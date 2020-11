Horoskopi, 06 nëntor 2020

Dashi

Qielli juaj duket paksa i errët, për shkak të Marsit në orbitë të kundërt, që do t’ju bëj shoqëri edhe dy planetëve të tjerë Mërkurit dhe Uranit. Kështu që dita do t’ju duket si kërcim me pengesa.

Demi

Sëbashku me Jupiterin kthehet edhe Marsi që do të ngrejë deri në një farë mase moralin tuaj, ndërkohë që projekte të mira duken në horiziont gjë që mund t’ju hapi rrugë në profesion.

Binjakët

Rezultatet e arritura deri tani janë për t’u përgëzuar. Janë miqtë dhe kolegët e punës që ju vlerësojnë dhe ju japin kurajon për të vazhduar dhe për të arritur sukese të mëtejshme.

Gaforrja

Mërkuri dhe Marsi projektojnë në qiellin tuaj një hije të vogël, që mund të bëhet evidente gjatë mesditës, por kjo do të zgjasë pak dhe në mbrëmje do të jeni të kthjellët.

Luani

Është pikërisht momenti dhe dita e duhur për të gjithë ata që studiojnë dhe duan të arrijnë rezultate të mira apo promovime. Ana sentimentale është disi e trazuar mundohuni të qartësoheni.

Virgjëresha

Disa pengesa të vogla në realizimin e projekteve do t’ju bezdisin pak gjatë gjithë ditës, megjithatë do të jeni të aftë të gjeni rrugën e duhur për ta zgjidhur përfundimisht .

Peshorja

Dita e sotme do të jetë pak stresuese dhe e mërzitshme për shkak të Hënës dhe Mërkurit që nuk janë nga ana juaj. Veproni me kthejlltësi dhe me indiferentizëm, kjo ju ndihmon në marrjen evendimeve.

Akrepi

Parashikohen zhvillime interesante në drejtim të punës. Mundësi të mira për të përmirësuar raportet ndërpersonale. Jeta juaj sentimentale premton momente të këndshme në mbrëmje.

Shigjetari

Është pikërisht puna ajo që do t’ju zërë tërësisht ditën tuaj, dhe kjo ju sjell sadisfaksionin e duhur që ju ka munguar, kështu që është mirë t’i vini rëndësi punës sesa gjërave të kota.

Bricjapi

Marsi në shenjë sot duket se e bën ditën tuaj më të rëndë dhe më të lodhshme. E kjo bën të të ndjeheni të plogësht dhe pa dëshirë për të ndërmarrë ndonjë detyrë me rëndësi.

Ujori

Megjithëse jeni të kënaqur me ato që keni arritur, falë vullnetit dhe dëshirës që nuk mungon, përsëri nuk do të ndiheni të plotësuar. Një mbrëmje në familje do t’ju bëjë edhe më pozitivë.

Peshqit

Pas ditëve të lodhshme dhe plot stres erdhi edhe momenti juaj për pak qetësi. Një udhëtim i shkurtër, mund të ju sjellë qetësinë e munguar, por duhet te tregoni shumë kujdes në kontaktet me të tjerë.