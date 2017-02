Horoskopi, 15 shkurt 2017

Dashi

Me Hënën që duket se është agresive në shenj, duhet të veproni pa u nervozuar. Duket disi e ndërlikuar situata në sektorin ku operoni, por nuk jeni pa rrugëdalje.

Demi

Yjet ju premtojnë shumë gjëra të reja, të cilat do të ishin shumë pozitive për të ardhmen tuaj. Mund të jetë një moment shumë i mirë për të udhëtuar, por edhe për të ndërmarrë iniciativa.

Binjakët

Mos u nervozoni dhe mos u nxitoni për të dalë nga situata për shkak të disa të papriturave. Kjo gjë nuk do të ndikojë aspak në jetën tuaj profesionale e cila vazhdon të jetë e suksesshme.

Gaforrja

Gjithçka që është e thjeshtë dhe lehtë për të arritur, nuk do t’ju pëlqejë aspak dhe kështu do të ngatërroheni në gjëra që nuk ju përkasin dhe që janë të rëndomta.

Luani

Do arrini t’ia dilni mbanë në një çështje që lidhet edhe me një person tjetër e që nuk është shumë e lehtë, por kjo ju ndihmon për të ecur përpara. Nëse jeni të dashuruar, mos harroni se keni një partner.

Virgjëresha

Me Hënën e favorshme dhe me një vullnet të hekurt do të arrini të fitoni atë që dëshironi, për të cilën jeni impenjuar shumë. Do të ndjeni nevojën për t’u dëfryer dhe frekuentuar ambiente të ndryshme.

Peshorja

Me Hënën në kundërshtim dhe një sjellje kritike dhe me pretendime nuk është se do t’ju lehtësojë dhe nuk do të favorizojë situatën në familje. Mundohuni të jeni më tolerantë.

Akrepi

Qielli në thelb duket pozitiv, ju ofron shumë raste për t’u njohur dhe dëfryer. Era e ngrohtë e Afërditës do t’ju fryjë pas krahëve, prandaj do ta keni të lehtë të arrini objektivat.

Shigjetari

Duhet të tregoni kujdes, pasi qielli sot pritet të jetë i ngrysur, për shkak të kontrasteve të Marsit, Saturnit dhe Afërditës në orbitat përkatëse. Duhet të tregoheni shumë vigjilentë.

Bricjapi

Edhe për të lindurit e kësaj shenje, situata planetare duket disi e turbullt, ndoshta për shkak të Mërkurit në një pozicion jo shumë të favorshëm. Sidoqoftë edhe këtë radhë do ia dilni mbanë.

Ujori

Në aspektin ekonomik ka të ngjarë që sot të jeni pasivë, ngaqë do t’i keni duart e lidhura nga Jupiteri apatik. Krejt ndryshe pritet të jetë fusha sentimentale, e stimuluar nga Afërdita.

Peshqit

Hyrja në shenjë e Jupiterit, që i “fryn” zjarrit të ambicieve, do të bëjë që edhe ju të rigjallëroheni dhe të shkundeni nga plogështia që iu zë shpesh në fundjavë. Interesante ana erotike.