Horoskopi, 19 mars 2019

Dashi

Do të bini shumë në sy për shkak të intuitës tuaj, kreativitetit dhe reflekseve që keni. Në qoftë se keni mundësi është mirë të shkoni në një vend të qetë me personin që dashuroni.

Demi

Përgatituni, ju pret një ditë shumë intensive dhe impenjative. Por Mërkuri në shenjë është gjithmonë gati për t’ju mbështetur. Me prakticitetin tuaj dhe buonsensin do të arrini të shmangni çdo pengesë.

Binjakët

Hëna në shenjën e Akrepit ju bën shumë simpatikë dhe të ngrohtë në ambientin e punës. Klima me miqtë dhe me kolegët do të jetë shumë e këndshme, kështu edhe puna më e vështirë do të kalojë pa u ndier.

Gaforrja

Energjitë tuaja janë të kanalizuara shumë mirë, nuk do t’ju mungojnë aspak idetë dhe metodat për t’i realizuar ato. Mundohuni t’i shprehni partnerit atë që ndjeni, kjo do të sjellë sqarimin e shumë paqartësive.

Luani

Në sfond duket se po afrojnë disa probleme, sidomos në familje. Hëna dhe Mërkuri ju kanë vënë në mes, kjo ju bën shumë të ndjeshëm dhe pesimistë njëkohësisht. Mos mendoni shumë për gjëra jo të rëndësishme dhe kalimtare.

Virgjëresha

Meritoni sigurisht suksesin në shumë sfera të jetës tuaj që sidoqoftë nuk do të vonojnë. Por për të lehtësuar pak rrugën e suksesit tuaj, mundohuni të jini më i qetë. Kjo pjesë e karakterit tuaj, ju pengon të ecni përpara.

Peshorja

Duket një farë lëvizje nga ana financiare. Mund t’ju konkretizohen ide dhe projekte dhe perspektiva fitimesh, por vetëm me një kusht: të jeni korrektë. Përgatisni një dhuratë ose një mbrëmje me njeriun që dashuroni.

Akrepi

Hëna kalimtare në shenjën tuaj bashkë me Mërkurin në kundërshtim ju frymëzon me sjellje kritike dhe provokuese, që mund të krijojnë mosmarrëveshje me njerëzit që ju rrethojnë.

Shigjetari

Reagoni nga një ditë pak brilante duke u argëtuar e çlodhur. Do të tërhiqeni shumë nga një person që do t’ju provokojë ndenjën e fajit kundrejt partnerit tuaj zyrtar. Mos ia tregoni askujt këtë.

Bricjapi

Është mirë të bëni një pauzë me punën dhe të dilni pak me miqtë, me të cilët mund të organizoni një mbrëmje të veçantë të pasur me surpriza. Do të jeni shumë krenarë për partnerin dhe për jetën tuaj në çift.

Ujori

Këtë ditë parashikohet një nervozizëm që karakterizohet nga Hëna kundërshtare. Çështje praktike shumë të parëndësishme do t’ju bëjnë të ndryshoni programe dhe takime të rëndësishme.

Peshqit

Dita e sotme do t’ju buzëqeshë, qielli është gati për t’ju entuziazmuar dhe për t’ju bërë optimistë. Hëna në fakt do t’ju japë energjinë e duhur dhe do të favorizojë çështjet sentimentale dhe udhëtimet.