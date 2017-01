HOROSKOPI 2017/ Peshorja (23 shtator – 23 tetor)

Planeti që udhëheq shenjën e Peshores, gjatë 2017-ës do të jetë shpesh në pozicione të paqëndrueshme dhe kjo situatë mund të detyrojë të lindurit në këtë shenjë të përballojnë periudha me ulje dhe ngritje.

Pavarësisht kësaj 2017-a do të jetë një viti i karakterizuar nga pozitiviteti, prandaj edhe nëse stresi do të jetë i madh, në fund impenjimet do të sjellin shumë kënaqësi, sidomos në pranverë, stinë ku mund të merren frytet e para të punës së fortë të dimrit.

Periudhat më të mira dhe më të këqija

Edhe pse kjo 2017 mund të ketë shumë lëkundje për shenjën e Peshores, do të jetë e qartë që pikërisht kjo ecuri do të sjellë shumë kënaqësi. Fillimi i vitit për shembull do të karakterizohet nga energjitë e fortë në sektorin e ndjenjave, që do të vihet përballë një periudhe të fortë stresi në sektorin e punës.

Diçka do të ndryshojë në pranverë. Ndryshe nga shenjat e tjera Peshorja nuk do të ketë një verë relaksi përkundrazi do të jetë e ngarkuar me punë. Më i qetë parashikohet fundi i 2017-ës.

Dashuria për beqarët

Peshorja do të ketë pak kohë për dashurinë. Vetëm në fillim të vitit yjet do lejojnë beqarët të kenë njohje të reja. Megjithatë ruajtja e një raporti të fortë do të jetë e vështirë për shkak të punës intensive që do të karakterizojë shenjën e Peshores.

Dashuria për çiftet

Kush po përjeton një marrëdhënie duhet të përdorë inteligjencën dhe fantazinë për ta mbajtur raportin të gjallë. Rrezikoni të përfshiheni nga impenjimet dhe nga çështjet financiare duke lënë në plan të dytë jetën sentimentale.

Kombinimi me shenjat e tjera

Peshorja gjithnjë arrin të krijojë marrëdhënie me të gjitha shenjat e horoskopit. Në mënyrë të veçantë këtë vit do të krijoni raporte interesante në çift dhe në punë me Demin, Binjakët dhe Virgjëreshën.

Parashikimet për studentët

Studimet do të jetë një nga pikat e forta të Peshores. Këtë vit do të kaloni pa shumë vështirësi disa provime. Gjatë periudhës së verës mund të vini rregull për të riorganizuar prioritetet e vjeshtës.

Parashikimet për punëtorët

Siç e thamë, puna do të jetë tema qendrore e Peshores këtë 2017. Do të jetë pikërisht puna që do të krijojë variacione të ritmit të jetës suaj, duke sjellë tensione, stres, por edhe shumë kënaqësi sidomos gjatë pranverës.

Këto ndryshime nuk do të jenë të përqendruara në një periudhë të caktuar, por do të regjistrohen gjatë muajve të ndryshme të 2017-ës.

Parashikimet për ata që kërkojnë punë

Nëse jeni në kërkim të një pune do të keni më shumë mundësi suksesi gjatë pranverës, kur yjet janë më të favorshëm ndaj aktivitetit profesionale. Më të pakta mundësitë gjatë verës, përveç rasteve kur kërkoni punë sezonale. Gjendja përmirësohet sërish në vjeshtë.

Paratë dhe fati

Impenjimet e shumta do të sjellin edhe një përmirësim të financave, por mos shpresoni në shuma të mëdha.

Ndërsa për disa të tjerë, rezultati i sforcimeve mund të përkthehet në një përmirësim të pozicionit si dhe një rritje rroge. 2017 nuk do të jetë një vit me shumë fat për Peshoren. Edhe pse parashikohen ndryshime, nuk do të jenë falë fatit, por falë punës së organizuar.

Udhëtimet

Peshorja është një shenjë që pëlqen të udhëtojë, por për këtë vit edhe përsa i përket udhëtimeve duhet të kënaqet me spostimet e vogla. Impenjimet janë të shumta dhe nuk do ju lejojnë të shijoni plotësisht pushimet. Më shumë mundësi udhëtimi gjatë fundit të vitit.

Shëndeti

Mundohuni të shpreheni hapur dhe të çlironi ndjesitë dhe emocionet. Edhe pse mes uljeve dhe ngritjeve, në kompleks nuk do të ankoheni për asgjë përsa i përket shëndetit.