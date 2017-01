Horoskopi, 22 janar 2017

Dashi

Gjërat për të cilat ju keni investuar shumë gjatë këtyre viteve janë shumë afër realizimit, kjo falë dhe ambicies suaj .Do të shihni që jeni të rrethuar nga njerëz shumë të dashur që ju duan të mirën, madje mund të gjeni dhe njeriun e zemrës. Dikush kërkon ndihmën tuaj, qëndrojini pranë.

Demi

Është dita ideale që të realizoni synimet tuaja profesionale. Jeni shumë pozitiv këtë periudhë dhe jeni gati të ofroni ndihmën tuaj për njerëzit që kanë nevojë. Shëtitjet në natyrë do ju bënin më produktiv. Do të keni mbështetjen e familjes në çdo hap që do të hidhni. Është dita ideale për të bërë njohje të reja

Binjakët

Do të preferoni të jeni të rezervuar sot. Nuk është dita e duhur për të bërë njohje të reja. Një kafe me miqtë e ngushtë do ju bënte të kthjellonit mendimet tuaja. Mundohuni të përfitoni sa më shumë nga vartësit tuaj. Harroni për një moment preokupimet dhe meditoni për çështjet që ju shqetësojnë më shumë.

Gaforrja

Nuk është e vështirë të kuptohet se cilat gjëra janë të rëndësishme për ju. Sensi i vlerësimit të njerëzve është shumë i theksuar tek ju si shenjë, megjithatë mundohuni të mos jeni paragjykues. Do të jeni shumë të ndikuar nga klima.

Luani

Vetëvlerësimi do të jetë në doza shumë të larta. Do të jeni shumë bindës në komunikim, dhe do të përdorni të gjitha armët tuaja më të forta për të qenë të parët. Mundohuni të mos jeni shumë egoist dhe të mos shpërfillni personat tuaj të dashur. Mundohuni të jeni sa më të qetë.

Virgjëresha

Do të keni nevojë të merreni me aktivitet fizik. Mos abuzoni shumë me ushqimin këto kohë. Do të filloni të përdorni metoda të reja për të arritur aty ku doni. Mundohuni të qëndroni me këmbë në tokë. Do të keni një rritje të ambicies dhe kjo do t’ju ndihmojë të ndjeheni më të realizuar.

Peshorja

Duhet të keni më shumë vetëkontroll. Keni shumë të zhvilluar imagjinatën, vëreni në punë ketë ditë. Nuk keni kohë për të bërë shëtitje relaksuese. Jeni në një garë ku domosdoshmërisht duhet të dilni të parët, ndaj bëni maksimumin.

Akrepi

Pas një mëngjesi disi nervoz si pasojë e hënës në Ujor, dita do të vazhdojë e qetë .Futja e Afërditës në shenjën e bricjapit do t’ju bëjë më të butë dhe të ëmbël. Atraktiviteti që ju karakterizon do t’ju bëjë të jeni në qendër të vëmendjes.

Shigjetari

Muaji i dhjetorit do të nisë më së miri. Dielli dhe Mërkurin shenjën tuaj do t’ju bëjë të shpalosni pjesën më të mirë të karakterit tuaj. Sigurisht defektet ekzistojnë, por ju i fshihni më së miri. Qëndroni pranë partnerit dhe do të ndiheni mirë.

Bricjapi

Sot fantazia juaj do të jetë e pakufishme, ndaj mos nguroni që ta përdorni në dobinë tuaj. Prezenca e hënës në mënyrë harmonike me peshqit, do t’ju bëjë të përqafoni ndjesitë më romantike të jetës, madje të përfundoni në ëndërrimtarë. Nga e nesërmja do të ktheheni me këmbë në tokë,

Ujori

Në aspektin e punës do të jeni në pozicionin ku mund të shpresoni për të marrë suksesin e munguar, nëse keni punuar mirë. Nuk do të mungojnë takimet e rëndësishme të cilat do të ndikojnë në realizimin tuaj profesional. Është dita e duhur për të qenë sa më optimist.

Peshqit

Dita juaj duhet të jetë relativisht pozitive, duke parë dhe pozicionimin e hënës në shenjën tuaj që premton rezultate të shkëlqyera në jetën profesionale. Nuk do të mungoje dashuria, aventurat, pasioni, në këtë ditë. Bëni sa më shumë njohje të reja.