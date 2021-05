Homazh për birin e nderuar të Mashkullorës, Flamur Çani

Jovan Bizhyti

Puna dhe ndershmëria i bëjnë njerëzit të pavdekshëm, sado vitet kalojnë. Kështu ka mbetur emri dhe figura e Flamur Çanit, njeriut puntor, kurajoz dhe i lidhur ngusht me njerëzit, birit të Mashkullorës trime me shumë histori në qarkun e Gjirokastrës.

Flamuri ishte djali i partizanit dëshmor, Shyqyri Çani, i mbetur jetim që në moshë të vogël. Ishin dy vëllezër dhe një motër, që nëna, Fetija, e mbetur kallogre që në vitet e luftës Nac. Çl., u lidh me fëmijët që në moshën 29 vjeçare dhe i rriti ata me sakrificat e kohës. Flamuri u rritë me historitë e Mashkullorës trime dhe të luftës partizane, ku babai i tij dha jetën në moshën më të re.

Dhe këto histori ngulitën në edukatën dhe ndërgjegjen e tij, ndjenjat patriotike, ndershmërinë dhe dashurinë për punën në fronte të ndryshme të jetës. Flamuri e donte fshatin, bujqësinë e blegtorinë, e donte Mashkullorën, vendlindjen e tij të mbrujtur me shumë histori luftrash e patriotësh të dëgjuar.

Pasi mbaroi shkollën e mesme bujqësore në qytetin e Delvinës, rezultatet e mira dhe dëshira për t’u shkolluar, e bënë të vazhdonte studimet e larta për agronomi në Universitetin Bujqësor të Kamzës në Tiranë. Në vitin 1968, mbaroi studimet dhe u paraqit në zyrat e pushtetit lokal të Gjirokastrës. E priti Sybi Bakiri, Kryetar i Komitetit Ekzekutiv, një kuadër i devotshëm i kohës së luftës.

-Do të emërojm shpejt,- i tha shoku Sybi. Dhe s’vonoi, të nesërmen shefi i bujqësisë së rrethit e mori Flamurin në makinë dhe e çoi në Sofratikë, një kooperativë bujqësore e madhe në zonën e minoritetit, me rezultate të mira në rrethin e Gjirokastrës. Atje i priti kryetari i kooperativës, Pano Tashi, edhe ai një kuadër i vjetër i luftës.

-Jemi ekonomi e mirë dhe kemi njerëz të mirë e puntorë,- u tha ai. Duke parë moshën e re të Flamurit, i tha:- “Këtu kemi dhe shumë vajza të mira dhe të bukura minoritare dhe mund të të gjejmë ndonjë nuse”.

-Faleminderit,- i tha Flamuri,- por unë jam i martuar.

-Jo more!- i tha Panua me habi. Flamuri ishte martuar shumë i ri, që kur ishte në vitin e fundit të shkollës së lartë.- Epo, me që qenke i martuar, mere dhe nusen këtu,- i tha Panua. Do të të gjejmë dhe shtëpi. Këtu janë njerëz puntorë dhe shumë mikpritësa. Pas tre-katër ditësh, pa nisur ende mirë punën si agranom, erdhi sërish shefi i bujqësisë i rrethit, që pasi bisedoi në zyrë me kryetarin, thirri Flamurin:

-Flamur, takohu me kryetarin dhe me shokët këtu dhe hip në makinë.

-Ku do të shkojmë?!- i tha Flamuri me habi.

-Hajde se do të shkojmë në zonën tënde, dhe si për çudi makina ndaloi në

Picar. Ishte kooperativë e vogël atëhere.- Përfundimisht Komiteti Ekzekutiv të ka emruar këtu në Picar si agranom,- i tha shefi i bujqësisë.

-T’u bëftë djell o djal i ynë,- i thanë tre-katër burra të pranishëm aty. Dhe nga ajo ditë, Flamuri nuk u largua më nga fshatrat e zonës së tij të Labërisë.

Në kooperativën e Picarit, Flamuri bëri punë të mira si agranom, jo vetëm me rendimentet e kulturave bujqësore e foragjereve, por dhe me blegtorinë, me tufat e bagëtive, duke i shtuar ato, si zonë me blegtori intensive. Pas dy vjetësh si agranom në Picar, erdhi sërish shefi i bujqësisë i rrethit dhe e mori Flamurin për t’a emëruar diku tjetër.

-Nuk e lëm,- folën picariotët,- e kemi specialist të mirë dhe djalin tonë,- i thanë.

-Nuk do e çojm larg,- u tha shefi,- këtu do jetë prap, pak më posht, në Cepo. Tek ju ishte agranom, në Cepo do e bëjmë kryetar, do ngrem kuadro të rinj,- u tha ai.

-Për kryetar, dakort,- i thanë ata, e meriton se është djalë punëtor dhe i komunikueshëm me njerëzit.

Ekonomia e Cepos, kishte vite që nuk ecte mirë me detyrat e planit. Prandaj ishte menduar të bëhej lëvizja e kuadrove me njerëz të rinj. Dhe vit pas viti nisi kthesa, që e renditën dhe këtë ekonomi ndër të dalluarat e rrethit. Në vitin 1971, ajo u bashkua dhe me Picarin e Fushëbardhën, duke u bërë kooperativë e bashkuar me 6-7 fshatra. Flamuri mbeti sërish kryetar dhe jo pak, por 17 vjet pa lëvizur. Dhe kooperativa e bashkuar e Cepos, u bë ndër ekonomitë bujqësore të dalluara të rrethit. Flamuri u bë një kuadër i njohur dhe i nderuar.

Ai, veç problemeve të bujqësisë dhe blegtorisë, kujdesej dhe për ato sociale, që lidheshin me nevojat jetike të njerëzve. Mashkullora, një fshat i madh me shumë banorë, vuante nga mungesa e ujit të pijshëm. Vërtetë ishte rrëzë malit me burime uji, por ujë për banorët nuk kishte. Nga studimet që ishin bërë, ato nuk mjaftonin për të përballuar nevojat e fshatit. Populli e kishte ngritur me të madhe këtë kërkesë jetike. Ia kish kërkuar për zgjidhje dhe Enver Hoxhës kur erdhi për vizitë në ato anë, në Picar në maj të vitit 1969. Mashkulloriti Veip Rukia, një veteran i luftës Nac.Çl. i njohur me Enverin, i kërkoi ujësjellësin e Mashkullorës.

-Do t’a bëjmë,- i premtoi Enveri. Thuaja dhe popullit të Mashkullorës, se partia do e zgjidhi këtë problem.

Kaq deshi Flamuri, që pas ca kohësh e ndoqi këmbakëmbës këtë porosi të udhëheqësit kryesor kur u bë kryetar kooperative. Çdo udhëheqës që takonte, ia thoshte këtë porosi. Një ditë, pasi mori projektin me vete në çantë, shkoi në Tiranë në Kryeministri. Kërkoi mikun e tij nga Fushëbardha, Adil Çarçanin, në atë kohë Zv/Kryeministër. I thanë se ishte në KQ të Partisë. E priti në zyrën e Sevo Tarifës, mikut të tij nga Gjirokastra, që punonte dhe ai në KQ. Kur doli Adili, ishte me Kryeministrin Mehmet Shehu. U takuan në koridor.

-Sa mirë që u gjeta të dy,- u tha Flamuri miqësisht.

-Hajde në zyrë,- i tha Mehmeti për problemet që ke.

Në zyrë Flamuri i ngriti problemin e ujësjellësit të Mashkullorës.- Eshtë porosi e kahershme e shokut Enver, i tha ai.

-More Flamur, po na vret fare,- i tha Mehmeti,- ju e dini që kemi minuse në plane. Ajo vepër do goxha fonde.

-Unë nuk i di hallet e shtetit shoku Mehmet,- i tha Flamuri, di vetëm hallet e popullit në kooperativën time,- dhe nxori nga çanta projektin dhe e vendosi mbi tavolinë. Mehmeti dhe Adili i hodhën një sy projektit. Dashka rreth 18 km tubacione,- i tha ai.

-Kanalin për shtrimin e tubave do e bëjmë vet me forcat tona,- i tha Flamuri, kurse tubat na i ka premtuar shoku Lipe Nashi, nga ato që mbetën nga ujësjellësi i Kavajës. Mehmeti pa Adilin në sy!

-Pse dhe ti Flamur je përzier me Lipe Nashin?!- i tha ai.

-Na tha para ca kohësh, se do na ndihmonte,- ia ktheu Flamuri.

-Mirë, mirë, po shko në bazën grosiste të Durrësit dhe bisedo me ata,- shtoi Mehmeti, se do u çoj dhe unë porosi.

Rrugës, duke shkuar me makinë për në Durrës, Flamuri dëgjoi në lajmet e radios, që Lipe Nashi ishte arrestuar si armik i popullit! Mbeti i habitur dhe vuri duart në kokë! Megjithatë, problemi u zgjidh në Durrës dhe në vitin 1976, ujësjellësi i Mashkullorës u inagurua. Enver Hoxha dhe Mehmet Shehu, u dërguan telegram urimi fshatarëve të Mashkullorës. I deleguari që erdhi nga qendra, në fjalën e tij midis të tjerave tha:-“Ja çfarë bëri partia, lidhi dy malet, Çajupin me Malin e Gjerë, për ujësjellësin tuaj”.

Në vitin 1975, kryetari i kooperativës së Cepos, Flamur Çani, u zgjodh deputet në Kuvendin Popullor. Ky ishte një tjetër vlerësim për punën e tij dhe të ekonomisë që ai drejtonte. Dhe kooperativa e Cepos i rriti vit pas viti sukseset si në bujqësi dhe në blegtori. Dhe Flamuri qëndroi katër legjislatura si deputet në Kuvendin e Shqipërisë, deri në ndryshimin e sistemit në vitin 1990.

Në vitin 1983, në një vizitë që Simon Stefani, sekretar i KQ bëri në Gjirokastër, ndali tek Ura e Kardhiqit, ku u takua me Flamurin. Kthyen në zyrë dhe Flamuri e informoi për punët dhe arritjet në bujqësi e blegtori.

-Ti Flamur duhet të futesh në parti, të pranohesh komunist,- i tha shoku Simon.

–Do kemi problem stazhin e punës në prodhim,- i tha njeri nga drejtuesit e rrethit që ndodhej aty. Vështirë t’a zëvëndësojm si kryetar, se mund të na bjer puna.

-Jo,- tha Simoni,- stazhin do t’a bëj në detyrë, nuk do lëvizi. Do e bëjmë një përjashtim për Flamurin, veç do punoj dy ditë në javë në prodhim në një brigadë bujqësie. Dhe kështu u bë.

Në vitin 1985, rrethi i Gjirokastrës ishte me mos realizime të dukshme. Nga KQ i Partisë, shkoi një ekip kontrolli, nën drejtimin e sekretarit të KQ të Partisë, Vangjel Çrava. Midis ekonomive të rrethit, u kontrollua dhe kooperativa bujqësore e Cepos, si një përvojë e mirë e punës dhe e realizimit të detyrave. Në një takim që u organizua, shoku Vangjush e pyeti Flamurin:

-Ti Flamur, je drejtues kryesor në këtë ekonomi dhe ke disa vjet që i realizon mirë deryrat. Na thuaj të lutem, përse nuk vete mirë rrethi i Gjirokastrës?

-Në ekonomin tonë njerëzit vlerësohen nga puna,- shtoi Flamuri. Kuadrot që kemi e duan punën dhe ndjejnë përgjegjësi për detyrat e ngarkuara. Në rreth, kryesore është se nuk ka unitet midis kuadrove kryesore të rrethit dhe kjo bën që të mos kordinohen mirë punët dhe mungon kërkesa e llogarisë.

-Po si rregullohet kjo punë?- pyeti sërish shoku Vangjush.

-Ekipi të leri detyra dhe një shokë nga qendra që t’i ndjeki dhe të kontrollojë ecurinë dhe zbatimin e tyre.

-Po kë mendon ti?

-Gjirokastra është me drejtim blegtoral, pastaj dhe bujqësor, ndaj mendoj të caktoni profesorin tim të fakultetit, zooteknikun Thanas Piu, që e keni dhe anëtar të ekipit, bashkë dhe me instruktorin e KQ të zonës që mbulon Gjirokastrën.

Dhe në konkluzionet e ekipit, u lëvizën dy drejtuesit kryesor të rrethit me vrejtjen, për mungesë uniteti dhe u emëruan dy të tjerë, shokët Manxhar Binaj, si sekretar i parë i partisë dhe Flamur Çani, si kryetar i Komitetit Ekzekutiv të rrethit. Kur e thirrën Flamurin në KQ për t’i komunimuar emërimin, Ramiz Alia i tha:

-Ty Flamur të ka ngritur lart puna e jote. Ne e kemi ndjekur ecurinë tënde. Më foli mirë për ty dhe shoku Vangjush dhe shokët e tjerë të ekipit të KQ. Unë kam besim, se ju të dy me Manxharin, do punoni mirë dhe do keni unitet. Nga unë ke këto porosi:

-Unë dua unitet dhe vetëm unitet.

-Të rrisni kërkesën e llogarisë për realizimin e detyrave.

-Hiq kë të duash dhe ver kë të duash, qofshin sikur të kenë edhe ndonjë problem të vogël politik.

-Po të le dhe një detyrë tjetër. Do të presësh dhe shumë miq e të ftuar nga jashtë që vijnë për vizitë në Gjirokastër. Ne tani do hapemi me botën dhe kjo punë do përkushtim, kohë dhe vigjilencë. Respekto njoftimet me shkrim, unë dua informacion direkt me mua. E dëgjove? Dhe Flamur Çani në pranverën e vitit 1985, nisi punën si Kryetar i Komitetit Ekzekutiv të rrethit të Gjirokastrës.

-T’u bëftë djell or djalë i ynë,- i thanë sërish disa të moshuar të Mashkullorës, Picarit, Cepos e Fushëbardhës, ku ai kish punuar me vite të tëra.

Flamuri punën e parë për drejtimin e rrethit, e nisi nga furnizimi i popullit, që si kudo në Shqipëri edhe në Gjirokastër kishte shumë mungesa e dobësi. Në një vizitë që Ramiz Alia bëri në Gjirokastër pak kohë më pas, Flamuri kur i raportoi, e nisi fjalën po nga furnizimi i popullit, si problemi kryesor i kohës.

-Gjirokastra, sipas statistikave, është më mirë me furnizimin,- i tha Ramizi.

-Jo, shoku Ramiz,- ia ktheu Flamuri. E mira është kur tregu të jetë plotë, e jo me tollona.

-Po ç’mendim ke ti?- e pyeti Ramizi. Flamuri, si gjithmon i guximshëm i tha:

-Jepi popullit në fshat 10 kokë bagëti të imta për familje, ose nga 5 të imta dhe një lopë. Jepi dhe 2 dynym tokë kopsht për perime dhe shpëtojmë nga hallet si ne dhe populli.

-Po do kthehemi prapa o Flamur?!- ia ktheu Ramizi.

-Ka një zgjidhje ky problem,- i tha Flamuri,- bëjmë autokritikë shoku Ramiz. Ai qeshi dhe e kaloi në heshtje si shumë të tjera dhe këtë problem.

Dhe detyrën e Kryetarit të Pushtetit të rrethit në Gjirokastër, Flamur Çani e mbajti deri në fund të vitit 1990, kur nisën lëvizjet për ndërrimin e sistemit dhe ardhjen e demokracisë. Flamur Çani mbeti në memorjen e popullit të Gjirokastrës, një figurë e shquar dhe e nderuar. Ai u rreshtua krah edhe kuadrove të tjerë që kanë lënë emër të mirë e të nderuar në Gjirokastër si: Sybi Bakiri, Telo Mezini, Rrapo Dervishi, Sihat Tozaj, Resul Zani, Nedin Hoxha, Manxhar Binaj dhe së fundi, i pa harruari Flamur Çani.

Flamurin, në ditët e fundit të karrierës së tij, e ndoqi pas dhe një histori që lidhej me porosinë që i la shoku Ramiz kur u emërua Kryetar i Pushteti të rrethit. “Se do presësh dhe shumë miq e të ftuar nga jashtë. Ne tani do hapemi me botën. Për çdo problem, unë dua të mbash informacion me mua direkt, çdo gjë do jetë sekret”!

Ishte vjeshta e vitit 1990. Në të gjitha vendet komuniste të lindjes me BS në krye, kishin ndodhur përmbysje të mëdha. Vetëm Shqipëria përpëlitej t’i rezistonte asaj furtune. Ramiz Alia, përpiqej t’i mbushte mendjen komunistëve në radhë të parë, por dhe popullit se, “Shqipëria nuk është lindje”, në një kohë që orteku i ndryshimeve demokratike kish marë drejtimin drejtë Shqipërisë për përmbysjen e madhe.

Në këtë paqartësi që qarkullonte ato kohë në opinionin komunist si dhe në popull, Ramiz Alia dinte shumë më tepër për skenarin që kish nisur të zbatohej për ndryshimin e kursit politik të Shqipërisë. Ai dinte shumë gjera që i mbante për vete, po ashtu dhe me miqtë e vet jashtë Shqipërisë, ndërsa me komunistët dhe me popullin trumbetonte në takime të ndryshme se, “Shqipëria do eci në rrugën e Enver Hoxhës” dhe se, “Ne nuk jemi lindje”!

Ishte pasdite nëntori, kur Flamuri sapo kish dal në zyrë. Bie zilja e telefonit dhe nga receptori, dëgjoi zërin e shokut Ramiz.

-Ramizi jam,- i tha.

-Urdhëro!

-Vetëm je në zyrë?

-Si urdhëron, vetëm.

-Shëno në bllokun tënd personal një porosi. Nesër në ora 10 paradite, do shkosh në doganën e kufirit në Kakavijë dhe do presësh tre persona, njeri prej të cilëve është shqiptar nga diaspora. Pasi t’u japësh nga një kafe në doganë, do i shoqërosh për në lokalin tek “Gryka e Këlcyrës”. Atje do u presi një shokë i Drejtorisë së Dytë nga Tirana dhe ti do shtrosh një drekë për këta miq. Pas drekës, ata do kthehen në Tiranë, ndërsa ti për në qytetin tënd. Për çdo gjë që do të bisedosh me ata, do përgatitësh një informacion për mua dhe do ma sjellësh dorazi kur unë të njoftoj. Gjithëçka do e mbash sekret, do t’a dish vetëm ti! Flamuri mbeti vërtetë i habitur!

-Me këtë punë është më mirë të meren shokët e linjës së partisë shoku Ramiz.

-Atë e di unë,- urdhëroi Ramizi,- do meresh ti dhe vetëm ti!

-Si urdhëron,- u përgjigj Flamuri dhe nga ai moment nisi të mendoj.

Me këto hamendësime, të nesërmen në ora 10 paradite mbriti në doganë me makinën e tij të punës dhe u ul në kafe. S’kaluan pak minuta dhe para tij u prezantuan 3 persona, njeri prej të cilëve ishte shqiptar nga diaspora. Pasi u prezantuan, u ulën për kafe.

Dy të huajt vështronin rreth e qark dhe komunikonin anglisht midis tyre, ndërsa shqiptari e pyeti Flamurin për detyrën që kishte në organet e pushtetit. Pastaj, e pyeti për situatën në Shqipëri dhe mundohej të testonte, se sa dijeni kishte Flamuri për të ardhmen e Shqipërisë dhe ndryshimet që priteshin. Flamuri vazhdoi t’i fliste për unitetin e popullit me partinë e me shokun Ramiz në krye dhe vendosmërinë për ndërtimin e socializmit në vendin tonë. Miku shpesh buzëqeshte si me ironi!

Pasi pinë kafetë, u ngritën dhe u nisën drejtë lokalit për në “Grykën e Këlcyrës”. Rrugës ata pyesnin për territorin, malet dhe luginat që shtriheshin në dy anët e rrugës. Kur mbritën, takuan aty dhe shokun e Drejtorisë së Dytë, që kish ardhur nga Tirana. Para se të uleshin në drekë, shqiptari nga diaspora i vuri krahun Flamurit dhe e tërhoqi veças për një shëtitje të shkurtër.

-Si po rrjedhin ngjarjet në Shqipëri?- i tha ai, duke e parë në sy.

-Shqipëria nuk është si vendet e lindjes,- u përgjigj Flamuri,- ne jemi të vendosur në rrugën e socializmit. Ai kishte gjithnjë parasysh porositë e shokut Ramiz, që thoshte se, “Shqipëria nuk është lindje”.

-Dëgjo,- i tha miku, duke i shtrënguar fort krahun.- Shqipëria e ka marë tatëpjetën, gjithçka po përmbyset dhe vendi do nisë një kurs të ri politik. Mendo për kokën tënde dhe të ardhmen e familjes! Flamuri shtangu në vend! I largoi krahun dhe po e shihte në sy me vëmendje.

-Kush je ti?!- i tha,- që po më flet me kaq siguri për të ardhmen tonë?!

-Jam një mik i Ramiz Alisë dhe i Shqipërisë,- u përgjigj personi që rrinte në krah.- Dy rrugë ka Shqipëria,- i tha,- o me Ramiz Alinë që mbështet perëndimin, ose me kundërshtarët e tij që mbështesin lindjen. Përparimi i Shqipërisë do jetë vetëm nëse mbështesni kursin e Ramiz Alisë, që shkon drejtë perëndimit. Edhe një fakt tjetër,- i tha ai,- Minstri i juaj i mbrojtjes është agjent grek! Flamuri u shastisë, në ato momente i shkoi ndërmend porosia e Ramizit kur i tha për, “Sekretin”!

I tronditur siç ishte, shkuan të hanin drekë. Nga shqetësimi që ndjente, as i hahej dhe as i pihej gjë. Njerëzit që e rrethonin po i dukeshin si armiq dhe shqiptari i diasporës si një agjent, që po kërkonte t’a fuste në një kurth agjenturor! Me këto mendime të turbullta, u nda nga miqtë dhe u kthye në zyrën e tij. Duhesh përgatitur informacioni, sipas porosisë së shokut Ramiz. Kjo ishte një tjetër dilemë që e brente nga brenda. Për çfarë do t’a informote, për “ Tatëpjetën që kish marë Shqipëria”, “Për kursin e Ramizit drejtë perëndimit”,”Për Ministrin e Mbrojtjes, që ishte agjent i grekëve”, apo “Të mendonte për kokën e tij”, pas kësaj përmbysjeje të madhe, siç i tha miku i Ramizit që vinte nga jashtë!

Me shumë mëdyshje që i brenin në kokë, shkroi një faqe informacion dhe të nesërmen, pas një komunikimi me sekretarin personal të Ramizit, u gjend në zyrën e tij. E priti i qetë dhe buzagas.

-Ç’kemi andej nga anët tuaja?- i tha.

-Situatë pak e trazuar,- i tha Flamuri.

-Rrini të qetë,- i tha ai.- Edhe pluralizmin do e bëj vetë partia.

Flamuri i dha informacionin, por në vetvete ishte disi i shqetësuar dhe i trembur për sa kish shkruar! Ramizi e lexoi dhe vende-vende vinte buzën në gaz. Flamuri priste që ai të reflektonte, por ai me qetësi ia hodhi letrën përpara dhe si me ironi i tha:

-Çoja shokut Simon!

-Eshtë porosia e juaj,- i tha Flamuri dhe ia ktheu sërish mbi tavolinë. Ai e mori, e grisi dhe e hodhi në kosh.

-Propaganda borgjeze vazhdon të na sulmojë si dikur,- shtoi ai,- prandaj të qëndrojmë në krye të detyrave si ju dhe komunistët dhe i dha dorën për t’u larguar.

Flamuri doli nga zyra i hutuar, dilema e së vërtetës e ndiqte nga pas. Ku më shumë se në zyrën e Ramizit ai mund të mësonte këtë të vërtetë që po trokiste në derë të Shqipërisë dhe që as veças dhe as publikisht, ai nuk e tha asnjiherë me guxim e sinqeritet si udhëheqës që ishte.

Nuk iu hoqën nga mendja, të pathënat që dinte Ramiz Alia dhe e vërteta që s’ia bëri të ditur asnjiher popullit të tij.