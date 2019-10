Horoskopi, 06 tetor 2019

Dashi

Një periudhë qetësie në punë do t’ju japë mundësinë të bëheni më selektivë në përzgjedhjen e personave që do të punojnë për ju, ndërsa në planin sentimental jeni të favorizuar.

Demi

Edhe pse nuk është më dominues në shenjën tuaj, Marsi mund të vazhdojë edhe sot t’ju sjellë ndonjë pengesë. Kujdes, do ta keni shumë të vështirë të arrini një marrëveshje sot.

Binjakët

Pozicioni i yjeve është i tillë që më së fundi i kthehet ëndrrës tuaj. Situata financiare mund të ndryshojë shumë papritur dhe në mënyrë pozitive. Është momenti që t’i kushtoni rëndësi ndryshimeve.

Gaforrja

Saturni kthehet pas një periudhe të gjatë kohe në shenjën tuaj. Fillon kështu një periudhë bilances, revisionesh, përzgjedhjesh por edhe një përgjegjësi më e madhe. Shëndeti shumë i mirë.

Luani

Marsi qëndron përsëri në anë të kundërshtim, kjo do t’ju bëjë agresivë dhe disi të bezdisshëm për njerëzit që ju rrethojnë, mundohuni të mos i shprehni streset tuaja në publik.

Virgjëresha

Falë një pozicioni të favorshëm të yjeve dita e sotme do të jetë e qetë. Ndoshta rutina e përditshme do t’ju nervozojë pak, por gjithsesi në mbrëmje gjithçka do të kalojë.

Peshorja

Është një moment i rëndësishëm për ju.. Do të gjendeni shumë pranë situatave të vështira dhe të papritura. Pikërisht kjo do të tregojë edhe aftësinë tuaj për të komunikuar dhe për t’i treguar të tjerëve se kush jeni.

Akrepi

Do të ndiheni si të zënë në kurth nga një situate e re me partnerin, që ndoshta do të jetë përcaktuese për të ardhmen. Për ata që janë single, njohjet e reja nuk do të mungojnë.

Shigjetari

Do të jeni shumë entuziastë dhe aktivë dhe do të ndërmerrni punë shumë me përgjegjësi. Kjo është diçka shumë pozitive për karrierën tuaj, por kujdes, nuk duhet të merrni përgjegjësi të tepruara.

Bricjapi

Idetë e reja dhe shumë interesante nuk do t’ju mungojnë aspak, vetëm duhet që t’ia shprehni njeriut të duhur tek i cili ju keni besim. Një mbrëmje e këndshme me miqtë do të jetë një ide e mirë.

Ujori

Ndonëse është një periudhë e vështirë ju, do të keni mundësinë që përsëri të shfaqni aftësitë dhe kreativitetin tuaj. Do të jetë më mirë të mendoheni një çast, para se të thoni diçka.

Peshqit

Edhe sot do të vazhdojë një ditë e mirë për të lindurit e kësaj shenje dhe shumë prej tyre sot mund të shënojnë arritje jo të pakta në planin profesional. Këmbëngulni pak për të fituar një zemër.