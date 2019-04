Horoskopi, 21 prill 2019

Dashi

Janë përsëri një numër planetësh që “nxitojnë” të “parakalojnë” në shenjën tuaj, duke ju sjellë edhe juve stimujt që ju mungonin për të përshpejtuar në punë. Interesante fusha sentimentale.

Demi

Sot mund të jetë një nga ato ditët “jo” që askush nuk dëshiron t’i kujtojë, prandaj mos çuditni nëse gjërat nuk ecin si dëshironi. Sidoqoftë, keni Hënën “balsamin” më të mirë.

Binjakët

Me gjithë “kapriçiot” e papritura të Marsit,. Është ylli juaj, Merkuri ai që rivendos ekuilibrat e nevojshme. Nga ana tjetër, Hëna dhe Afërdita “sponsorizojnë” jetën tuaj sentimentale.

Gaforrja

Deri tani e keni pasur vërtetë të vështirë dhe iu është dashur të djersitni shumë për të arritur objektivat, por sot do ta keni më të lehtë, pasi me Merkurin keni një aleat më shumë.

Luani

Klima yjore bëhet gjithnjë e më e ngrohtë, e kjo do të bëjë që më në fund të shkrijnë akujt në raportet me një njeri shumë të rëndësishëm për ju. Duhet t’i kushtoni vëmendje ë shumë shëndetit.

Virgjëresha

“Pesha e rëndë” e Marsit dhe e Saturnit në shenjë do të reflektohet shumë gjatë ditës së sotme, në të cilën do të jeni të plogët dhe me pak dëshirë për të punuar. Të turbulluar edhe në ide.

Peshorja

Me gjithë pozicion e papërshtatshëm të Merkurit, që në kontrast me Afërditën mund t’ju sjellë ndonjë pengesë, asgjë nuk e pengon ndikimin shtytës të Marsit. Dikush interesohet për ju.

Akrepi

Është një periudhë disi e veçantë për ju që i përkisni kësaj shenje, pasi karakterizohet nga një lëvizje e vazhdueshme e planetëve në orbitë, të cilët bëjnë të jeni edhe ju të paqëndrueshëm.

Shigjetari

Në përgjithësi dita për ju sot është pozitive dhe Marsi në një orbitë mëse të favorshme shenjë ndikon që pozitiviteti të vijë në rritje. Hyrja e Hënës në shenjë sikur ju shkund në aspektin sentimental.

Bricjapi

Edhe për ju, një aleat si Urani në shenjë do të thotë shumë, pasi në shumë fusha do të jetë prania e tij në shenjë ajo që do t’jua lehtësojë tepërmi punën. Raporte të turbullta me partnerin.

Ujori

Të lindurit e kësaj shenje sot mund të jenë vërtet të privilegjuar, sepse nuk ndodh gjithmonë që Afërdita, Marsi, Jupiteri dhe Urani njëherësh të jenë kaq pozitivë. Mjaft interesant edhe erosi.

Peshqit

Më në fund efekti Merkur në shenjë do të ndjehet plotësisht sot, me ritmin frenetik që do të keni gjatë gjithë ditës. Mundohuni të jeni konstruktivë në një debat e mos u tregoni egoistë.