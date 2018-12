Historia është në dorën tuaj për ta shkruar.

Nga Vangjel Shumeli

Vendi ynë shoqërohet për 8 ditë me radhë nga një ideal i cili u ndje pas 28 vitesh. Brezi i vitit 1990, brezi i prindërve tanë kishte vizionin për të sjellë në Shqipërinë e mbërthyer nga totalitarizmi erën e ndryshimit, erën e lirisë që është e drejta dhe vlera më e çmuar për njerëzimin në shoqërinë moderne demokratike. Ajo ndikon pozitivisht në rrugën drejt progresit dhe emancipimit të shoqërisë. Ajo erë i dehu dhe ata për të mirën si të tyre dhe tonën. Ai vizion frymëzoi dhe studentët,brezin aktual,pjesën më të shëndoshë,vitale dhe largpamëse të shoqërisë shqiptare u ngritën në këmbë në të 4 anët e vendit. Çdo qytet universitar u zgjua nga idealizmi i pastër, i çiltër, nga vizioni i së ardhmes që duhet t’i jepet rëndësia që i takon,ata disponojnë idealin që i duhet integrimit të vendit,duhet që rinia të përmbushë vizionin e baballarëve “Ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa”. Duke ju referuar eksperiencës time personale si student jashtë vendit, më konkretisht në Janinë të Greqisë, studentët kanë gjithë të drejtat e Zotit që t’i kërkojnë këto pika jetike dhe aspak jashtëtokësore në instancat përkatëse. Në rastin tim në universitet kurrë nuk kam paguar tarifë studime në 4 vite shkollim. E vetmja pagesë që kryeja ishte tarifa mujore e konviktit, i cili kishte kushte shumë të favorshme dhe të nevojshme për një student ku secili kishte dhomën e vet. Tarifa varionte në 45 euro në muaj. Në arsimin falas që aplikon Greqia përfshihen:

Marrja e librave falas nëpërmjet një portali online “eudoxus.gr” Nxjerrja e librit të shëndetit prej sekretariatit të shkollës dhe kryerja e vizitave në spital falas.

Pajisja e kartës së studentit është mjaft e favorshme:

Ngrënia në mensën e shkollës Transporti urban dhe ndërurban me gjysmë çmimi Marrja e librave në bibliotekën e shkollën dhe nxjerrjen e një karte të posaçme për printimet që kryhen për projekte dhe detyra të ndryshme kursi. Ajo kartë është për 100 fletë A4.

Në Greqi nuk ka bërë asnjëherë “vaki” që pedagogu të shpërdorojë detyrën për ryshfete, favore seksuale,të mos vijë në mësim dhe më e keqja të jetë i papërgatitur në profilin e vet. Pedagogu është shembull model për studentin. Është simbol për akademinë e një vendi. Është kontribues i vyer për të mirën e arsimit. Gjëja e kundërt fatkeqësisht ndodh në Shqipëri duke e pllakosur e fundosur thellë e më thellë sistemin arsimor në këto 30 vite tranzicion. Përse këto privilegje mos ti aplikojnë dhe studentët në Shqipëri kur i kanë të gjitha mundësitë dhe kapacitetet për ti shfrytëzuar dhe t’i frenkuentuar ato. Duhen marr sanksione ndaj pedagogëve që për favoret e tyre tu përmbushet misioni i kanë bërë studentët bankomatë duke u mbushur atyre xhepat dhe sirtarët e zyrës me zarfa sezon më sezon. I kanë bërë ata lakmitarë,plasin kur vjen sezoni pasardhës të fërkojnë duart se u hahen nga lekët e shumta që marrin. Rinia ka forcën,energjinë,dinjitetin dhe vullnetin për ti hequr këto shtylla të regresit në arsimin e lartë dhe të sjellin erën e ndryshimit dhe të rinovimit të këtij sistemi që baltosi studentët. Kjo gjë duhet filluar me Vettingun ndaj pedagogëve mitmarrës. Qeveria nuk duhet të bëjë sehir dhe të rrijë duarkryq ndaj këtyre problematikave të dëmshme për brezin e ri që po gërryhet nga tangërllëku dhe lakmia e pseudo profesorëve. Ditët e para të protestës ishin fantastike se ishin të bashkuar ndaj kauzave që u përkisnin vetëm atyre, i përfshinte dëshira e zjarrtë nga idealet e pastra dhe të drejta që ka çdo i ri. Nga ky ngazëllim filluan të vinin frytet e para pozitive.

Të parët kanë thënë “Fillimi i mbarë, gjysma e punës”. Kur u referohem fryteve bëhet fjalë për propozimet që bëri kryeministri i vendit z.Rama të cilat ishin përtej pikave të paraqitura nga studentët, ishin më se pozitive dhe të diskutueshme. Por për fat të keq pjesën e mbetur të punës e mbajnë pezull. Ata që e bëjnë këtë po i bien kësaj të mirë që u jepet me shkelm. Ajo është në dorë të vetë studentëve për ta gjykuar këtë temë më kthjellët. Faktori që po e cënon këtë mundësi të artë bashkëpunimi prej z.Rama është fryma që shqiptari u rrit në këtë tranzicion. Është fryma e politikës. Për çdo kauzë të drejtë që ngrihet zëri duhet me doemos të trazohen flamujt politikë. Ky sistem i kalbur i arsimit po i godet të gjithë studentët pavarësisht bindjeve të tyre partiake,ata goditen pa dallim dhe pa mbarim. Këtë situatë, këtë shikim vizionar të studentëve duan ta rëndojnë, t’i japin një frymë negative dhe përçarëse disa persona të ngjyrosur që duan ti përdorin studentët si mish për top,të prishin çdo gjë që është në favorin e tyre për reformimin e arsimit të lartë. Ata, personat e ngjyrosur vetëm që të fitojnë privilegje në kurriz të tyre duan të bëhen “Super Star” duan t’i bien gjoksit me grushte duke luajtur rolin e heroit dhe nga ana tjetër të nëpërkëmbin kërkesat e shenjta të studentëve, që kanë të drejtat e Perëndisë për të ngritur zërin ndaj gangrenës që i ka torturuar në çdo vit akademik.

Janë të pangopur,egocentrikë që duan me dhunë të jenë në qendër të vëmendjes duke i përdorur kauzat studentore si plagjiaturë për të marrë pushtetin. Janë përçarësit e protestës me qëllimin e drejtimit të saj. Duan t’i japin ngjyrim negativ asaj të drejte që Zoti i ka dhënë njerëzimit, studentëve në rastin tonë. Është ajo opozitë imagjinare dhe inekzistente që kopjon çdo ide, çdo kërkesë vetëm që si të përfitojë dhe të luajë me sakrificat që kalojnë të rinjtë në këto ditë të ftohta dhjetori. Këto skenare dinakërie janë repertor i kësaj opozite duke filluar me zgjedhjet e korruptuara të vitit 1996,me vrasjet dhe plagosjet e protestuesve në 21 Janarin e përgjakshëm dhe duke vazhduar me protestat e sotme duke nxjerrë makineritë kriminale dhe tinëzare për të përdorur shpirtin e dëlirë të rinisë si leva për të luajtur skenaret për sundimin e saj.

Rruga e vetme për arritjen dhe reformimin e Arsimit të Lartë është dialogu mes studentëve dhe qeverisë,të vendosen pikat mbi “i”, kërkesat nuk janë aspak jashtë orbite,e meritojnë seriozitetin e duhur për tu diskutuar mes palëve respektive. Në qoftë se studentët e duan atdheun tonë si Europa le të ulen,le ta respektojnë dialogun. Dialogu është ushqimi i demokracisë dhe demokracia vjen nëpërmjet komunikimit të shëndoshë mes palëve dhe grupeve të interesit. Nuk duhen lënë studentët në mëshirën e fatit,nuk duhet të bien pre e atyre që duan tu shuajnë ëndrrat për arsimim dhe etjen për të ecur përpara,vetëm për përfitime të faktorëve dhe personave të caktuar. Protesta është për çështjet që shqetësojnë realisht studentin,për kushtet në auditore,për librat që detyrohen ti blejnë vetëm që të fitojnë pedagogët e tyre si botues, për pseudo profesorët që i zhvatin ata sezon më sezon,për tarifat që i tundojnë dhe që janë për fat të keq “dhimbje koke” për ta.

Nuk duhet që kjo protestë, kjo nismë e ndërmarrë nga studentët të përçahet, të jetë një përballje mes idealit të pastër të studentëve dhe idealit fals të disa flamurtarëve të shthurur,të “Mister Star-ve” që duan të marrin frenat në dorë, për Taulantët që kërkojnë motrat nga opozita që deri dje dhunonte dhe vriste protestues në zemër të bulevardit. Standardet europiane dhe kauzat e studentëve nuk janë “larje hesapesh” për t’u sqaruar rrugëve. Studentët nuk janë as “bandë gangsterësh” dhe as vegla të padrinove përçarës. Këto kërkesa nuk janë pazare kriminale,janë jetike,janë si për sot dhe për të ardhmen. Bëhet fjalë për breza e breza studentësh që janë dhe që do hyjnë në auditoret e universiteteve. Ato trajtohet vetëm në tryezë.

Studentë secili prej jush jeni një rreze individuale. Bashkohuni për t’u bërë dielli i shpresës për të çelur një kapitull të ri për të mirën e arsimit të lartë në vendin tonë që u torturua nga kanceri i korrupsionit. Ai diell siç është për ju është dhe për brezat e studentëve të ardhshëm. Ata do t’ju jenë mirënjohës për ato që do arrini nëpërmjet këtij dialogu. Dialogu e bën Shqipërinë dhe shqiptarët të jenë si Europa. Mos bini pre e këtij naiviteti të pashoq të krijuar nga lolitat, sytë.net,e soj e sorollop dhe langonjtë që lehin duke kërkuar kockë në dëm të kërkesave tuaja.

Mos u ndalni dhe dialogoni për këto kauza të shenjta. Dialogoni për ju dhe brezat që do të vijnë.

Historia është në dorën tuaj për ta shkruar.