Historia e veçantë e Carrie Hooper-it dhe adhurimi i saj për shqiptarët (video)

Carrie Hooper, profesore e gjermanishtes në Universitetin Elmira të Nju Jorkut, ka një histori shumë të veçantë: ajo është e verbër, por kjo nuk e ka penguar të zotërojë gjashtë gjuhë të huaja, mes tyre edhe shqipen. Carrie ka studjuar për muzikë dhe ka dy diploma pasuniversitare nga Universiteti i Buffalos, shteti i Nju Jorkut.

Ajo ka mësuar shqipen dhe ka një lidhje të veçantë me shqiptarët; përmes Kancelarit të Arkidioqezës Ahqiptare në Boston, At Arthur Liolinit, Carrie është lidhur me komunitetin shqiptar në Shtetet e Bashkuara dhe ka krijuar njohje me shumë shqiptarë, duke u bërë pjesë e aktiviteteve kulturore të diasporës në Nju Jork dhe në Detroit. Ajo këndon dhe u bie disa instrumenteve muzikore, mes tyre edhe çiftelisë, të cilën ajo thotë se ja ka dhuruar Gjergj Ded Vukaj, drejtuesi i Ansamblit “Bashkimi” në Nju Jork, anëtare e të cilit është edhe Carrie. Ajo shkruan poezi dhe ka botuar një libër me poezi në shqip dhe në anglisht. Libria, i cili u promovua kohët e fundit në Nju Jork, nga Shoqata e Shrimtarëve Shqiptaro-Amerikanë, u botua në Kosovë, nën kujdesin e shkrimtarit Adnan Mehmeti. Gazetarja e Zërit të Amerikës Laura Konda ishte në mjediset e Universitetit “Elmira” të Nju Jorkut dhe përgatiti një kronikë, përmes së cilës Carrie Hooper rrëfen historinë e saj. Ajo flet me adhurim për shqiptarët: vlerëson mikpritjen, një tipar karakteristik që e ka përjetuar gjatë kontakteve me përfaqësues të diasporës. Carrie flet në intervistë edhe për vështirësitë që hasin në jetë njerëzit e verbër në Shtetet e Bashkuara, duke sjellë eksperiencën e saj dhe të mikut të saj Tim.

