Horoskopi, 04 nëntor 2020

Dashi

Në përmirësim të dukshëm është sektori i financave, kjo do t’ju krijojë mundësinë të bëni një udhëtim interesant apo të blini gjëra të rëndësishme. Në dashuri do të arrini të realizoni atë që keni programuar.

Demi

Hëna dhe Marsi janë tashmë nga ana juaj, ju dhurojnë një ditë të mrekullueshme. Mund të keni raste mjaft të mira për të pritur vlerësime nga të tjerët, gjë shumë e rëndësishme për profesionin tuaj.

Binjakët

Është mirë që të ndërmerrni iniciativa të drejta për të zgjidhur një situatë financiare dhe burokratike paksa delikate. Kujdes me partnerin, tregohuni të sinqertë dhe më shumë bashkëpunues.

Gaforrja

Duket një ditë shumë pozitive. Një afirmim nga ana profesionale do t’ju entuziazmojë shumë, duke ju bërë më të sigurt në vetvete. Dashuria paraqet momente të favorshme për cilindo nga ju.

Luani

Jeni shumë të shqetësuar dhe të trazuar dhe këtë e tregoni me gjendjen tuaj polemike. Mundohuni të ruani qetësinë me njerëzit që ju rrethojnë. Zënka të vogla edhe me partnerin.

Virgjëresha

Hëna dhe Marsi të pozicionuar mirë në qiellin tuaj garantojnë një ditë shumë të bukur nga të gjitha anët e jetës tuaj. Gjithashtu do të keni mundësinë të kaloni një mbrëmje me njeriun më të afërt.

Peshorja

Hiqni mënjanë dembelizmin dhe melankolinë, dhe merrni në konsideratë propozimin e disa miqve te tu për të mos u tërhequr nga e juaja. Janë krijuar disa distanca me partnerin, mundohuni të qartësoni gjithçka.

Akrepi

Me Hënën në kundërshtim mos u jepni rëndësi disa ndjenjave që nuk kanë lidhje me realitetin sidomos kur kanë të bëjnë me xhelozinë dhe humorin jo të mirë. Përfitoni nga kjo javë për t’u çlodhur paksa.

Shigjetari

Programoni ditën nëse keni mundësi për të rikuperuar punën e lënë mbas, pa lënë pas dore as programet me partnerin as kohën e lirë dhe interesat tuaj. Kujdesi në një histori dashurie ju bën mjaft tërheqës.

Bricjapi

Plani yjor ështtë shumë premtues, dinamik dhe stimulues. Një ditë e qetë në shoqërinë e njerëzve tuaj më të dashur dhe miqve. Një mbrëmje me partnerin do t’i bënte mirë lidhjes tuaj.

Ujori

Keqkuptimet do të dalin vetë në pah, por për të stabilizuar një dialog është mirë të përdorni diplomacinë dhe strategjinë për t’i rivendosur gjërat në gjendjen e mëparëshme.

Peshqit

Ndiheni të plogësht dhe të pafuqishëm, është mirë të merreni me diçka për t’u aktivizuar apo për t’u ndjerë më pranë natyrës tuaj. Me partnerin marrëdhëniet janë qetësuar dhe po jetoni një moment relaksi.