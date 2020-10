Horoskopi, 22 tetor 2020

Dashi

Një ditë e mirë, më gjithë kontrastin në shënjë të Merkurit me Afërditën dhe Hënën, nuk duhet komprometuar me veprime të pamenduara mirë. Mund të keni një surprizë të bukur.

Demi

Në sajë të një hëne në një orbitë shumë të favorshme pritet që dita e sotme të jetë përgjithësisht pozitive në aktivitetin e përditshëm dhe mjaft interesante në dashuri. Mirë shëndeti.

Binjakët

Me Merkurin pozitiv në shenjë dhe me një “qiell” dë dominuar nga yje të mirë me siguri që dita e sotme do të jetë nga ato qw nuk do të harrohet kollaj. Ka të ngjarë të keni në njohje të re.

Gaforja

Marsi dhe Saturni sot “luajnë” si kundërshtarët tuaj, prandaj pritet një ditë disi problematike ku nuk do të mungojnë tensionet. Kujdes në raportet me të tjerët dhe ën ato me partnerin.

Luani

Sot që yjet me ju do tregohen “dorwshtrwnguar” do t’ju duhet që të përpiqeni shumë vetë. Dhe do t’ia dilni mbanë me siguri, pasi kjo ka të bëjë me karakterin tuaj të papërkulur.

Virgjëresha

Edhe pse kuadri yjor është përgjithësisht pozitiv, sidomos me Markurin dhe marsin e favorshëm në shenjë, është mirë që të trgoheni të kujdesshëm në hapat që hidhni.

Peshorja

Janë yje shumë të ndtitshëm sot ato që ju ndriçojnë rrugën e, për rrjedhojë sot do t’jua bëjnë gjithçka më të lehtë. Kujdes, mos jepni mendime e gjykime nëse askush nuk jua kërkon.

Akrepi

Veprimi i Marsit në shenjë jo vetëm që bëhet edhe më evident, por “përplasja” e tij me Saturnin në një orbitë jo të favorshme për ju mund kete reflekse negative. Pozitiv erosi.

Shigjetari

Nëse keni në kokë ide apo projekte të reja është momenti më i përshtatshëm për t’i shpalosur, pasi edhe yjet sot janë të gjithë me ju. Kujdes, ruhuni nga “miqtë” armiq, sepse ju kanë zili.

Bricjapi

Me Marsin, Saturnin dhe Merkurin që ndodhen në një linjë mjaft pozitive për ju, nuk ka sesi të mos ju ecë mirë sot, sodomos puna që shtë ën “pole position’. Mjaft i mirë edhe erosi.

Ujori

Edhe qielli jauj është i mirë, ndonëse të lindurit e dhjetëditëshit të parë e aknë hënën disi kundër, prandaj janë edhe të irriutueshëm. Mos u mendoni dy herë të bëni një investim.

Peshqit

Eshtë Merkuri dhe Marsi që sot do t’ju mbështesin fuqishëm duke ju ruajtur edhe nga ndikimi negativ i dyshes Jupiter-Pluton. Një situatë e ndërlikuar zgjidhet me impenjim, jo duke iu shmangur.