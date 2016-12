Homazh i vonuar për Prof. Dr. Pëllumb Bitrin

Prof. Lutfi Alia

Më 13 nëntor 2016, në Bilbao – Spanjë, u nda nga jeta Prof. Dr. Pëllumb Jani Bitri. Një humbje e papritur dhe e dhimbshme për familjen, për shkencat mjekësore, për pedagogjinë, kulturën dhe shoqërinë shqiptare, duke lënë në pikëllim familjen, të afërmit, studentët, kolegët, miqtë e shumtë në Shqipëri, Spanjë, Kosovë dhe Maqedoni. Prof. Dr. Pëllumb Bitri u lind në vitin 1928, në një familje të thjeshtë elbasanase, por arsimdashëse dhe me gjithë vështirësitë ekonomike, i shkolluan të tre djemtë. Pas çlirimit të vendit, Pëllumbi shkoi për studime në Bashkimin Sovjetik, ku u diplomua në mjekësi dhe në filozofi. Në vitin 1954 u kthye në atdhe dhe u emërua shefi i katedrës të Anatomisë Patologjike, që drejtoi për shumë vite dhe me nivel të lartë, duke krijuar shkollën shqiptare të Anatomisë Patologjike, ku u formuan profesionalisht me dhjetëra specialistë dhe me dhjetëra mijëra studentë.

Prof. Pëllumb Bitri është autori i tekstit “Patologjia Morfologjike”, teksti i parё historik i Fakultetit tё Mjekёsisё. Prof. Bitri ishte 38 vjeç, kur e botoi kёtё libёr voluminoz, ishte i ri nё moshё, por me formim dhe përvojё tё pasur profesionale dhe shkencore. Prof. Pëllumb BITRI është personaliteti publik, intelektuali i shquar, patrioti i çështjes tonë kombëtare, shkencëtari dhe profesori i famshëm, lektori i admiruar nga mijëra e mijëra studentë dhe mjekë, oratori i paimitueshëm, poligloti dhe poliedriku, bashkëshorti dhe prindi shembullor.

Prof. Pëllumb BITRI mbetet simbol i pedagogut, që me dinjitet dhe aftësi profesionale e shkencore kontribuoi në edukimin dhe formimin profesionale të dhjetëra mijëra mjekëve, në veçanti me botimin e shumë teksteve universitare, të monografive dhe studimeve shkencore. Prof. Dr. Pëllumb Bitri është personifikim i intelektualit, që me kurajo ndoqi rrugën e së vërtetës, të progresit social, kulturor dhe shkencor të shoqërisë shqiptare, duke u bërë protagonist dinjitoz. Ai gjithë jetën luftoi dhe punoi për një mjekësi të fortë, shkencore e të zhvilluar në nivelet bashkëkohore, duke u renditur ndër figurat e shquara të historisë, të kulturës dhe të shkencës shqiptare. Trashëgimia profesionale, shkencore dhe kulturore e Prof Pëllumbit është një thesar me vlera të veçanta për kombin tonë. Kontributet në fushën e mjekësisë, të pedagogjisë dhe të shkencës, janë vlerësuar dhe nderuar me çmime kombëtare, me urdhra dhe dekorata të shumta, që shprehin qartë vlerat e larta shkencore të veprave që Ai krijoi.

I madhi dhe i paharruari Prof. Pëllumb Bitri është në mendjet dhe zemrat tona si pedagogu ynë i zjarrtë, shkencëtari, personaliteti me vlera të larta kulturore, me inteligjencë të veçantë, poligloti, aftësi këto që i vuri në dispozicion të shoqërisë shqiptare nëpërmjet veprave të tij, me studimet e shumta të botuara dhe të prezantuara në konferenca e kongrese kombëtare dhe ndërkombëtare. Njëzet vjet më parë emigroi familjarisht në Spanjë, ku jetoi e punoi në Bilbao. Dhe në Spanje ia vlerësuan aftësitë pedagogjike dhe shkencore, andaj e pranuan pedagog në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit Publik De Pais Vasco, ku dha leksione dhe drejtoi seminare me studentët, madje për aftësitë e tij të shquara didaktike dhe shkencore e zgjodhën anëtar i Këshillit Shkencor të Fakultetit. Humbja e Prof. Dr. Pëllumb Bitrit, personalitetit të shquar të shkencës, të mjekësisë, të pedagogjisë dhe të kulturës shqiptare, është pritur me dhimbje të madhe nga kolegët, nga studentët dhe nga miqtë e shumtë në Shqipëri, Spanjë, Kosovë, Maqedoni.