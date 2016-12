HOROSKOPI 2017/ Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Shigjetari do të ketë një 2017 shumë të qëndrueshme si nga pikëpamja profesionale ashtu dhe sentimentale. Kjo falë ndikimit të Jupiterit, planet rregullator i kësaj shenje.

Vetëm nga fundi i vitit për shkak të një pozicioni më pak të qëndrueshëm të yjeve mund të ketë surpriza të pakëndshme.

E rëndësishme është të dini të rregulloni gjithmonë ritmet e jetës suaj duke u dhënë peshën dhe hapësirën e duhur si punës ashtu edhe dashurisë.

Periudhat më të mira dhe më të këqija

Fillimi i vitit do të jetë i qetë dhe do t’i shfrytëzoni sa më mirë energjitë në tentativën për të ndihmuar ata që mund të gjenden në vështirësi. Në pranverë për shkak të impenjimeve në punë do të duhen të sakrifikoni pak nga koha e lirë.

Për të mos e transformuar këtë periudhë në një periudhë stresi, është thelbësore të organizoni sa më mirë ritmet tuaja: relaksi është esencial për të marrë maksimumin në çdo sektor. Kujdes sepse do të rrëmbeheni aq shumë nga puna saqë do të largoheni nga njerëzit e afërt.

Për më tepër yjet parashikojnë një vjeshtë dhe një fundvit shumë impenjativ, prandaj është e domosdoshme të shkëputeni pak në vetë për të rikuperuar energjitë që ju duhen për të përballuar fundin e vitit.

Dashuria për beqarët

Dy planetët që do të rregullojnë rrugëtimi e Shigjetarit gjatë 2017-ës janë Jupiteri, planet dominues në shenjë dhe Saturni. Bëhet fjalë për dy planetë kundërt, i pari sjell qetësi dhe ngjarje pozitive, i dyti pak ankth dhe shqetësime.

Ndikimi i planetit të parë do të ndjehet sidomos në pjesën e parë të vitit dhe pikërisht në këtë periudhë beqarët mund të kenë mundësi të njohin shpirtin binjak, me të cilin mund të ndërtojnë një marrëdhënie të qëndrueshme.

Dashuria për çiftet

Qetësia që karakterizon pjesën e parë të vitit për shenjën e Shigjetarit pasqyrohet edhe në jetën në çift. Momentet e pasionit do të lihen mënjanë për një raport të bazuar tek dialogu dhe në forcimin e ndjenjave. Më shumë hapësirë për ndjenjat do të keni gjatë periudhës së verës.

Ndërsa në vjeshtë duhet të prisni dhe disa keqkuptime, kjo për shkak të Saturnit që do ju bëjë të paqëndrueshëm. Yjet rekomandojnë dialog me partnerin dhe durim.

Kombinimi me shenjat e tjera

2017 e Shigjetarit është një vit që hapet me qetësi dhe kjo ndjenjë do të pasqyrohet edhe në marrëdhëniet me shenjat e tjera. Në punë dhe në jetën private raportet do të jenë gjithnjë shumë të qëndrueshme.

Në çdo rast yjet favorizojnë nisjen e raporteve afatgjata mes Shigjetarit dhe Dashit dhe më pak të gjata me shenjën e Akrepit dhe Bricjapit.

Parashikimet për studentët

Edhe studentët do të kenë përfitime nga kjo 2017. Do të gjeni përqendrimin e duhur për t’u fokusuar tek librat, sidomos gjatë pjesës së parë të vitit, duke shënuar rezultate shumë të kënaqshme. Pak vështirësi do të hasni në vjeshtë pas pushimeve verore.

Rifillimi i shkollës mund të rezultojë më e vështirë se sa ishte parashikuar dhe rrezikoni të qëndroni pas me programet mësimore.

Parashikimet për punëtorët

Puna do të ndikohet nga Jupiteri dhe Saturni: i pari do të garantojë siguri dhe sukses gjatë pjesës së parë të vitit ndërsa i dyti do të sjellë një sërë problemesh gjatë verës.

Rruga që do të bëni para stinës së verës mund t’ju duket e gjitha malore, prandaj është thelbësore të organizoni pushime që do ju lejojë të rikarikoni energjitë. Fundi i vitit do të jetë kthim në normalitet.

Parashikimet për ata që kërkojnë punë

Do të hasni ndonjë vështirësi për të gjetur punën e ëndrrave tuaja. Stabiliteti që karakterizon fillimin e vitit nuk do të sjellë lajme interesante dhe duhet të kënaqeni me atë që ofron tregu. Edhe vjeshta nuk do të ndryshojë situatën, ndërkohë që mundësi të më mëdha do të shfaqen gjatë fundit të vitit.

Paratë dhe fati

Financat e Shigjetarit nuk do të kenë “tronditje” të mëdha gjatë vitit të ardhshëm. Nuk parashikohen shpenzime, përveç shpenzimeve të domosdoshme që duhet të bëni për pushime. Ndërsa përsa i përket fatit, në fillim të 2017-ës Shigjetari do të ketë disa periudha fati.

Fitorja e një lotarie mund të jetë më e mundshme se sa e mendoni. Por kujdes, mos tentoni fatin në vjeshtë, sepse mund të humbisni atë që keni fituar në fillim të vitit.

Udhëtimet

Edhe pse dëshira për të udhëtuar do jetë e madhe gjatë gjithë vitit këshillohet që të pushoni gjatë periudhës së verës. Do të keni një nevojë absolute për të karikuar energjitë, prandaj ideja për pushime çlodhëse nuk duhet përjashtuar.

Jo domosdoshmërish, çlodhje do të thotë det apo mal, edhe ndonjë qytet i madh evropian, ku mund të jetoni tërësisht ndryshe nga e zakonshmja, mund t’ju ndihmojë.

Shëndeti

Një vit i mirë për të rimarrë veten nga problemet e mëparshme. Do të gëzoni ekuilibër dhe mirëqenie dhe energjitë do të jenë konstante. Për t’u ndjerë akoma më mirë, kujdesuni vazhdimisht për trupin tuaj dhe kujtoni të argëtoheni: buzëqeshja shpesh herë është ilaçi më i mirë.