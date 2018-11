Horoskopi, 14 nëntor 2018

Dashi

Me hyrjen e Marsit në shenjë, orbita e të cilit sot është ë harmoni me atë të Afërditës, do të bjerë ndjeshëm efekti i Merkurit që ju impononte ritme të larta. Erosi në rritje.

Demi

Parashikohet përgjithësisht një ditë e mirë, pasi do të jeni nën tutelën e një Merkuri jo vetëm stimulues të intelektit tuaj, por edhe “dashamirës”. Duhet vetëm të jeni pak më sistematikë.

Binjakët

Kontrasti i Marsit dhe Afërditës në shenjë do të bëjë që edhe ju të jeni të influencuar nga kjo ”përplasje’, prandaj në momente të caktuara do të jeni të trazuar. Mirë financat dhe ekonomia.

Gaforrja

Në përgjithësi do të jetë një ditë ku do të dalin në pah vlerat dhe aftësitë tuaja për të organizuar dhe për t’u organizuar, ndonëse Merkuri do t’ju nxjerrë pengesa. Mirë fusha afektive.

Luani

Edhe për ju, orbita aktuale e Marsit është në harmoni me atë të Afërditës, prandaj i gjithë stres-i i akumuluar do t’i takojë të kaluarës, pasi ju vijnë energji të reja. Pak të komplikuara raportet ndërpersonale.

Virgjëresha

Edhe pse Marsi është negativ për ju, nga pozicioni i tij në shenjë, në përgjithësi shenja juaj dominohet nga Merkuri dhe Dielli që premtojnë rezultate mjaft pozitive. Momente të bukura në mbrëmje.

Peshorja

Parashikohet një ditë mjaft intensive për ju që i përkisni kësaj shenje, pro sot duhet të tregoni më shumë kujdes për problemet private e, në mënyrë të veçantë në raportet delikate me partnerin.

Akrepi

Më në fund mund të merrni frymë lirisht pas një periudhe vërtet frenetike në të gjitha fushat, e imponuar nga Marsi agresiv në shenjë. Hëna “zevzeke” mund të acarojë raportet sentimentale.

Shigjetari

Është një moment mjaft pozitiv për ju, në shumë drejtime, por kryesisht në planin afektiv, sepse Afërdita e ëmbël më në fund ju bind të hidhni një hap vendimtar drejt shpirtit tuaj binjak.

Bricjapi

Në përgjithësi sot pritet një ditë e qetë, ndonëse nuk do të mungojë ndonjë e papritur që mund t’ju zërë në befasi. Përfitoni nga momenti që komunikueshmëria juaj është shumë e lartë.

Ujori

Ju sugjerohet që të kapni fluturimthi momentin pozitiv për ju dhe të shfrytëzoni rastet e mira që ju paraqiten, sa kohë që keni ën anën tuaj, Marsin dhe Afërditën. Kujdes, dikush ju përflet nga zilia.

Peshqit

Nuk duhet të tërhiqeni edhe pse mund t’ju vijnë kritika për punën tuaj, pasi më mirë se ju askush nuk e di atë që keni bërë. Afërdita pozitive ju bën më të “butë” dhe më komunikues me të tjerët.