Horoskopi, 01 dhjetor 2019

Dashi

Dita e sotme parashikohet të jetë e mirë por me dalje të mëdha parash, mundohuni të frenoni disi shpenzimet dhe të balanconi këto shpenzime. Mundohuni t’i kushtoni kohë partnerit.

Demi

Duhet të përfitoni nga vendosja e planetëve në shenjën tuaj, është momenti i duhur për t’u shfrytëzuar në punë dhe në familje. Do të kaloni që mbrëmje të këndshme me miqtë.

Binjakët

Më së fundi Dielli në shenjë do të qartësojë horizontin dhe do t’ju ngarkojë me energji. Kjo do të shprehet shumë në krijimtarinë tuaj dhe në komunikimin me njerëzit që ju rrethojnë.

Gaforrja

Barometri i yjeve tregon për një përmirësim në përgjithësi të jetës tuaj. Nëse jeni single, ka mundësi që të filloni një love story të re. Ndërsa nëse keni partnerin atëherë raporti juaj do të përforcohet.

Virgjëresha

Disa beteja të humbura nuk do t’ju preokupojnë, dmth. ajo që ka rëndësi është të fitoni luftën, siç do të bëni që nga dita e sotme. Silluni mirë me partnerin sidomos tani që gjithçka shkon mirë.

Peshorja

Hëna e re që sapo hyn me ndikimin e saj ne shenjën tuaj do të vërë në provë nervat dhe durimin tuaj. Një sërë të papriturash do t’ju detyrojnë të ndryshoni programet tuaj të ditës.

Shigjetari

Një shëtitje me miqtë më të dashur në një vend të preferuar nga ju mund të jetë pikërisht gjëja e duhur për fizikun dhe moralin tuaj. Ndërsa në çift tashmë e keni kaluar momentin më të vështirë.

Akrepi

Raportet e mira në aspektin profesional janë shumë vështira për tu mbajtur. Në ditën e sotme ju do të karakterizoheni nga shpirti I sakrificës . Do të jeni shumë pozitiv dhe do të ndihmoni kolegët tuaj

Do të keni disa mendime të fiksuar në mendjen tuaj çka do t’ju bëjë të mos mendoni shumë për të punuar. Lëreni që kjo ditë të jetë e udhëhequr nga dëshira dhe instinkti juaj ,I cili rrallë gabon .

Bricjapi

Nëse do të lodhur, me ankth dhe të rraskapitur nga stresi, është mirë të shkëputeni pak dhe të keni një moment relax-i. Përballë sjelljes tuaj disi jo të zakonshme, partnerit mund t’i lindin dyshime.

Ujori

Do t’ju shërbejë pak pushim nga ana mendore, si për të përcaktuar mirë projektet ashtu edhe për të analizuar me qetësi disa mosmarrëveshje me personin që dashuroni.

Peshqit

Është dita e përkryer, sidomos për anën sentimentale dhe erotike. Nëse jeni në çift do të jeni të pa rezistueshëm. Nëse jeni single, mund të keni flirte me personat që ju pëlqejnë.