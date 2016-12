HOROSKOPI 2017/ Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Ujori do të jetë e vetmja shenjë që do të ketë një 2017 shumë komplekse dhe jo gjithnjë të lehtë. Urani, planeti dominues në shenjë, do të ndikojë me sensibilitetin e tij dhe shpesh do të jetë bartës i momenteve negative. Në fushën profesionale do të merrni kënaqësi, kjo për shkak të sakrificave që do të bëni.

Periudhat më të mira dhe më të këqija

Pas një viti mjaft të trazuar, kulmi i problemeve do të paraqitet në muajt e nëntorit dhe dhjetorit. Megjithatë bëhet fjalë për probleme të zgjidhshme nëse jeni vazhdimisht të vëmendshëm në punën tuaj. Më pozitive shfaqet Pranvera, kur Ujori do të gjejë energjitë e duhura për t’iu dedikuar ndjenjave dhe punës. Pikërisht nga mënyra se si do të strukturohet puna në këtë periudhë do të varet ecuria e muajve të vjeshtës dhe të dimrit, ku yjet këshillojnë kujdesin maksimal.

Dashuria për beqarët

Nuk do të keni një vit brilant nga pikëpamja sentimentale, përkundrazi do të keni më shumë zhgënjime se sa gëzime. Ata që do të arrijnë të përfitojnë sa më shumë energji pozitive nga stina e pranverës, mund të kenë disa takime interesante mes të cilëve dhe ai me shpirtin binjak. Sekreti është të dini të menaxhoni sa më mirë jetën sentimentale, duke e mbajtur të ndarë nga jeta profesionale.

Dashuria për çiftet

Pas një dimri të kaluar në përgjumje, pranvera përfaqëson momentin më të mirë për ata që jetojnë në çift. Pasioni do të rikthehet dhe mund të programoni një udhëtim.

Kombinimi me shenjat e tjera

Ujori ka një karakter përgjithësisht shumë të ndjeshëm që i lejon të krijojë marrëdhënie të qëndrueshme me pothuajse të gjitha shenjat. Gjatë vitit të ardhshëm Ujori do të ketë marrëdhënie të qëndrueshme dhe afatgjate me Demin, Binjakët, Peshoren dhe sidomos me një tjetër Ujor.

Parashikimet për studentët

Arsyetimi është një nga tiparet dalluese të Ujorit, i cili për këtë arsye shkëlqen në shkollë sidomos në lëndët shkencore. Megjithatë këtë vit do të duhet një impenjim konstant për të arritur të gjitha objektivat që keni caktuar. Do të studioni më shumë në muajt e parë të vitit, ndërsa në pranverë mund të korrni frytet dhe të shijoni pushimet e merituara.

Parashikimet për punëtorët

Edhe për ju pjesa e parë e vitit do të jetë shumë impenjative, jo vetëm për shkak të sasisë së punës që duhet të kryeni por edhe për të gjetur mënyrën më të mirë për të zgjidhur një sërë problemesh të vogla që do të shfaqen edhe pse në mënyrë sporadike. Pranvera do ju japë pak qetësi, por mos u rehatoni shumë duke qenë se në këtë periudhë mund të hidhni bazat për ndërtimin e punës së vjeshtës që nëse nuk programohet mirë, mund të sjellë probleme të mëdha që do të arrijnë kulmin në fund të vitit.

Parashikimet për ata që kërkojnë punë

Do të keni shumë mundësi për të gjetur një punë si sezonale siç kërkohet më shumë nga të rinjtë ashtu edhe fikse. Por në më të shumtën e rasteve bëhet fjalë për punë impenjative, që nuk do të përkojnë me atë çfarë ju kërkonit.

Paratë dhe fati

Financat e Ujorit në 2017 do të jenë mjaft të rregullta dhe nuk parashikohen shpenzime të mëdha dhe as fitime mëdha. Ujori në përgjithësi është një shenjë me fat, edhe pse vitin e ardhshëm nuk do të gjejë shumë veten në këtë fushë.

Udhëtimet

Me një vit të ngarkuar me puna, bëhet e domosdoshme të mos harroni se shëndeti është në vend të parë prandaj nuk këshillohet të stresoheni shumë për të arritur perfeksionin. Edhe pse udhëtimet do të sjellin disa problematike është e rëndësishme të merrni pushime sidomos gjatë periudhës pranverore ose në pjesën e parë të verës. Mund të zgjidhni një destinacion të afërt, në mënyrë që të mos ndjeheni shumë larg punës. Ndërsa nëse arrini të shkëputeni totalisht, yjet sugjerojnë destinacionet ekzotike.

Shëndeti

Përsa i përket shëndetit do të jetë një vit i mirë. Do të hiqni qafe ndonjë problem shëndetësor dhe do të ktheheni në formë të mirë fizike. Por prej tetorit kujdes peshën.