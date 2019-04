Holokausti i Agron Tufës (letër e hapur nga nipi i numrit 72 në blacklist)

Nga Andi Kananaj

Në 1 shtator 1939 Gjermania Naziste sulmoi Poloninë, dhe në një kohë shumë të shkurtër e pushtoi atë. Këtu sipas historisë zyrtare në të gjithë botën filloi Lufta e Dytë botërore. Në 9 Maj të vitit 1945 forcat naziste të detyruara nga Aleatët me në krye Bashkimin Sovietik, u dorëzuan dhe njëkohësisht shpallën kapitullimin e tyre, që fatmirësisht përkoi me fundin e Luftës së Dytë Botërore.

Këto paragrafe që nuk do m’i kishte zili as një fëmijë i klasës së dytë po i shkruaj dhe për të bindur vetën se kjo histori mbaroi kështu. Nga ajo kohë në të gjithë botën e civilizuar ka dëshirë e vullnet, për ta kujtuar këtë moment të rëndësishëm të historisë botërore, nga i cili humbën jetën mbi 100 milionë njerez të shëndetshëm paraprakisht; me arsyen e vetme që kjo histori largmendsh të përsëritej.

Duhet thënë se fitorja kundër fashizmit e nazizmit solli mundësinë që gati 1,5 miliard njerëz të identifikuar si jo arian nga ngjyra e lekurës, flegrat e hundës, forma e kokës, ngjyra dhe përdredhja e ballukes mbi ballë, ende sot të vazhdojnë egzistencën e tyre. E më pas si pasojë logjike sot, ne, pasardhësit e 8 miliard banorëve buçko me cepa koke si të na e dojë qefi jo arian, ende vijmë vërdallë të patrazuar. Kush ka humbur në numra, 7,5 miliardë do ishin tym oxhaqesh për arianët gjak-pastër.

Kaq ju mjafton besoj.

Përveç kësaj a pati ndonjë të veçantë L2B përveç kampeve ku eficenca kriminale ishte evidente? Nazizmi dhe fashizmi patën si “colpo di tacco” dy avantazhe negative që e bënë dhe më të neveritshem sistemin e tyre “posesiv” të zhdukjes në masë. Dëshira për të torturuar dhe turpëruar kundërshtarin, si dhe sigurisht raca që do të ngelej e vetme në botë; por për racën folëm.

Nëse do kishte fituar Hitleri, do ishte një botë monokolor, me shumë hapësira për plazhe për racën e përzgjedhur dhe ndoshta me pak plastikë në dete. Por a do ishte Agron Tufa i përzgjedhur i kësaj “mrekullie”? Une them po. I lezetshëm, brun me kaçurrela, jam i sigurtë që do i paguanin apartament në Charlotenburg (Berlin) si artist post modern, model arian i modifikuar. Megjithatë unë besoj se dhe pa kushtin e mbijetesës profesori i ndjeshëm e me sqimë letrare nuk do të ishte dakort të na piqte të gjithëve në hell. Jam i sigurtë. Minimalisht sepse ne lexuesit në shqip i plotësojmë dozat e narçizizmit të tij të justifikuar si shkrimtar me talent dhe vullnet. Pastaj, pa ne dhe komunizmin, me kë do gërrvërrej për filmat shqiptarë.

Tufa nuk do na digjte, e di unë. Ndoshta do na torturonte pak, po dhe këtë me qëllim të na përmirësonte. Lista do bënte, se listën e ka gati dhe pa kapërcy’ në universe paralele.

– Lista e zezë

Kur lexova listën më 265 komandantët e luftës mendova: Në listën tjetër Tufa do fusë Remarkun, Ana Frankun më gjithë ditar, Heminguejin dhe kë ti dalë përpara. Çurçillin jo, se ai pinte puro. Në fakt dhe Hemingueji pinte puro, por k’të e bënte në Kubë. E lashë argëtimin duke gjetur emra të famshëm që Agron “inkuizitori” do i degdiste me trenin e parë për në Aushviz, se kurioziteti që vret macen me vrau dhe mua (që kafshët nuk i dua fare, e vetë do bëja lista si Tufa por për kafshë që s’më pëlqejnë: kali shpëton psh (gjak arian), po miu jo).

Pashë listën dhe njëhërë, dhe aty gjeta një emër që më tingëlloi i dëgjuar. Numri 72 (kështu do ta quaj) si personazh te “Shkëndija e Jetës” i Erih Maria Remark. I burgosuri “72” ngriti kokën dhe në imagjinatën time më pa në sy. Xhaxhai i tim eti. Në fakt ka pasur tre dhe nuk dija ta ndaja. Ishte komunist numri 72? Jo – më tha im atë. Kjo më çuditi. Çfarë pune bëri pas çlirimit? Shitës – më tha.

Vinte nga një familje e pasur që dhuroi menjëherë çdo gjë, se besonte në një botë me të mirë. Numri 72 duhet të ulë kokën dhe pas vdekjes. Ç’ke bërë mo profesor? Shitësat ke futur. Të kishte lekë borxh? S’ti ka dhënë perimet e mira. Çfarë lufte klasash është kjo lufta e re, që ta kuptojmë të gjithë?

Numri 72, u fut në një listë të zezë, se aty e degdisi një poet, që ka meritë se ka shkruar disa libra, po asnjë vendim gjykate. Librat i shkruan pasi numri 72 luftoi në Luftën II Botërore si partizan dhe patriot; nuk ishte as lufta e tij e parë. Kishte luftuar dhe në luftën e Vlorës kundër pushtuesit italian. Ndoshta po ta dinte do ish’ vrarë që në të parën, që mos ta merrte në dorë poeti gjykatës. Ndoshta edhe kështu nuk shpëtonte, se hapte ndonje investigim Canale 5 i Berluskonit dhe me siguri dhe aty me pushkën e tij model “se di”, dilte pengues i zhvillimit dhe inspirues i obskurantizmit komunist. Mendoja që fjala obskurantizem i shkonte vetëm besimeve fetare, por tani që ka një blacklist me ish luftëtarë që jetën e mbyllën në paqe të plotë, s’kam as unë busull dhe qartësi.

Ky i ziu i listës së zezë paska dhuruar edhe pasurinë dhe e paska bërë gratis që talente si Tufa të kishin shkollim të mirë, të shkruanin libra, e të bënin lista. Numri 72, si në librat e Remarkut gjumin do ta ketë bërë shumë të lehtë, por kam frikë edhe Tufa që nga vetja e fut në blacklist pa asnjë listë kriteresh. Ndoshta gabohem, por numri 72, do të ketë qenë me siguri në blacklistën e gestapos, me biletë të sigurtë për kamp përqëndrimi.

Gestapo (ata që nuk pëlqenin cepat e kokës që nuk ishin njëlloj me Gotët e lashtë) normal do ta kishte në listë, por Agron Tufës pse i duhet një tren me komandantë lufte drejt të zezës së madhe? Ndoshta e kam kuptuar gabim; lufta nuk mbaroi në 9 maj të vitit 1945. Ndoshta listat e arkivit të komandës të pushtuesit nazist janë ende aktive. Një tren me partizanë po niset të gjykohet nga një njeri që nuk është marrë për asnjë moment me drejtësi.

– Leksion profesor Tufës sesi dënohet një njeri sot, në kohën kur të drejtat e njeriut akoma proklamohen zëshëm e sistemi i ka me seriozitet të madh (pak para se fashistët të fitojnë, nëse do ja dalin përsëri).

Një njeri që akuzohet për një vepër penale, pasi kjo vepër ka disi bazë ligjore deklarohet i pandehur dhe si i pandehur lajmërohet që të ketë mundësinë të mbrohet me mjetet ligjore në dispozicion. Në vijim të një procesi të drejtë ligjor, i pandehuri kalon në disa shkallë gjykimi. Nëse në të gjitha shkallët pa asnjë pikë dyshimi vërtetohet se e ka kryer krimin për të cilin akuzohet, ai konsiderohet me vendim të formës së prerë si i dënuar.

265 emrat e cituar dhe që për një koicidencë ishin të gjithë emrat që komanda naziste do kishte dëshiruar më gjithë shpirt si e pa shpirt që ish, me çdo plumb a predhë t’i asgjesonte apo akoma dhe më mirë t’i turpëronte e degtiste në kampe përqendrimi (siç ka ndodhur me miliona viktima), sot këtë proces dënimi ua bëri vetëm një njeri, poeti kontemporan AgronTufa, fans i Majakovskit dhe Danil Harms. Një njëri njeri që si e mirë publike që është, duhet në na shpjegojë se çfarë e shtyn drejt nazizmit. Këtë ta bëjë që të mos jetë i keqkutuar si Nice (gjermani i vërteti, jo shijaksi gjysëm fantazi)

Nëse ka argument po i kujtoj se në listën kundër nazizmit s’janë vetëm partizanët tanë. Agroni duhet të përfshijë me bujari dhe partizanët Italianë, ushtarët e Bashkimit Sovietik, Partizanët Francezë, ushtarët e Britanisë, Ushtarët Belgë, partizanët Çekë, luftëtarët polakë, luftëtarët Meksikanë, Ushtarët e Liberisë, Brazilianët, Ushtria e Republikës Popullore Kineze, Australia, Kanadaja, Zelanda e re, India, Afrika e Jugut, Malit, Jugosllavia, Greqia, Danimarka. Mbretëria e Egjyptit, Hollanda, Norvegjia, dhe çdo pjesë tjetër e botës që kishte një logjikë për dinjitetin e njeriut.

Ndoshta 100 milionë të vrarë të duken pak. Ndoshta dhe plani për shfarosjen e çdo jo ariani të duket normal, por për këtë historia të jep të drejtë vetëm të heshtësh. Këtu mbaron dhe liria e shprehjes. Dhuna në Luftën II Botërore ishte poshtëruese për kë e provoi.

….

Në thelb mendoj se pas dukjes se profesor Tufa, ka marë kahun e gabuar të historisë, fshihet një dozë cinizmi dhe sadizmi eksperimental. Libri “Dueli” i Agron Tufës një dramë psikologjike ku ka analizë të mirëfilltë sesi sadizmi mes dhunuesit dhe viktimës transformohet; ka dashuri mes viktimës dhe dhunuesit po jo vetëm kaq; ka xhelozi ekstreme mes mbrojtësit të viktimës, që më pas çliron egërsinë mbi viktimën aq shumë të mbrojtur në mendjen e tij.

Agron Tufa me propozimet e tij na vjen si shkrimtarja e “Bazik Instikt” (Sharon Stonë) që kryen krime dhe mendon se libri është alibia e tij. Një bazik instikt si vetëm në film dhe aspak në jetën reale. Në jetë vetëm një hakmarrje bazike, e ngërdheshur me kanun dhe mërzitje për luftën e humbur shumë kohë me parë, (në 9 maj 1945) mund ta justifikojë luftën e Tufës.

Pse Tufa vjen si Sharon Stonë në jetën e shqiptarëve, 30 vjet pas filmit dhe 75 vjet pas luftës? A është Tufa fashist? A do na e tregonte profesori nëse do të ishte i tillë? Pak me intereson.

Ajo që kërkoj nga profesori është që projektimi i tij kaq pak shkencor, pa asnjë moral historik që ta mbështesë; me aq pasoja reale, nëse (ruajna zot që s’e besoj) do të merrej seriozisht një luftë tjetër mbi baza racore, të ndalet me kaq. Nëse pas 20 vjetësh vërtetë nazizmi s’do ishte ne listën e zezë dhe ata që e luftuan do ishin e zeza e historisë, profesor Tufa do të jetë krenaria e projektueseve të Holokaustit. Paradoksalisht atyre që përdorën shkencën për të zhdukur njeriun jo të pastër gjenetikisht, do t’u pëlqente pa fund Agroni i “çmendur”, ai që do t’ja dilte duke përdorur “jo shkencën”; duke shfrytëzuar mërzitjet e tij letrare; duke ri-zgjuar impulset prej kanunori për të njëjtin rezultat.

S’ta kemi borxh këtë horror Profesor. Po ta përsëris, numri 72 ishte në dy luftëra si patriot, dhe pasurinë që fali e bëri se donte një botë më të mirë. Jetoi e vdiq si shitës perimesh, pa asnjë post. Por dhe komunist të kishte qenë, numri 72, viktima jote sot, dje (dhe pa talentin Tuaj letrar) fitoi luftën, në anën e duhur të historisë.

Po dhe ti profesor Tufa si shkrimtar mund ta eksperimentosh sadizmin tënd. Për fat të keq ka patur edhe më parë poetë në Ballkan, me poezitë e të cilëve shkohej në luftëra etike. Ti e di, ne e dimë, ata e dinë. S’ka lajm këtu, vetëm konfirmim që s’je i veçantë dhe nëse ia del të kesh sukses, si në poezi si në dëshirën sadiste për poezi që vrasin.

Me respekt (të shtirur për hir të replikës)

Andi

P.s s’të vjen keq ta mbyll me Remarkun, fute në listë patjetër:

“Në Rusi vdekja kundërmonte dicka më ndryshe se në Afrikë. Edhe në Afrike nën zjarrin e pandërprerë të anglezeve ndodhte që kufomat të rrinin për mjaft kohë në tokë “asnjëanëse”, të pagroposura; por dielli punonte shpejt. Netëve era sillte një kundërmim të rëndë , mbytës, të neveritshëm ; të vdekurit fryheshin nga gazrat. Nën dritën e yjeve të huaj , ata ngriheshin si fantazma, sikur donin sërish të shkonin në sulm të heshtur, pa shpresë, secili me vete. Kurse në mëngjes ata tkurreshin, bëheshin një me tokën, të lodhur tmerrësisht, sikur donin të futeshin zvarrë diku, brenda në të. Më vonë kur i gjenin , shumë syresh ishin fare të lehte e të tharë.Pas një muaji a dy prej tyre mbeteshin vetëm skeletet, që bënin një zhurmë të kobshme brenda xhaketave tashmë tepër të bollshme. Kjo ishte një vdekje e thatë në rërë e diell e në erë. Ndërsa në Rusi vdekja ishte e lagesht , e squllët , me erë të keqe” – Erih Maria Remark

Tiranë më 9 maj 1945