Horoskopi, 06 maj 2018

Dashi

Duke pasur parasysh kuadrin yjor për ju që i përkisni kësaj shenje mund t’ju sugjerohet të qëndroni më mirë në pozita pritjeje, derisa kundërshtarët të hedhin hapin e parë. Mirë shëndeti.

Demi

Janë disa planetë që janë në një pozicion jo shumë favorizues për të lindurit e kësaj shenje, por do t’ia dilni mbanë edhe në kushte të vështira. Jeni kërkues ndaj vetes por jo aq sa duhet ndaj të tjerëve.

Binjakët

Asgjë e re nga fronti i yjeve, mund të thuhet pa frikë për ju që i përkisni kësaj shenje, pasi pritet një ditë e qetë e në ndonjë rast tejet monotone. Diçka më ndryshe pritet të jetë mbrëmja.

Gaforrja

Sot pritet një ditë nën shenjën e një Marsi mjaft aktiv gjë që do të ndikojë për t’ju dhënë një impuls të ri. Megjithatë, për sot është më mirë të merreni më shumë me raportet me të afërmit tuaj.

Luani

Me Mërkurin që ju jep një ritëm gati-gati marramendës ka të ngjarë që edhe për ju sot dita të jetë nga ato të cilat kalojnë aq shpejt sa nuk e vini re fare. Bëni kujdes me sëmundjet e stinës.

Virgjëresha

Sot Hënën dhe Afërditën do t’i keni kundër, por është Marsi ai që ju jep stimuj për të qenë aktivë dhe për të mos rënë në gjendje apatie. Diskutimet në planin sentimental lerini për një ditë tjetër.

Peshorja

Duhet të përfitoni sa kohë që yjet janë në përgjithësi pozitivë dhe ju mbështesin, sidomos pas një periudhe jo edhe aq të mirë. Më të ekuilibruar në raportet me të tjerët. Mirë shëndeti.

Akrepi

Duke pasur parasysh Uranin e “rëndë” në shenjë pritet një ditë e ngarkuar edhe për ju, por nuk ka asnjë arsye që të jeni të zymtë, sepse rezultatet pritet të jenë pozitive. Nuk duhet ta lëshoni veten.

Shigjetari

Për shkak të një fundjave intensive do të ndjeni vërtet nevojën për relaks, por nuk do keni as sot këtë luks. Ju këshillohet të dëgjoni ata që nuk ju bëjnë lajka, se janë ata që ju duan të mirën.

Bricjapi

Me kaq yje të mirë në shenjën tuaj sot sigurisht që do të jetë një ditë mjaft e mirë për shumë nga ju, por kujdes se nganjëherë gjërat i prishni vetë. Më të disponueshëm ndaj partnerit tuaj.

Ujori

Edhe për ju, planeti mbështetës do të jetë Mërkuri, i cili, megjithëse është pozitiv, ju rrit ndjeshëm dëshirën për protagonizëm e kjo mund t’ju dëmtojë. Pritet një mbrëmje e bukur në planin sentimental.

Peshqit

Me një kaudër yjor shumë të qetë parashikohet edhe për shumë nga ju një ditë e “rrafshët” dhe pa ndonjë gjë interesante. Ndoshta momentet e bukura do t’i keni gjatë mbrëmjes. Mirë shëndeti.