Horoskopi, 2 janar 2017

Dashi

Në sajë të influencës jo te mire te planetëve gjate kesaj dite, mund te keni disa divergjenca me partnerin tuaj sot. Tregohuni me te moderuar dhe ruani qetësinë. Beqarët do përkëdhelen tej mase nga yjet. Do e kenë te thjeshtë ta bëjnë për vete personin qe pëlqejnë. Në planin financiar edhe pse do keni disa tronditje duhet te tregoheni optimiste. Mos ndërmerrni rreziqe te mëdha.

Demi

Ata qe jane ne nje lidhje do përjetojnë emocione te papërshkrueshme gjate kesaj dite dhe do ndihen si ne ëndërr. Shfrytezojeni diten deri ne sekondën e fundit. Per beqarët me ne fund do mberrije dashuria ideale qe kane pritur prej kohesh. Shikoni mire rreth e rrotull. Me shpenzimet duhet te tregoheni te matur. Vetëm kështu do t’i mbani financat te stabilizuara dhe nuk do keni probleme.

Binjaket

Per ata qe jane ne çift gjerat do shkojnë më së miri. Do i zgjidhni edhe disa mosmarrëveshje qe keni pasur. Klima per beqarët nuk do jete aspak e favorshme gjate kesaj dite. Mundohuni ta hiqni mendjen nga krijimi i nje lidhjeje sepse do merziteni mjaft. Buxheti do kete disa tronditje duke qene se do iu duhet te beni shpenzime te medha per festat e fundvitit.

Gaforrja

Nje ambient romantik do mbizoteroje sot ne jeten e çifteve. Partneri do iu pergatise surpriza te kendshme te cilat do ua mbushin jeten me gezim. Nese jeni ende vetem do realizoni disa takime interesante te cilat me gjasa do ua ndryshojne te ardhmen pergjithmone. Per sa i perket planit financiar duhet thene se shpenzimet e pamenduara dhe te nxituara do iu cojne ne katastrofe.

Luani

Ne parim jeta ne çift do jete e mire. Do jeni shume te lidhur me te dashurin e zemres suaj dhe do flisni per gjithcka me te. Disa do sqarojne edhe disa pengje te hershme. Beqarët do kene aventura me shumice por disa edhe dashuri me shikim te pare. Tregohuni te vemendshem. Ne planin financiar mos prisni qe buxheti te arrije fundin per te marre masa dhe per te ulur shpenzimet.

Virgjeresha

Nese jeni ne nje lidhje duhet te tregoheni te matur kur flisni me partnerin dhe here pas here te beni ndonje tolerim te vogel. Nuk iu kushton asgje. Beqareve do iu shtohet edhe me shume deshira per te krijuar nje lidhje. Kerkoni dhe do te gjeni me siguri. Ne planin financiar do keni fat dhe do kryeni transaksione te rendesishme. Me ne fund do vendoset ekuilibri buxhetor.

Peshorja

Venusi do jete planeti qe do e mbroje sot jeten tuaj ne çift. Kur te jeni prane atij qe dashuroni do i harroni te gjitha mosmarrëveshjet dhe problemet qe keni pasur me perpara. Beqarët nuk do jene ne kerkim te dikujt por planetet do iu shfaqin perpara nje person interesant dhe qe nuk duhet lene te ike. Nga ana tjeter, me financat beni kujdes. Pyesni specialistet per cdo dyshim.

Akrepi

Çiftet ka rrezik te kalojne nje dite delikate dhe te mbushur me debate sot. Beni kujdes me gjithcka qe do thoni sepse nuk ka me kthim mbrapa. Beqarët edhe pse do kerkojne shume nuk do e gjejne personin qe kane enderruar. Beni durim dhe mos ndermerrni hapa te nxituara. Ndikimi i Saturnit do jete negativ tek financat. Nuk rekomandohen te bëhen shpenzime me teprice.

Shigjetari

Nese keni pasur disa mosmarrëveshje me partnerin kohet e fundit, beni çmos qe t’i zgjidhni sot. Vetem ne kete menyre atmosfera ne çift do te ngrohet dhe ju do jeni me te qete. Beqarët do kene nje nga takimet vendimtare i cili do ua ndryshoje jeten njehere e përgjithmonë. Mos rrezikoni shume ne planin financiar nese nuk doni te perballeni me telashe. Ulni edhe shpenzimet.

Bricjapi

Ju dhe partneri do jeni nje ekip i forte gjate kesaj dite dhe askush nuk mund t’iu pengoje rrugen qe keni nisur. Do i shprehni hapur ndjenjat. Beqarët nga ana tjeter do kene takime te shumta por nuk do arrijne dot te vendosin se cili person iu pelqen me te vertete. Merrni kohen e duhur per te reflektuar. Ne planin financiar do jeni te qarte per ate qe duhet te beni qe buxheti mos tronditet.

Ujori

Çiftet do e thellojne edhe me teper lidhjen e tyre dhe do ndihen me te qete. Nese mundeni dilni per darke me partnerin. Per beqarët sot do jete dite e shenuar. Jo vetem qe do keni takime por do mund te krijoni edhe lidhjen qe keni enderruar prej kohesh. Shfrytezojeni diten deri ne maksimum. Financat do permiresohen per shkak te disa parave qe do merrni.

Peshqit

Ata qe jane ne nje lidhje do kalojne momente shume te kendshme sot prane atij qe dashurojne dhe do duan qe dita te mos kishte fund. Do jeni sensuale dhe sharmante. Beqarët edhe pse nuk do e gjejne as sot dashurine nuk do e humbin optimizmin se nje dite do e krijojne lidhjen e enderruar. Pritet qe financat te kene nje permiresim te lehte. Kjo nuk do te thote qe te rrisni shpenzimet.