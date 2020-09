Horoskopi, 16 shtator 2020

Dashi

Atmosfera është e mbushur me mundësi konstruktive, sidomos në punë dhe në çështjet financiare. Jeta sociale paraqitet e mirë. Njohje të reja dhe takime nuk do të mungojnë.

Demi

Ndikimi i Mërkurit dhe Jupiterit ju sjell pak tension në sferën profesionale. Duhet të tregoheni mëse të ekuilibruar për të mos komprometuar raporte që mund të jenë të dobishme për ju.

Binjakët

Mërkuri në shenjë sjell avantazhe në punë. Kontakte dhe akorde të ndryshme do t’ju përshpejtojnë ritmet e “konkluzionit”. Në dashuri mundohuni të evitoni grindjet me partnerin.

Gaforrja

Ndryshimet planetare do t’ju ndihmojnë të realizoni qëllimet tuaja edhe pse për momentin ju duket çdo gjë e komplikuar. Nëse jeni single duhet të prisni momentin e duhur.

Luani

Ndiheni disi të lodhur dhe keni mungesë përqendrimi. Ndoshta një pushim i vogël s’do t’ju bënte keq. Bëni kujdes të mos humbisni apo të harroni gjëkundi sendet tuaja personale.

Virgjëresha

Duhet të vendosni se ku të duhet jepni tërë energjitë dhe kohën tuaj, dhe nga se të hiqni dorë. Mos harroni të zgjedhësh mund të thotë “të fitosh”. Një fazë magjike paraqitet për dashurinë.

Peshorja

Impenjimet që keni marrë gjatë gjithë kësaj kohe në sferën profesionale do t’ju ju japin një rezultat që do t’ju gëzojë edhe në fushën financiare. Bëni kujdes me shëndetin.

Akrepi

Puna ju kërkon një përqendrim maksimal. Tregohuni më diplomatik në takime të rëndësishme ku mund të varet karriera juaj. Një mbrëmje pasionale në krahët e partnerit do t’ju relaksojë.

Shigjetari

Marsi në shenjë vazhdon t’ju garantojë energji të dobishme për të përballuar impenjimet e shumta. Mërkuri në orbitë, mund të akselerojë ritmet e pushtimit të ndonjë zemre nëse jeni vetëm.

Bricjapi

Afërdita prek shenjën tuaj dhe sjell një valë optimizmi dhe fat, që do t’ju ndihmojë të superoni çdo vështirësi. Do të merrni një lajm që do t’ju programojë një takim plot premtime të çdo lloji.

Ujori

Dita e sotme mund të jetë e favorizuar për transferta, spostime të vogla dhe pritje për para. Duhet të përfitoni nga takimet fatsjellëse që krijohen papritur gjatë gjithë javës.

Peshqit

Marsi në kundërshtim me shenjën tuaj ju bën të ndiheni pesimist kundrejt iniciativave që keni marrë. Në dashuri, një ndjenjë e re mund të lerë rrënjë që do t’ju paguajnë nga tensionet në sferat e tjera.