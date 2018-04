Horoskopi, 23 prill 2018

Dashi

Duket se problemet e vockla që hasni thuajse çdo ditë sa vijnë e zbehen, e kjo do të bëjë që të ndiheni më mirë në aspektin psikologjik. Interesante pritet të jetë edhe fusha sentimentale në mbrëmje.

Demi

Në drejtim të raporteve ndërpersonale, duhet të jeni më të qartë dhe në mënyrë të veçantë në raportet me partnerin. Mundohuni të jeni më përqendruar në punë dhe gjithçka do të shkojë mirë.

Binjakët

Hëna dhe Saturni ju stimulojnë të ndërmerrni iniciativa të reja që do t’ju sjellin kënaqësi në planin profesional. Është për t’u vënë në dukje edhe aftësia juaj bindëse, e cila do të japë rezultatet e duhura.

Gaforrja

Kuadri yjor sot do të jetë jo shumë i favorshëm për ju, megjithatë mos u dëshpëroni sepse kjo do të jetë e përkohshme. Një mbrëmje e këndshme me miqtë do të ishte një ide e shkëlqyer.

Luani

Duket se tani po ndjeni efektet pozitive atje ku keni investuar më shumë, në profesionin tuaj dhe tashmë kënaqësia është legjitime. Kushtojini pak më shumë kohë edhe partnerit e familjes tuaj.

Virgjëresha

Krijimtaria juaj sot falë ndikimit të drejtpërdrejtë të Mërkurit në shenjë, do të jetë vërtet në një shkallë shumë të lartë, por ju duhet edhe mbështetje. Disi të tërhequr në raportet me të tjerët

Peshorja

Tashmë duket se e keni kuptuar se është koha të shihni pak edhe nga vetja juaj, pasi edhe vetë e ndjeni që jeni si të lënë pas dore. Hëna në këndvështrim pozitiv sot ju bën sentimentalë e melankolikë

Shigjetari

Duket se ana sentimentale, me konkretisht dashuria, pritet të jetë në plan të parë, ndoshta sepse keni qenë shumë të dhënë pas punës. Një mesazh që ju vjen mund t’ju fusë në mendime, por është pozitiv.

Bricjapi

Hëna dhe Afërdita në shenjë mund të vënë në presion të lindurit e kësaj shenje, sidomos ata të dhjetëditëshit të tretë. Nuk ka asgjë shqetësuese, por ama duhet të tregoheni shumë më aktivë.

Ujori

Mërkuri nuk është në harmoni me shenjën tuaj dhe kjo sjell pak shqetësime për ata që kanë punë krijuese, megjithatë do të jenë kalimtare. Ndërsa jeni shumë të vlerësuar në punë, në dashuri ndodh ndryshe.

Peshqit

Një marrëdhënie e papritur me dikë mund t’ju bezdisë disi, por shumë shpejt do të konstatoni se do të keni jo pak përfitime nga kjo. Në mbrëmje një surprizë e këndshme do t’ju sjellë kënaqësi.