Horoskopi, 24 prill 2019

Dashi

Pritet një ditë e mirë, më gjithë pozicionin jo shumë të favorshëm të Merkurit dhe kontrastin e Afërditës me Hënën, që mund të ndikojnë në raportet ndërpersonale. Mirë shëndeti.

Demi

Në sajë të një Afërdite që është në një orbitë shumë favorizuese pritet që dita të jetë përgjithësisht pozitive në aktivitetin e përditshëm dhe mjaft interesante në dashuri. Erosi në rritje.

Binjakët

Me Saturnin pozitiv në shenjë dhe me një “qiell” të dominuar nga yje kaq të mirë me siguri që do të kaloni një ditë të cilën do ta mbani mend për shumë kohë. Një njohje e re në horizont.

Gaforrja

Marsi dhe sidomos Merkuri duket se do të japin stimujt që ju mungojnë për të ndërmarrë një iniciativë në fushën e aktivitetit. Pritet një ditë mjaft aktive edhe në planin sentimental.

Luani

Edhe pse yjet mund të mos jenë në një pozicion shumë të favorshëm për ju, do të dini vetë se si t’i ktheni në favorin tuaj ato që mund të përbëjnë handikap gjatë ditës. Jeni paksa nervozë.

Virgjëresha

Edhe pse kuadri yjor është përgjithësisht pozitiv, me Merkurin dhe Afërditën në një orbitë të favorshme, është mirë që të tregoheni më të gatshëm ndaj dikujt që iu bën një propozim. Mbrëmja e qetë.

Peshorja

Janë yje shumë të favorshëm sot ato që sot do të kemi mbi kokë, për rrjedhojë sot do t’jua bëjnë gjithçka më të lehtë. Kujdes, përpiquni të evitoni debatet e kota që mund t’jua prishin ditën.

Akrepi

Pozicioni i Marsit në shenjë sot mund të sjellë një “shkundje” për ju që keni rënë në një lloj plogështie duke iu rikthyer dinamizmin që ju karakterizon. Pritet një mbrëmje mjaft intensive në planin sentimental.

Shigjetari

Lëreni mënjanë kontradiktat e madhe edhe ndonjë “përplasje” me dikë dhe përfitoni nga një moment i mirë (me kaq yje që ju mbështesin) për të kaluar një dit të qetë. Ia vlen, apo jo?

Bricjapi

Me Merkurin, Afërditën dhe Uranin që ndodhen në një linjë mjaft pozitive për ju, duket se do ta keni shumë më të lehtë të përmbyllni një punë e nga ana tjetër, dita do jetë shumë interesante.

Ujori

Edhe për ju që i përkisni kësaj shenje, kuadri yjor duket se është, me gjithë “tekat” e një Hënë “me hënë”. Pritet një mbrëmje e mirë, por në momente të caktuara bëheni paksa melankolikë.

Peshqit

Janë Merkuri dhe Marsi që sot do t’ju mbështesin në të gjitha aspektet, duke “iu kundërvënë” me ndikimit negativ i dyshes Jupiter-Saturn. Mos e komplikoni ditën me aventura të kota.