk doja të flisja për këtë, pasi kam folur disa herë që kur ndodhi ai nderim për Mit’hatin. Nuk isha dakord as atëherë dhe asnjëherë me një gjest të tillë të Edi Ramës për të nderuar bashkëpunëtorët e pushtuesve nazifashistë. Nuk dua të përsëris vetveten dhe shpresoj që Edi Rama të ketë reflektuar rreth këtij akti të gabuar që bëri në prag të 75-vjetorit të çlirimit të Shqipërisë.

Unë sot u solla një dëshmi plus të argumentuar të maskarallëqeve të Ballit dhe le të merremi me të.

– A do të bisedojmë sërish mbi këtë temë?

– Pse jo. Këtu jemi. Jemi në vitin e 75-vjetorittë çlirimit të atdheut dhe na takon ta përkujtojmë ashtu si e meriton. Me të gjitha nderet.

Kemi edhe shumë ngjarje të tjera për të përkujtuar dhe unë e ndiej për detyrë të mos hesht në raste të tilla, pa le kur më sulmojnë neofashistët.

*****

Kapja e gjenerali Dejvis dhe dekorata e Fyehrerit për ballistët

Në librin e tij “Lufta italo-greke, diktatorë dhe kuislingë” (Toena, 2011), Prof. Arben Puto ka sjellë një dëshmi tronditëse për kolaboracionizmin e Ballit Kombëtar gjatë Luftës së Dytë Botërore. Ai përshkruan rrethanat se si u kap rob shefi i misionit anglez në Shqipëri dhe dorëzimi i tij tek gjermanët. Në vijim, fragmenti i plotë, i shkëputurnga libri i sipërcituar:

Kjo ishte një ngjarje që e komprometoi rëndë Ballin Kombëtar. Gjenerali Davies (Dejvis) erdhi në krye të misionit të oficerëve britanikë pas tërheqjes së kolonelit Maclean (Maklin). Erdhi në vjeshtë 1943 për të ndjekur ngjarjet në terren që tregonin se forcat nacionaliste, Balli Kombëtar e Legaliteti, po orientoheshin drejt bashkëpunimit me qeverinë kuislinge të okupatorit gjerman. Londra nuk donte të humbte çdo shpresë për rikuperimin e tyre. Mbështetës i kursit pronacionalist mbetej, si edhe më parë, ministri i Jashtëm A. Eden. Madje edhe më shumë se kryeministri Churchill, i cili çmonte “luftën e gueriljeve shqiptare”.

Gjenerali Dejvis pas një sondazhi të shkurtër hartoidy raporte, njërin në nëntor dhe tjetrin në dhjetor 1943.Në raportin e parë, datë 11 nënroe, ai e paraqiti gjendjen si luftë civile. Kishte në dorë një marrëveshje me shkrim nga Balli Kombëtar, që angazhohej për kuftë kundër gjermanëve. Është koha kur udhëheqja balliste kishte urdhëruar ndalimin e çdo veprimi kundër gjermanëve. Dejvisi e kishte edhe ai përshtypjen se Balli po afrohej me qeverinë. Megjithatë, nuk jepte ende mendim të prerë. Ndryshe në raportin e dytë, datë 17 dhjetor, ai shkruan se “situata ka evoluar” dhe duhet marrë qëndrim, duhen denoncuar Balli Kombëtar dhe zogistët, të gjithë janë duke bashkëpunuar me gjermanët që po i pajisin me armë në sasi të mëdha. Shprehte një mendim kategorik se “qëndrimi i aleatëve duhet të bëhet i njohur publikisht, se kuislingët, tradhtarët do të marrin dënimin e merituar nga aleatët”. Për pasojë, “rekomandonte një deklaratë të hapur në favor të LNÇL”.

Raporti i Dejvisit u diskutua në një mbledhje të posaçme të SOE në Kajro, më 31 dhjetor. Kërkesa e tij nuk u pranua as për LNÇL-në as për Ballin Kombëtar dhe Legalitetin. Vetë Foreign Office u shpreh se”duhej shmangur me çdo kusht monopolii një force politike si LNÇL-ja të dominuar nga Partia Komuniste”.

Mund të bëhet pyetja: vallë ky qëndrim i prerë i gjeneralit kishte ardhur në ndonjë mënyrë deri në vesh të Ballit? Pyetja duket e natyrshme po të kihet parasysh se Dejvisi do të kapet në fillim të janarit nga njësi balliste dhe do t’u dorëzohet gjermanëve. Ngjarjes iu dha publicitet i madh. “Bashkimi i Kombit” botonte me germa të mëdha njoftimin “Komandës së fuqive t’armatosuna në Shqipni” me këtë përmbajtje: “Më datën të Kallnorit (janarit) 1944 ndër malet kah lindja e Kostenjës, gjenerali anglez Davies, Komandant i Misionit Ushtarak Anglez në Shqipni, i cili ndiqej që prej 18 dhjetorit nga ana e gjermanëve në krahinën e Martaneshit gjatë operacioneve të bame nga ana gjermane, ma së fundiu ndesh rishtas me ta në bashkëpunim me burrat trima të Azis Biçakut e me një repart të vogël gjerman. Mbas luftimit të ashpër që zgjati shumë orë u plagos gjenerali në fjalë, rëndë prej Biçakut dhe bashkë me suitën e tij iu dorëzua trupave gjermane. Nji pjesë e shtabit të tij pati ra në duart gjermane qysh më 25/XII-1943. Me kaq komanda angleze në Shqipëri u shpartallua”.

Në burime angleze bëhet një përshkrim i hollësishëm i ngjarjes. Njoftimi zyrtar jepej po atë ditë, më 8 janar, në Kajro. Një dëshmi të plotë do të japë oficeri anglez R. Hibbert në një libër të tij të botuar pas luftës.

Ai shkruan: “Kolaboracionisti shqiptar që kapi gjeneralin Davies dhe shkatërroi misionin britanik ishteAzis Biçaku, i cili po mburrej se ky ishte një sukses i Ballit Kombëtar në luftën kundër armiqve – LNÇL”.

Ky lajm sensacional mbërriti deri tek Fuehreri (Hitleri), ndonëse me vonesë, nga mesi i qershorit. Megjithëse, edhe pse me vonesë prej disa muajsh dhe në prag të tërheqjes së trupave gjermane, Fuehreri ka mbeturtepër i impresionuar nga ky akt i “trimave shqiptarë” dhe vendos t’u japë nga një dekoratëtë lartë. Çështja do të trajtohet “në plan diplomatik” me qeverinë e një shteti “të pavarur”. Si hap i parë Legata gjermane në Tiranë (e vetmja e mbijetuar) i drejtohet Ministrisë së Jashtme për ta njoftuar për këtë vendim të Fuehrerit. Por Legata ka marrë urdhër nga qeveria e vet që të kërkojë nga ajo ministri “nëse ka ndonjë pengim nga ana e Qeverisë shqiptare për këtë dhënie dekoratash”.

Çështja shtrohet në nivelin më të lartë. E merr qeveria, por ajo nuk e quan veten kompetente të vendosë vetë. Prandaj ajo ia përcjell atë Kryesisë së Këshillit të Naltë më 12 gusht. Përgjigja vjen edhe ajo me vonesë, vetëm më 30 gusht. Janë zënë ngushtë. Por Këshilli i Naltë njofton se “nuk ka ndonji pengim për konferimet e përmendura”.

Kështu, formalitetet për akordimin e dekoratës janë kryer, por vështirëtë thuhet në ato rrethana se të dekoruarit e patën vënë në gjoks.

*****

