Horoskopi, 20 janar 2020

Dashi

Dita e sotme pritet të fillojë me ritme të ngadalta, gjë që mund të kushtëzojë aktivitetin tuaj. Ndoshta është momenti të merreni me problemet tuaja të brendshme. Kujdes me shpenzimet.

Demi

Sot pritet një ditë vërtet interesante sa i takon aktivitetit tuaj, Doni të jeni ne qendër të vëmendjes, por ju këshillohet të qëndroni disi mënjanë, para se gjërat të kthjellohen. Mirë shëndeti.

Binjakët

Jeni shumë hezitues për të hedhur një hap dhe mëdyshje jua shton edhe më shumë Hëna e paqëndrueshme në shenjë. Do të donit ta kishit mirë me të gjithë, por e dini se kjo nuk është e mundur.

Gaforrja

Sot duhet të bëni kujdes sepse një çështje që ju e konsideronit plotësisht të mbyllur, mund të rihapet prapë dhe do t’ju duhet të bëni lëvizje për të mos u gjendur në befasi.

Luani

Pritet një ditë mjaft interesante në shenjën e dashurisë dhe fushës së ndjenjave në përgjithësi, pasi shenja juaj do të dominohet nga dyshja Afërditë-Mars. Më shumë kujdes me financat.

Virgjëresha

Do të donit shumë të ndryshonit diçka ose në drejtim të aktivitetit të përditshëm ose në at që ka të bëjë me raportet ndërpersonale. Hëna negative ju bën hijerëndë por edhe nervozë.

Peshorja

Pas një periudhe rutine e ndoshta edhe mërzie përgatituni sepse yjet sot ju buzëqeshin. Nuk është asnjëherë vonë për të rifilluar një bisedë lënë përgjysmë me një njeri të rëndësishëm.

Akrepi

Sot do të jeni jo vetëm magjepsës por edhe shumë të vendosur për të parashtruar idetë tuaja. E kinit shume të vështirë t’i thoni “jo” dikujt, prandaj preferoni të jenë të tjerët t’ua thonë.

Shigjetari

Me Marsin pozitiv në shenjë pakkush mund të matet ju gjatë ditës së sotme ndërkohë që duket se është momenti për lidhur aleanca të reja. Rrudhni pak dorën sepse financat nuk janë aty ku duhet.

Bricjapi

Jeni paksa konfuzë prandaj ju sugjerohet të përqendroheni një objektiv të caktuar, ndryshe nuk do arrini asnjë objektiv. Hëna sot ju jep magji dhe ju bënë shumë të komunikueshëm.

Ujori

Ndjeheni të gatshëm për t’u përballur me cilindo, por mos harroni se vetëm nuk mund të shkoni gjëkundi. Trimi i mirë me shokë shumë thotë një shprehje e njohur dhe ju shokë të mirë keni shumë.

Peshqit

Nuk do të vonojnë kënaqësitë që ju vijë në sektorin ku punoni dhe kjo falë largpamësisë për të investuar atje ku duhet. Hëna sot edhe pse negative ju jep një hije që ndikon ndjeshëm te partneri.