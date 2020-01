Horoskopi, 17 janar 2020

Dashi

Situata yjore yjore sot është disi më e komplikuar për shkak të pozicionit të Marsit që nuk ju favorizon aaspak. Mundohun të ruani kontrolloni sepse reagimet e nxituara ju hapin probleme.

Demi

Do t’ju pëlqente një tjetër qasje në punë, por, të paktën për këtë përiudhë ju sugjerohet të kënaqeni me atë që ju është ofruar deri tani. Tregoni më shumë kujdes për shëndetin tuaj.

Binjakët

Një situatë jo fort e qëndrueshme yjore për ju bën që sot mund të ndodheni para ndonjë trë papriture, por asnjë shqetësim sespe mund të jenë edhe pozitive. Vullneti i mirë jep rezultate.

Gaforrja

Janë një numër plantetesh në kontrast në shenjë si Marsi, Saturni dhe Jupiteri prandaj sot ka të ngjarë që të jetë e ndërlikuar për ju të ruani ekuilibret. Më shumë të kursyer në shpenzime.

Luani

Sot nuk duhet të shqetësoheni nëse dikush ju kritikon, apo me keq akoma, ju del hapur kundër. Duhet të shqetësoheni më shumë për ata që ju duartrokasin në dukje, por punojnë nën rrogoz kundër.

Virgjëresha

Aftësia për t’iu paraprirë gjërave bën që sot të mos e ndjeni edhe aq një situatë deri diku delikate në sektori ku operoni. Pritet një mbrëmje e bukur në raportet me miqtë e të dashurit tuaj.

Peshorja

Provoni të përballeni me qetësi me një problem që jua kanë hapur të tjerët dhe do të gjeni disa mënyra për t’ia shmangur telasheve. Afërdita në shenjë sjell stimuj të rinj në planin e ndjenjave.

Akrepi

Ju këshillohet të tregoni shumë kujdes sepse jo gjithçka që shkëlqen është realisht e bukur dhe interesante. Ndoshat është një moment për t’u tërhequr mënjanë e për të reflektuar me mirë.

Shigjetari

Nëse zemra ju thotë të bëni diçka që ju duket e mirë atëherë bëjeni pa u menduar gjatë, por duhet të jeni të sigurtë për qëllimin e mirë. Një udhëtim i shkurtër mund t’ju bëjë shumë mirë.

Bricjapi

Me një Hënë të tillë të rëndë e premtja e sotme mud të jetë disi e ngrysur e kjo do të reflektohet në gjenjen tuaj shpirtërore. Ashnjë shqetësim sepse është gjëndje e përkoshme. Mirë sektori i parave.

Ujori

Me hyrjen në shenjë të Merkurit krijueshmëria juaj do të njohë një rritje të ndjeshme. Do të jeni bindës për ata që ju qëndrojnë pranë dhe magnetikë ndaj partnerit. Mirë shëndeti.

Peshqit

Kur jeni të vetëdijshëm për mundësitë dhe potencialin tuaj e keni shumë më të lehtë për t’iu imponuar të tjerëve me ide dhe iniciativë. Pritet një mbrëmje mjaft e bukur në planin sentimental.