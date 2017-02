Horoskopi, 04 shkurt 2017

Dashi

Afërdita në shenjën tuaj është përsëri ylli që ju dhuron momente të bukura, që do të shpalosin sukses në të gjitha ambientet. Ndërkohë në dashuri do të pyesni veten nëse partneri ju dashuron me të vërtetë.

Demi

Merreni me qetësi dhe evitoni të veproni në mënyrë impulsive, apo me nervozizëm. Vetëkontrolli është një virtyt i mrekullueshëm, por që ju nuk e keni. Ulini pak ritmet për t’u rigjeneruar fizikisht.

Binjakët

Do të jeni në formë të shkëlqyer, tërheqës, pozitivë dhe kjo do të jetë shumë e rëndësishme, sidomos për të rinjtë në kërkim të një sistemimi, apo të atyre që duan një rekomandim për një pozicion më të mirë pune.

Gaforrja

Hëna qëndron në një pozicion të kundërt që nuk ju favorizon, kjo do të ndikojë shumë në humorin tuaj që nuk do të jetë i qëndrueshëm për shkak të papriturave të ndryshme, mos harroni të ruani qetësinë.

Luani

Yjet parashikojnë një ditë mjaft të mirë, ftesa, projekte, miqësi, etj. Do të keni një aktivitet profesional të shkëlqyer. Do keni mundësi shumë të mira, jo vetëm nga ana profesionale, por edhe nga ana e të ardhurave.

Virgjëresha

Do t’ju duhet pak intuitë, psikologji dhe diplomaci për të vëzhguar dhe reflektuar për një situatë mbi një çështje të rëndësishme që ju përket juve dhe familjes tuaj. Përpara se të merrni vendimin mendohuni mirë.

Peshorja

Disa kontraste të planetëve do t’ua bëjnë ditën shumë kaotike dhe nervoze. Nëse është e mundur evitoni vendimet e rëndësishme dhe tregohuni të kujdesshëm. Ndërsa në çift mundohuni të jeni më tolerantë.

Akrepi

Dikush do t’ju tregojë që puna nuk është gjithçka në jetë dhe jo është shumë e drejtë. Keni kohë që puna ju streson dhe ju bën shumë të bezdisshëm. Mundohuni të jeni më të komunikueshëm.

Shigjetari

Hëna e vendosur përballë jush do t’ju shoqërojë në këtë ditë të veçantë, ku gjithçka do të shkojë sipas dëshirave tuaja. Thjesht fati është nga ana juaj. Gjithashtu edhe për ata që janë single kjo do të jetë një ditë me fat.

Bricjapi

Nervozizmi dhe pakujdesia do t’ju bëjnë të humbisni kohë. Mos insistoni se keni të drejtë për gjërat që nuk i dini mirë sepse jo do të tregojë të kundërtën dhe mund të pendoheni për atë që mund të keni bërë apo thënë.

Ujori

Fati ndihmon të guximshmit. Thoni hapur atë që mendoni, mos kini frikë të ngrini zërin. Në mbrëmje do të kaloni orë të këndshme pranë njeriut tuaj të zemrës dhe në fund të ditës do të ndiheni mirë.

Peshqit

Është momenti ku paratë po luajnë një rol të rëndësishëm në jetën tuaj dhe pamjaftueshmëria e tyre mund t’ju krijojë vështirësi në realizimin e disa planeve që keni ndërmarrë. Mirë dashuria.