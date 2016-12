HOROSKOPI 2017 / Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Për binjakët yjet parashikojnë një 2017-të me “dy fytyra”. Në fakt Binjakët do të vihen në provë të vështirë në pjesën e parë të vitit, por gjërat do të shkojnë shumë më mirë në muajin qershor. Mërkuri që udhëheq këtë shenjë të horoskopit, do të ndjehet në muajt e verës duke sjellë përmirësime si nga pikëpamja profesionale ashtu dhe ajo sentimentale.

Periudhat më të mira dhe të më të këqija

Shenja e Binjakëve do të ketë një 2017 shumë ndryshe në aspektin sentimental dhe profesional. Nëse dashuria do të favorizohet për gjysmën e parë të vitit, duke përmirësuar raportet mes miqve dhe të afërmve dhe duke arritur një mirëkuptim perfekt me partnerin, puna do të ketë periudhën e saj më të mirë në pranverë. Nëse do të kishit mundësi të zgjidhnit do të ishte ideale të zgjidhni pushimet dimërore dhe t’i dedikoheni më pas punës sapo të ktheheni.

Dashuria për beqarët

Siç u tha dhe më sipër, marrëdhëniet do të jenë pika e fortë e Binjakëve për këtë 2017. Ata që janë beqar mund të gjejnë mundësi të ndryshime për të takuar dikë me të cilin do të krijoni një marrëdhënie pak a shumë të qëndrueshme. Megjithatë pavarësisht rrugës së shtruar gjatë gjithë vitit, në muajin gusht yjet do të mbështesin njohjet e reja dhe interesante.

Dashuria për çiftet

Ndryshe nga beqarët, Binjakët që jetojnë tashmë në çift do të kenë një periudhë stabiliteti në raport, sidomos gjatë gjysmës së parë të vitit. Ndonjë problem i vogël, që është normale në një ccift, mund të kalohet lehtë falë ndjeshmërisë dhe inteligjencës që e dallon këtë shenjë. Mërzia nuk do të jetë një ndjenjë që do të shfaqet në 2017-ën.

Përqasja me shenjat e tjera

2017-ta parashikon marrëdhënie sentimentale shumë të forta me shenjat e Demit, Peshores dhe Akrepit. Favorizohen miqësitë dhe bashkëpunimet profesionale me shenjat e Ujorit dhe të Virgjëreshës. Më pak të favorshme por që nuk duhen shmangur janë marrëdhëniet me shenjat e tjetra.

Parashikimet për studentët

Studimi nuk është aktiviteti i preferuar për të lindurit në shenjën e Binjakëve që kërkojnë të shfrytëzojnë intelektin në drejtime më praktike. Ky vit do të jetë veçanërisht i lodhshëm për studentët e Binjakëve sidomos në muajt e parë të dimrit, nga janari në mars ku do të kërkohet më shumë përqendrim për të arritur objektivat. Stresi që do të akumulohet gjatë kësaj periudhe të vitit do të kushtëzojë muajt pasardhës që do të karakterizohen nga një ecuri relativisht në rënie dhe që do të sjellë pak lodhje.

Parashikimet për punonjësit

Edhe përsa i përket punës periudha e dimrit do të jetë shumë e lodhshme. Pikërisht gjatë këtyre muajve Binjakët do të përballen me një sërë pengesash, pengesa të cilat do të sjellin gjatë pranverës dhe verës shumë përfitime. Në vjeshtë do të gjenden ekuilibra të reja që do ju lejojnë të përballoni pjesën e fundit të vitit në mënyrë të qetë dhe produktive.

Parashikimet për ata që kërkojnë punë

Ata që janë në kërkim të punës së parë apo të një pune sezonale, do ta kenë më të lehtë gjatë pranverës dhe verës. Ndërsa ata që janë në kërkim të një pune tjetër, për të përmirësuar pozicionin e tyre profesional, mund të gjejnë mundësi interesante në vjeshtë.

Paratë dhe fati

Financat personale do të karakterizohen nga momente të ndera dhe momente rritjeje, të lidhura sidomos me ecurinë në punë. Në çdo rast këtë vit duhet t’ia dedikoni investimeve të ardhshme, afatmesme dhe afatgjata, në vend që të kërkoni fitime të vogla e të menjëhershme. Përsa i përket fatit për Binjakët nuk do të shkëlqejë këtë vit. Megjithatë yjet parashikojnë një sërë influksesh pozitive sidomos gjatë fundit të vitit. Pra mundësitë e një ngjarje me shumë fat gjatë kësaj periudhe janë shumë të larta dhe duhet të kapen fluturimthi.

Udhëtimet

Yjet ju sugjerojnë t’i bëni pushimet gjatë periudhave të ndryshme në varësi të stilit të jetës: Ata që mund të menaxhojnë punën në mënyrë autonome, ose të pavarur duhet të fokusohen te udhëtimet dimërore duke qenë se mundësitë më të mëdha në punë për Binjakët gjatë vitit të ardhshëm parashikohen pas qershorit. Në të gjitha rastet e tjera udhëtoni dhe pushoni në muajin gusht për të qenë të relaksuar në shtator. Destinacionet? Nuk ka rëndësi, mjafton të jeni me personat me të cilët ndjeheni mirë dhe me të cilët mund të argëtoheni dhe të relaksoheni në të njëjtën kohë.

Shëndeti

Ky nuk do të jetë viti i energjive të mëdha, prandaj do të ndjeheni shpesh të lodhur. Jini më të kujdesshëm, duajeni veten. Jupiteri që ndodhet në shenjën e Peshores do ju mbrojë, por nuk duhet të abuzoni me shëndetin.