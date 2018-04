Historianët e rremë si fallsifikatorët e monedhave

I nderuar z.Kryeredaktor

Tre artikujt e botuar njeri pas tjetrit të gazetarit tepër të respektuar zotit Bedri Islami, mbi raportet e vlerave ndaj historisë e kombit, nuk janë nga ato shkrime që mund të kalojnë pa një refleksion. Kemi aritur në një pikë ku, duam apo jo, bashkëjetesa sociale e ajo e forcave politike duhet të ndryshojnë cilësi. Cilësi në të mirë të zhvillimit e të harmonisë sociale. Dy herë e ka përmendur autori ish Presidentin Nishani, tepër me shqetësim mbi disa mendime që ka hedhur ky i fundit në një shkrim lidhur me “çështjen Tepelena. E gjetëm dhe e lexuam. Jemi krejt të pezmatuar pas leximit të këtij shkrimi dhe i japim shumë të drejtë gazetarit Bedri Islami dhe preokupimit të tij pothuajse në formën e një alarmi kombëtar. Ja se si është shprehur ky ish Presidenti, “…u zgjuan kafshët..! Këjo retorikë barbare vinte natyrale nga ai grup individësh që kishin sunduar shumicën, herë me ligje e herë pa ligje fare. Sot brezi i dytë i elitës së atij regjimi është i tëri në drejtim, në zyrat dhe institucionet politike të shtetit”. Shihni se ç’përpëlitje e drithëroka këtë “mendimtar” të gjymtuar për të mbjellë urrejtje e për të dorëzuar stafetën e “luftës të klasave” brezit të rinisë të sotme! Ç’paturpësi, çfarë nxitje kriminale! Dhe ky revanshist, ky Don Kishot i arsimuar në akademitë ushtarake komuniste, ky mëndje hiç, ka qënë… President i shqiptarëve!

Asnjë të keqe nuk nuk do të kishte debati në se seicili thotë mendimin e vet e institucionet përkatëse bëjnë punën e tyre, seleksionojnë ato që përfaqësojnë racionalen, tendencën historike. Por realisht nuk ndodh kështu! Nëpër eterin tonë social, vendin e oksigjenit të pastër të vërtetësisë po e ze gazi karbonik, po vegjetojnë e spërdridhen llojë llojë kasnecësh të paformuar e megalloman, merita kryesore e të cilëve është imponimi, përvetësimi i historisë. Të duket sikur jemi ende në vitet 40-të të shekullit të kaluar. Ose Partija Socialiste do të pranojë me detyrim se është analogja e ish Partisë të Punës ose s’ka. Ose Edi Rama do ta quaj veten trashëgimtar të Enver Hoxhës ose s’ka. Ose simpatizantët socialistë do ta identifikojnë veten me komunistët stalinistë ose s’ka. Pamvarësisht nga mosha e bindjet, pamvarësisht nga rrethanat historike, kush nuk ka patur një nga pjestarët e familjes në burg apo internim, apo nuk ka qënë vetë aty gjatë kohës të komunizmit, përfaqësojnë thjesht turmën që duhet të uli kokën, të paguaj “mëkatet” e gjyshërve apo të komshinjve të gjyshërve, të vendos lule e të buzëqeshë para çdo statuje ngulur në mes të rrugës, duke pritur fjalën e fundit të “gjyqëtarëve” e kapterëve antikomunistë të “plepave të Durrësit”.

Është shumë e çuditëshme kur shikon se lufta që bëjnë këta aventurjerë të historisë koinçidon për herë me acarimin e luftës politike që ndodh shpesh ndërmjet dy partive kryesore që dominojnë, ndërmjet Partisë Komuniste që është në opozitë, domethënë asaj Demokratike dhe asaj Socialiste që është në pushtet. Siç koinçidon edhe sot, kur ne ankandin e “patriotëve” është hedhur “kampi i Tepelenës”. Por më e çuditëshme është mënyra se si këta historianë që udhëheqin “luftën kundër komunizmit e pasojave të tij”, bëjnë detyrën që ju është “ngarkuar” nga…dreqi e di se kush. Ai “më i madhi” i tyre, ai që “e kam filluar shkollën në moshën 24 vjeç, pasi ngordhi komunizmi i Xhufit”, arrin deri aty të sa të mos i bëj përshtypje se për çfarë flet e kujt i referohet. “Ajo që ndan Aushvicin nga Tepelena, thotë ky “strateg i gjeopolitikës” është fakti se nazistët, vërtet i çonin në krematoriume, në gaz hebrenjtë, por ua shkurtonin vuajtjet dhe vdisnin. Po flasim për një fund të barabartë të jetëve”. Është e mjaftueshme për të gjykuar se në ç’dorë ka rënë hartimi dhe interpretimi i historisë tonë dhe se sa “saktë” e njohin këta lloj kallëpësh shkencën e historisë në vetvete. Dhe ky zotëri krejtësisht anonim në histori, mer kurajon t’i “mësojë” historinë profesor Xhufit, duke ja shtrembëruar krejt kuptimin dhe kontekstin e thelbit të mendimit të profesorit, për të cilën nuk është e nevojshme të ripërmëndet, kur aq saktë vetë profesori i nderuar e i ditur e ka përsëritur dhe e ka artikuluar atë për ta kuptuar edhe ata që nyk kanë as katër klasë shkollë.

Si mund të ndodhë që këta revanshistë kërkojnë të paraprinë të ardhmen me të tillë zinxhirë të ndryshkur në fyt? A nuk e kuptojnë këta lloj tipash se si ra rendi i kaluar? Të duket sikur këta zotërinj nuk kanë jetuar në këtë vend, ose nuk i kanë jetuar ato që kujtojnë, apo më thjeshtë nuk i kanë kuptuar ato kohëra. Ato kohëra, kur me mijra e me mijra njerëz të ndershëm dhe intelektual, të angazhuar e të paangazhuar në Partinë e Punës, të rinj e pleq, punëtor e studentë, fshatarë e ushtarak, përveçëse përballonin jetën e tyre jo të lehtë, kanë qënë një amortizator i përthithjeve të ekstremiteteve që shpërthente herë pas here diktati i sistemit të kaluar, “lufta e klasave” injorante dhe vetëasgjesuese, zëmërimi i një grushti pushtetarësh që e mbulonin jetën e vendit me rrënim moral deri fizik, demagogji e paaftësi. Vetëm të jesh i paskrupullt e të mos kuptosh se ndryshimi i viteve 90-të nuk erdhi si rezultat i një fitoreje ushtarake lokale, por si një dukuri dhjetra vjeçare vetkorigjimi i sistemit në nivel botëror dhe që përfundoi në një vetëkapitullim, që filloi ne vitet 50-të në Moskë e përfundoi në fund të viteve 80-të po në Moskë.

Vetëm të jesh i verbër të mos e kuptosh se në këtë lëvizje ishte vetëfutur edhe populli ynë, që punonte e ndërtonte, mësonte e kulturohej, por që e kuptonte se mekanizmi i sistemit ishte i gabuar, e drejta dhe lirija e njerzve ishin futur në qorrsokak. Vetëm të jesh injorant, i errët e i pacipë të mos kesh aritur të dallosh se influencuar nga rrethanat, populli shqiptar, kryesisht nëpërmjet shtresës të studentëve ariti të artikulonte atë që duhej bërë, vendosjen e pluralizmit dhe ndërtimin e ekonomisë të tregut. Nëpërmjet shtresës të studentëve pra, të cilët për fat të mirë (për merit të kujt, të hiçit?) pas 45 vitesh klime diktatoriale e represioni, e cila nuk ishte rritur me ndjenjën e urrejtjes ndaj “klasave të përmbysura”, ndaj fesë e demokracisë perëndimore, por me ndjenjën e domosdoshmërisë për të patur liri, barazi e të drejta demokratike për të gjithë, pamvarësisht nga bindjet dhe e kaluara. Sali Berisha megjithë “pardesytë e bardha”, që para dite jepnin leksione e pasdite “bënin revolucion”, nuk ishin asgjë tjetër vetëm se disa politikanë diletantë “qeflinj”, që rastësija (pa e harruar atë “lugën e çorbës”) i nxori mbi kapakun e tenxheres të valës të turmës të paorganizuar, parrulla e të cilës “te sheshi, te sheshi” ishte e vetmja platforme teorike e program veprimi që bëri të mundur lëvizjen në drejtimin e duhur të historisë e demokracisë tonë.

Duhet të mbyllet këjo tragji-komedi! A nuk janë të mjaftueshme 74 vite komunizëm e paskomunizëm “demokratik” shqiptar për të mbushur mëndjen e opinjonit qytetar për t’a përfunduar praktikën komuniste të “luftës të klasave”, alias të uzurpimit të pushtetit nga “elita” e injorantëve të djeshëm e të sotëm? Duhet spastruar morali politik i shoqërisë tonë jo vetëm nga revanshistët e të kaluarës, por veçanërisht nga revanshistët e sotëm artificjalë, që sajojnë armiq në çdo moment e që frymëzohen nga aluçinacione primitive. Një “trim” pas beteje, një si tip analisti me mbiemrin Baçi, nxehej me veten e vet dhe kërkonte ti “asgjesonte” krejt ata që përpiqen të justifikojnë veprimtarinë në kohën e viteve para 90-ës me justifikimin se “ashtu ishte sistemi”. Me demek ky petrit sypatrembur do të bënte namin, do t’i thyente brinjët krejt sistemit e bashkë me të edhe Enver Hoxhës. Mjerë ne! Po more zotëri po, në se ti me mëndjen tënde të mykur po me komunizëm, kërkon t’i presësh drutë shkurt, po, “ashtu ishte sistemi”!

Komunizmi nuk ishte “bakllava” që mund ta kollofisje ti e shumë si kallëpi jot, që keni vite që jeni bërë krejt bajat, të padurueshëm. Me të vërtetë që ishte koha o “shoku”, o analist! Ashtu ishte, siç është koha sot që na duhet të pranojmë me ligj për shembull martesën e burrit me burrë e të drejtën e “pasjes” edhe të fëmijëve nga ana e tyre. Në se ty nuk të pëlqen se “ashtu ishte sistemi”, evidentoi me organet e ngritura për këtë qëllim konkretisht personat që kanë tejkaluar ligjet apo kanë dënuar pa gjyqe, në mënyrë që të kujtohen, apo të proçedohen penalisht, të detyrohen të kërkojnë edhe falje në emër të ligjit. Këta janë njerëz që e meritojnë çdo lloj përbuzje e dënimi ligjor, ashtu siç e meritojnë edhe ata frymëzuesit e udhëheqësit e tu që ju a hapën trutë 4 qytetarëve të pafajshëm në mes të bulevardit, që hodhën në erë 26 gra e fëmijë, që donin të helmonin krahina të tëra, që zhdukën kundërshtarë e tyre, që kanë futur nën dhe mbi 4 mijë viktima të pafajshme burra e djem të rinj si rezultat i politikës kriminale të mbajtjes të pushtetit me “grykën e pushkës”, e që ti bashkë me aradhën tënde të “trimave” nuk thoni një gjysëm fjale, e që dhisni gjak nga frika…

Më e rënda është se nga radhët e brezit të persekutuarve të mirëfilltë, ku ka mjaft personalitete të vërteta, për fat të keq ju janë lenë “tribuna” këtyre palo parazitësh që e kanë kthyer këtë “detyrë” si një lloj tregëtije me shpirtra të vdekur, të cilët në përgjithësi janë investuar për të përforcuar pushtetin e “antikomunistëve komunistë”, duke e përdorur këtë pozicion si pasaportë për të cënuar kufijtë e lirisë e drejtësisë në përmasat e veta reale. Me mënyrën e tyre të komunikimit dhe të mundësive që ju krijohet për hir të “persekutimit” të tyre ashtu “yrrja-byrrja”, me shifrat e numrat që flasin, me “kopetencën” që shesin, ata po e cënojnë jo pak këtë personalitet, po e kthejnë atë në një trend që të ve në mëdyshje, e që nuk po ju bie ndërmend se vetë, pak nga pak po futen në rrethin e persekutorëve, duke cënuar rëndë lirinë e të tjerëve e deformuar objektivitetin e ngjarjeve, duke falcifikuar edhe vetë historinë.

Përpara se ta mbyllim këtë shkrim modest, si një refleksion nga ato që lexuam në shkrimet e zotit Bedri Islami, donim ti kujtonim këtyre komunisto-nazisto-demokratëve se dje në 25 prill kryetari i shtetit italian, personalitet dhe burre shteti, intelektuali Matarela në homazhet që bëri ditës të çlirimit, midis shume te tjerash tha : “Populli italian dhe Italija janë krenar për rezistencën e cila ju dha italianëve e Italisë dinjitet, sepse ajo ishte një luftë kundër masakatorëve për civilizim”.

Bardhyl Ermini / Hysni Leka