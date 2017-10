Horoskopi, 09 tetor 2017

Dashi

Ju sugjerohet që të kapni fluturimthi momentin pozitiv për ju dhe të shfrytëzonirastet e miraqë ju paraqiten, sa kohë që keni ën anën tuaj, Marsin dhe Afërditën. Kujdes, dikush ju përflet nga zilia.

Demi

Luani mirë letrat tuaja sepse momenti është i papërsëritshëm. Paraqisni pa frikë projektin tuaj ambicioz sepse do të shihni reagimin e kolegëve tuaj dhe aprovimin nga drejtuesit tuaj. Personi që dashuroni do të tregohet shumë i disponueshëm dhe i dashur.

Binjakët

Dedikojani ditën tuaj ndonjë pune të këndëshme dhe jo shumë impenjative. Kjo do t’ju qetësojë shumë si shpirtërisht edhe nga ana mendore. Për ata që janë single mund të ndodhë edhe ndonjë e papritur.

Gaforrja

Mbështjetja e ndonjë miku do t’ju ndihmojë të zhbllokoni një situatë apo të përshpejtoni etapatat e një iniciative interesante.

Luani

Mos u ndikoni nga ndonjë e papritur e cila mund t’ju ulë sigurinë në veten tuaj. Është mirë që ta merrni me qetësi dhe të mos mendoni shumë, ndryshe do të jetë e vështirë për të kapërcyer situatën.

Virgjëresha

Duke qënë se Hëna është në shenjën tuaj, dita do të nisë pozitivisht. Një ditë intensive, dinamike, një ditë e përkryer për të udhëtuar dhe për histori të reja dashurie. Takimet e reja janë të shkëlqyera.

Peshorja

Keni në dispozicion shumë mundësi, por rrezikoni të bëni zgjedhje të pa menduara. Peshojini gjërat, keni kohë të mendoheni dhe të analizoni situatën edhe për gjërat më të parëndësishme.

Akrepi

Pengesat që do t’ju duhet të kaloni nuk janë aspak të pakapërcyëshme, por do të jeni ju që do t’i zmadhoni gjërat dhe do të kaloni në pesimizëm. Për të kaluar këtë gjendje stressi, mirë është të shëtisni më këmbë apo biçikletë.

Shigjetari

Eshtë një moment mjaft pozitiv për ju, në shumë drejtime, por kryesisht në planin afektiv, sepse Afërdita e ëmbël më në fund ju bind të hidhni një hap vendimtar drejt shpirtit tuaj binjak.

Bricjapi

Keni nevojë të flini dhe të qetësoheni, ky do të jetë ilaçi më i mirë për sot. Mundohuni ta kaloni ditën pa e ngarkuar shumë veten me problemet e ditës. Ndërsa në çift parashikohen zënka.

Ujori

Kontrasti midis Hënës dhe Afërditës do t’ju bëjë shumë mirë pjesës më të madhe të personave të kësaj shenje. Do t’ju bëjë të jeni më të kujdesshëm si në famijle ashtu edhe mer partnerin.

Peshqit

Qielli është nga ana juaj, kjo do të jetë një fillim i mirë për ditën e sotme. Me një grup miqsh do të udhëtoni ose do të vizitoni miq që nuk i takonit prej kohësh. Mbrëmja do të jetë akoma më e këndshme me partnerin që ju qëndron pranë.