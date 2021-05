Historia e ritreguar e një prej atentateve më të bujshme në historinë e Shqipërisë

Prof. Nasho Jorgaqi

Megjithëse kanë kaluar afro tetë dekada nga ajo ditë kur ai shtiu mbi perandorin e Italisë fashiste, ne prapë pyesim me një farë habie: “Si ndodhi ky akt fatlum? Ç’qe ky trim që, për të çuar në vend një aspiratë kombëtare shkoi i ndërgjegjshëm drejt vdekjes?”.

Një gjë është e qartë: Vasil Laçin e nxori populli nga gjiri i tij dhe ai, pasi kreu detyrën që kërkonte çasti historik, u kthye përsëri andej nga doli, duke u shndërruar në një simbol vetmohimi. Vasili ishte njeri fare i thjeshtë. Ai nuk la pas asnjë dokument veç emrit në gjendjen civile të fshatit. Për më tepër çdo gjurmë që kishte të bënte me të fashistët u përpoqën ta zhduknin pamëshirë. Ata arritën deri atje sa t’i shtrembëronin emrin e t’i falsifikonin kombësinë! Por sado baltë që hodhën, gjurmët e jetës së tij nuk u zhdukën.

Populli i ruajti e i ruan me dashuri dhe në qoftë se figurën e heroit e sjellim të gjallë para brezave të rinj, këtë, padyshim, ja detyrojmë atij. Gjesti historik i Vasilit nuk ishte një veprim i rastit e i shkëputur dhe këtë na e tregon vetë jeta e heroit e studiuar nga afër. Vasili vinte nga një fis i njohur në fshatrat e bregdetit për trimëri. Laçët gjithnjë janë çmuar si njerëz të guximshëm. Të parët e tyre u kanë dalë zot sa herë bashkëfshatarëve nga padrejtësitë e kohës. Megjithëse të varfër ata shpesh hanin inat me parinë e fshatit. Për gjyshin e heroit flitet edhe sot me admirim.

Kuptohet që natyra guximtare e Vasilit nisi të formohet pikërisht në mes këtyre njerëzve të ndezur nga trimëria. Kujtimet që ruhen edhe sot në vendlindje për Vasilin, kanë të bëjnë me guximin e tij, që fillon e i shfaqet që për së vogli. Shokët e shkollës tregojnë se ai ishte vetmi nga nxënësit që duronte pa derdhur lotë të gjitha thuprat që i jepte mësuesi. Pleqtë e fshatit e mbajnë mend Vasilin fare të ri që, ndryshe nga vërsnikët, guxonte t’i afrohej Gurit të Sokakut kur mblidhej kuvendi i burrave. Me këtë guxim ai do të niste rrugën e vështirë të jetës. Do të largohej nga shtëpia fëmijë 12 – 13 vjeç dhe do të arrinte në këmbë në Tiranë. Dëshira e zjarrtë për të ndjekur shkollën do të mbetej vetëm një ëndërr.

Ai shpejt do ta kuptonte se për të s’kish rrugë tjetër veç punës së rëndë. Kjo qe një goditje që Vasili nuk do ta harronte kurrë. Filloi atëherë jeta e rëndë e kurbetit, e kurbetit në atdhe! Ashtu si dhjetra djem të fshatit që merrnin këtë rrugë edhe Vasili u suall nëpër rrugët e Tiranës deri sa hyri shërbëtor në dyert e pasanikëve. Akoma fëmijë, ai provoi mbi vete shtypjen dhe fyerjen, skamjen e pasigurinë. Kush e di sa herë, i dëbuar e i fyer nga zotërinjtë, u vërtit i uritur nëpër rrugë, duke fjetur, siç tregonte vetë, në qyngjet e ujësjellësit, apo në vozat e magazinave. Prej kësaj kohe Vasili mbruhet me ndjenjën e pakënaqësisë dhe fillon e urren zotërinjtë.

Duke u rritur natyra e tij liridashëse bëhet gjithnjë e më e ndjeshme. Ai është nga ata që, nuk e duron shtypjen e fyerjen, reagon hapur ndaj disa normave që sundonin në shoqërinë e kohës. Vasili bën përjashtim nga disa bashkëfshatarë që punonin aso kohe në Tiranë. Ai nuk do t’i përmbahet konceptit tradicional sipas të cilit djalë i mirë në kurbet është ai që zë një punë, ul kokën, mbledh të holla e bën prokopi. Një koncept i tillë për të do të thosh nënshtrim, pajtim me zotërinjtë që i shtypnin dhe i shfrytëzonin pa mëshirë. Nga ana tjetër, ai përpiqej të mos qëndronte brenda një horizonti të ngushtë, por të ngrihej mbi të. Kështu mund të shpjegohet që ai për opinionin konservator nuk “u shtrua” asnjë herë, nuk u gozhdua në punë, nuk u bë kurrë shërbëtor i bindur, por vazhdimisht qe i pakënaqur.

Atë s’e preku asnjë herë ideja e pasurisë, e rehatisë, e pozitës shoqërore. Natyra e tij e lirë, e zgjuar dhe kureshtare tërhiqej pas çdo gjëje të re, të guximshme, të drejtë. Duke mos u pajtuar me fatin e njeriut të varfër, Vasili qe gjithnjë njeri me shpirt të çqetësuar, që synonte të mos mbetej pas nga koha. Por koha e fjetur plot amulli e regjimit të Zogut nuk u hapte asnjë shteg energjive të tij. Pushtimi fashist e tronditi thellë djaloshin. Tërë pakënaqësia e mbledhur me vite sikur gjeti shtratin e vet në urrejtjen ndaj pushtuesve të Atdheut, në idenë e luftës, antifashiste.

Mbi të gjitha, Vasilin e revoltoi tradhtia e parisë, e zotërinjve. Duke punuar për një kohë si shërbëtor në shtëpitë e tyre, në familjen e ndonjë ministri apo gjerarku të lartë fashist, ai njohu nga afër fytyrën e shëmtuar të tradhtarëve, pa lojën e ndyrë që ata luanin në kurriz të popullit shqiptar. Ka shumë mundësi që hyrja e Vasilit në këto familje të mos kenë qenë gjë e rastit. Të tërheq vëmendjen fakti që ai punoi në disa familje të tilla, dhe ç’është më interesante tregohej i fshehtë. Bile kur largohej prej tyre ose ikte ose përpiqej të sillte ndonjë nga shokët e vetë.

Këto veprime të Vasilit dhe të tjera që mbajnë mend shokët, sidomos në vitin e fundit nuk mund të mos të të bëjnë të mendosh për lidhjet e tij me kushëririn e parë Kol Laçin i cili atëherë ishte anëtar i Grupit komunist të Korçës. Kish mbaruar shkollën teknike në Tiranë dhe punonte si teknik bujqësor në Korçë. Lidhjet e Vasilit me të fillojnë që kur ai ish nxënës i teknikes, por vazhdojnë rregullisht deri në fund. Kola ka luajtur një rol të dorës së parë në jetën e Vasilit, jo vetëm sepse ish më i madh në moshë dhe më i formuar, por duke qenë i lidhur me lëvizjen revolucionare të kohës, ai do të ishte për Vasilin një njeri i adhuruar. Me shembullin e tij do ta ndihmonte të kushëririn që përpjekjet dhe energjitë rinore t’ja kushtonte një qëllimi të lartë. Vetë Kola ishte një komunist aktiv.

Nga dokumentet në Arkivin e Shtetit del se ai është ndjekur e persekutuar nga fashistët, është burgosur, dhe në shtator të vitit 1941 ka vdekur në burgun e Voskopojës. Vasili, me sa tregojnë të afërmit, herë pas here do të shkonte në Korçë. Këtë e bënte gati fshehurazi të tjerëve dhe zbriste zakonisht në të hyrë të qytetit. Veç kësaj, një nga shokët mban mend se Vasili kish bërë xhepe të brendshme në shpinën e xhaketës dhe këto i mbushte me materiale antifashiste që ja jepte Kola. Sot ne e kemi të vështirë të flasim për brendinë konkrete të këtyre lidhjeve, por një gjë është e qartë: se Vasili nëpërmjet kushëririt, mori kontakt me ide revolucionare, u përpoq t’u jepte qëllim përpjekjeve që bënte, pavarësisht sa diti pastaj t’i kuptonte e t’i zbatonte drejt këto në praktik. Është një pohim i përbashkët i të gjithë atyre që punuan me të që ai pësoi ndryshime, u bë më i matur.

Veçanërisht vitin e fundit e mundonte më shumë fati i vendit të robëruar. Fliste me guxim për të këqijat që kish sjellë fashizmi me vete, dënonte agresionin barbar kundër popullit grek, i këshillonte kundërshtarët e tij të dëmtuar nga lufta që të mos i pranonin të ashtuquajturat ndihma të Duçes. Vasili ishte kthyer në një agjitatorë të flaktë kundër fashizmit. Këtë e bënte sidomos në hotelin ku punonte kohët e fundit. Në të vërtetë ai e pati shndërruar hotelin gati gati në një strehë për njerëz të ndjekur nga fashizmi, për ushtarë që dezertonin nga lufta italo-greke, për punëtorë të papunë. Këta njerëz, që jetojnë edhe sot, nuk e harrojnë shpirtin e tij të lartë të solidaritetit, guximin dhe ndjenjën e sakrificës. Do të ishte mjaft me vlerë sot që të dinim ndonjë gjë rreth botës shpirtërore të Vasilit. Por megjithëse kjo duket si diçka e pamundur, prapë kemi në dorë një fakt që hedh dritë edhe në këtë sferë dhe, ç’është më e rëndësishme, tingëllon mjaft kuptimplote për atë që ndodhi më vonë.

Është fjala për vjershat që shkruante Vasili. Këtë u detyruan ta pohonin edhe fashistët në komunikatën zyrtare. Por pavarësisht nga kjo, duke gjykuar nga përmbajtja e vjershave që mbajnë mend ata që i dëgjuan, mund të themi se dashuria e zjarrtë për Atdheun e bëri djaloshin patriot poet. Ai shkroi kryesisht vjersha me frymë patriotike: i ngrinte këngë lirisë, i bënte thirrje popullit për luftë; stigmatizon te fashizmin dhe godiste tradhtarët. Tregojnë se kur i recitonte në intimitet, emocionohej aq shumë sa përlotej e i ngriheshin leshrat përpjetë. Kuptohet se vetëm një zemër e ndezur flakë nga atdhe-dashuria mund të merrte pastaj vendimin e patundur për të qëlluar mbretin e pushtuesve.

Ajo që ndodhi ditën, e 17 majit në rrugën kryesore të kryeqytetit ishte shprehja më e lartë e vetmohimit të djaloshit për interesat e Atdheut. Edhe pse shpëtoi personi fizik i mbretit plak, nderi i tij dhe i tërë perandorisë u njollos keqas: Gjithë pompoziteti fashist, i përgatitur me aq kujdes, plasi si flluskë sapuni: Krismat e armës së Vasilit ngritën një valë të fuqishme patriotizmi në mbarë Shqipërinë. Për atë që ndodhi më pas Vasili ishte krejt ndërgjegjshëm.

Zyrat dhe dëshmitarë të qëndrimit të tij heroik. Të gjithëve ai u përsëriste të njëjtën përgjigje: “E bëra vetë, nga dashuria për Shqipërinë. Asnjë njeri nuk më shtyti”. Nga shkresa e parë që Zyra e Shërbimit Informativ e Komandës së Përgjithshme të Karabinerisë mbretërore i dërgonte Drejtorisë Qendrore të Policisë (firmosur nga gjeneral divizioni C. Agostinuçi) marrim vesh se “atentatori Vasil Mihal Laçi, gjatë pyetjeve që i janë bërë këtu, ka afirmuar se ushqen ide komuniste, të cilat i kishte përvetësuar në mënyrë të veçantë nga librat dhe broshurat që i kishte pas siguruar lehtësisht përpara ndërhyrjes sonë në Shqipëri.

“Dhjetë ditët e fundit të jetës së tij qenë një epilog heroik. Ai qëndroi dhe vdiq burrërisht. Të tillë karakter e vendosmëri kishin përftuar tek ai atdhedashuria dhe idetë që: frymëzonin komunistët shqiptarë. Disa muaj më vonë, Partia Komuniste Shqiptare, që kish marrë drejtimin e luftës për çlirim, do të shpallte nëpërmjet themeluesit të saj Enver Hoxha, në “Zërin e Popullit,”: «Populli ynë u çua e u gjakos nëpër rrugë me okupatorin e me tradhtarët dhe vizitave të Konti Çianos e të gjakpirësve të tjerë fashistë u vuri pikën plumbi i një djaloshi shqiptar drejtuar kundër xhuxhmaxhuxhit Viktor Emanueli”.

*****