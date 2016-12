HOROSKOPI  2017/ Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Natyra shumë e ndjeshme e kësaj shenjë që drejtohet nga Neptuni do të garantojë një 2017 plot suksese, si përsa i përket marrëdhënieve ndërpersonale dhe në fushën profesionale. Pas një viti të sheshtë, 2017-a do të paraqitet e pasur me lajme që mund t’ju çojnë drejt ndryshimeve të vazhdueshme në punë, në marrëdhënie por edhe në… look. Megjithatë jo gjithmonë këto ndryshime do të shoqërohen me harmoni shpirtërore dhe shpesh do të përpiqeni të ktheheni në identitet, por pa ia arritur.

Periudhat më të mira dhe më të këqija

Për shkak të lajmeve të shumta që do të sjellë ky vit, do të ketë alternime të momenteve të bukura dhe të tjerave më konfuze. Por pjesa më e madhe e ndryshimeve do të çojë drejt një përmirësimi të situatës. Në veçanti do ta keni të nevojshme të bëni ndryshime në punë, gjë që mund të ndodh në fillim të vitit. Duhet nënvizuar se nuk do të jetë kaq e lehtë të merrni këtë vendim dhe duhet të prisni pranverën për të kuptuar se çfarë ju leverdis të bëni. Prandaj muajt e parë do të jeni të paqëndrueshëm emocionalisht, tipike e periudhave të tranzicionit. Pas verës yjet do të sjellin sërish harmoni dhe qetësi.

Dashuria për beqarët

Paqëndrueshmëria që karakterizon pjesën e parë të vitit të peshqve nuk do të lejojë të krijoni marrëdhënie të qëndrueshme. Megjithatë kërkimi për një ndryshim mund të sjellë njohje të reja, shpesh shumë interesante, disa prej të cilave do të përfshijnë peshqit në marrëdhënie të shkurtra. Ata që kërkojnë shpirtin binjak duhet të kenë durim deri në fund të vjeshtës kur yjet të bëhen më të qëndrueshëm dhe të garantojnë ekuilibër dhe qetësi.

Dashuria për çiftet

Ata që kanë një partner duhet të bëjnë shumë kujdes të mos krijojnë pakënaqësi. Ndryshimet me të cilat do të përballeni jo gjithnjë do të mirëkuptohen nga partneri, prandaj do bëhet i domosdoshëm dialogu i vazhdueshëm. Në fakt rrezikoni të lini mënjanë marrëdhënien në çift për të kërkuar një ekuilibër të ri vetëm. Është një zgjedhje e nxituar, që me siguri do të pasohet nga pendesa. Sapo të stabilizohen yjet, do të kuptoni gabimin e kryer.

Kombinimet me shenjat e tjera

Ndryshimet e vazhdueshme që Peshqit do të kërkojnë sidomos gjatë pjesës së parë të vitit nuk do të lejojnë të keni një qasje të mirë me shenjat e tjera të horoskopit. Por kur të rigjeni ekuilibrin do të krijoni marrëdhënie të mira me Dashin dhe Akrepin.

Parashikimet për studentët

Do të hasni një sërë vështirësish për të ndjekur programet shkollore gjatë pjesës së parë të vitit. Prandaj mund të keni edhe rënie të notave. Ndërsa ata që ndjekin universitetin mund të zgjedhin që të ndryshojnë planin e studimeve. Por kujdes kur bëni këto lloj zgjedhësh duke qenë se mund të ndikojnë në të ardhmen.

Parashikimet për punëtorët

Do të kaloni një periudhë të paqëndrueshme: Dëshira për ndryshime do të bëjë që të kërkoni një punë të re, por jo gjithmonë do të keni mundësi të realizoni një ndryshim të tillë. Megjithatë nuk duhet të mendoni se kërkimi për një punë të re është i lidhur me nevojën ekonomike por më shumë me ankthin që karakterizon këtë shenjë gjatë muajve të parë të vitit. Më impulsivët do të rrëmbehen nga ky ankth, ndërsa më të mençurit do të dinë të presin për kohë më të qeta për të vlerësuar nevojën reale për ndryshim pune.

Parashikimet për ata që kërkojnë punë

Ata që janë në kushtet e kërkimit të punës së parë gjatë 2017 nuk do të marrin kënaqësi në asnjë nga aktivitetet e nisura mes janarit dhe prillit. Më mirë fokusohuni tek punët sezonale, të paktën derisa yjet të stabilizohen.

Paratë dhe fati

Peshqit zakonisht nuk janë administratorë të mirë të financave të tyre. Do të ketë alternime të periudhave ku do t’i kushtoni vëmendje maksimale të ardhurave dhe të tjerave kur do t’i injoroni tërësisht. Në pjesën e parë të vitit është e rëndësishme që të jeni të kujdesshëm me shpenzimet. Në mënyrë të veçantë ata që gjenden në një moment tranzicioni për shkak të një ndryshimi në punë është mirë t’ju kujtojmë se jo gjithmonë një punë e re mund të sjellë përmirësimin ekonomik që kishit shpresuar. Edhe fati do të jetë shumë i paqëndrueshëm. Në pjesën e parë të vitit të paktën deri ne pranverë mos tentoni të sfidoni fatin. Më shumë fat do të keni në pjesën e dytë të vitit.

Udhëtimet

Duhet të bëni pushime verore të dedikuara relaksit. Ndryshimet e fillim-vitit do të çojnë në një farë lodhjeje dhe do të jetë e nevojshme të rikarkikoni energjitë dhe të gjeni qetësinë e duhur për të shijuar pushimet pa shumë aventura. Det, mal dhe kryeqytetet e mëdha europiane mund të jenë destinacioni ideal.

Shëndeti

Në pjesën më të madhe të vitit do të jeni si në gjumë letargjik. Prandaj largoni dembelizmin dhe kujdesuni më shumë për shëndetin, duke evituar ankthin, mendimet negative, duke u çlodhur, ushqyer mirë, duke bërë dashuri dhe duke u përkëdhelur nga ata që ju duan.