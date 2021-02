Horoskopi, 01 shkurt 2021

DASHI

Prania e Afërditës ne shenjën e Bricjapit ju bën që të keni mjaft dyshime përsa i përket marrdhënies në çift. Kjo gjë do të ndikojë dhe tek partneri juaj. Mundohuni të kthjelloni këto raporte.

DEMI

Me Hënën dhe Marsin në shenjën e Virgjëreshës jeni gati të përballeni me çdo problem apo detyrë që mund t’ju ngarkohet. Do të jetë një ditë e mrekullueshme dhe shume e gëzuar .

BINJAKËT

Vazhdoni të jeni të tensionuar. Duhet të gjeni një mënyrë që të kontrolloni nervozizmin e tepruar që ju karakterizon gjatë kësaj periudhe. Kreativiteti nuk ju mungon mjafton të vini mendjen në punë.

GAFORRJA

Prania e Hënës dhe Marsit në shenjën e Virgjëreshës do t’ju bëjë të keni një ditë të bukur dhe plot energji. Do të jeni shumë i gatshëm për të ndërmarrë iniciativa të reja në jetën tuaj profesionale .

LUANI

Prania e Diellit dhe Mërkurit në shenjën e shigjetarit ju bën të jeni të lumtur dhe solar. Nuk do të mungojnë të qeshurat në këtë ditë. Po kështu njohje të reja janë në horizont.

VIRGJËRESHA

Keni në dorë shumë instrumente për tu përballur me këdo. Jeni në një gjëndje të shkëlqyer.Në aspektin profesional kjo do të jetë një nga ato ditët që do të mbahet mend gjatë.

PESHORJA:

Mund të ndiheni mjaft të realizuar në aspektin profesional. Falë pranisë së Mërkurit në shenjën e shigjetari karriera juaj është në kulmin e saj. Mjafton dhe pak punë dhe vëmendje nga ju dhe gjithçka do të shkojë ashtu si e keni planifikuar.

AKREPI :

Raportet e mira në aspektin profesional janë shumë vështira për t’u mbajtur. Në ditën e sotme ju do të karakterizoheni nga shpirti i sakrificës . Do të jeni shumë pozitiv dhe do të ndihmoni kolegët tuaj. Kjo nuk do t’ju harrohet.

SHIGJETARI :

Do të keni disa mendime të fiksuar në trurin tuaj çka do t’ju bëjë të mos mendoni shumë për të punuar. Lëreni që kjo ditë të jetë e udhëhequr nga dëshira dhe instinkti juaj, i cili rrallë gabon .

BRICJAPI:

Shumë lajme të mira janë të rezervuara për ju në aspektin profesional, kjo falë dhe pranisë së Marsit dhe Hënës në shenjën e Virgjëreshës. Mundet që të realizoni dëshirën tuaj më të madhe në këtë aspekt .

UJORI:

Në fillim dita mund të jetë disi e ngarkuar dhe e mërzitshme. Kjo do të zgjasë shume pak, pasi pjesa tjetër do të jetë e mbushur plot me surpriza të këndshme. Nuk do të mungojnë dhe takimet interesante.

PESHQIT:

Do të ndiheni shumë të entuziazmuar, por nik duhet të harroni që jo gjithçka që mendoni është realitet. Duhet të jeni më me këmbë në tokë ,në të kundërt mund të zhgënjeheni.