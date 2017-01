Horoskopi, 26 janar 2017

Dashi:

Kush ka kohë të tepërt të mos presë shumë, sidomos kur yjet ju favorizojnë kaq shumë. Dielli dhe Mërkuri në shenjën mike të Shigjetarit, do t’ju bëjë që me ndihmën e tyre të përfundoni punët tuaja, si dhe të arrini rezultatet që dëshironi.

Demi:

Me praninë e Hënës dhe Jupiterit në shenjën tuaj, të rejat që do t’ju shfaqen ditën e sotme do të jenë mjaft premtuese. Objektivi juaj kryesor në këto momente duhet të jetë gjetja e momentit të duhur për të realizuar synimet tuaja. Mos u tundoni.

Binjakët :

Prania e Diellit dhe Mërkurit në Shigjetar do t’ju bëjë disi dembelë. Ju mungojnë stimujt, e madje as nuk përpiqeni që t’i gjeni. Ajo që keni nevojë në këto momente është relaksi.

Gaforrja:

Prania e Hënës tek dashi do t’ju sjellë mjaft surpriza të këndshme. Në aspektin profesional do t’ju bëhen propozime mjaft interesante. Më në fund do t’ju evidencohen e vlerësohen aftësitë tuaja të cilat për një farë kohe kishin mbetur në hije.

Luani :

Prania e Hënës në shenjën e demit, do t’ju bëjë të jeni shumë të papërqendruar, e deri diku nervozë. Me gjithë impenjimin, historia juaj është drejt fundit,e sa më shpejt ta pranoni, aq më mirë do të jetë. Por, ndoshta është më mirë t’i merrni gjërat me filozofi

Virgjëresha:

Prania e Hënës dhe Jupiterit në shenjën mike të demit do t’ju bëjë që të merrni shumë dashuri nga njerëzit më të dashur dhe që ju duan të mirën. Disa raporte, megjithëse janë ftohur pak si pasojë e largësisë, sërish do të njohin zhvillime të tjera pozitive.

Peshorja :

Askush sot nuk mund t’ju vërë shpatullat pas murit. Megjithëse keni bërë gabime, kjo nuk do të thotë që nuk do të ndryshoni. Tregohuni njerëzve vendosmërinë tuaj për të arritur aty ku doni. Kjo dhe falë pranisë së Mërkurit në Shigjetar.

Akrepi:

Ka ardhur koha për të marrë një vendim final. Mjaft më me pasigurinë që po ju mbyt. Prania e Hënës tek Demi, do t’ju bëjë nervozë dhe do ta keni të vështirë të kthjelloni idetë tuaja.

Shigjetari :

Marsi në shenjën e virgjëreshës do t’ju bëjë të mos ndiheni të qetë. Do të ndiheni sikur dikush po ju qëndron mbi kokë dhe është gati për t’ju kundërvënë. Ruani gjakftohtësinë asgjë nuk ka për të ndodhur.

Bricjapi :

Suksesi në karrierë nuk do t’ju mungojë. Prania e Marsit te virgjëresha dhe Jupiterit te demi do t’ju ndihmojë për këtë. Oferta për punë nuk do t’ju mungojë kështu që mos nguroni të pranoni atë që ju duket më e përshtatshmja.

Ujori:

Duhet të keni durim në punë, sepse dikush po mundohet t’ju ngatërrojë. Prania e Hënës tek demi do t’ju bëjë të jeni shumë nervoz dhe të humbni kontrollin. Bëni çmos që kjo gjë mos të ndodh sepse pasojat mund të jenë të mëdha.

Peshqit

Me Marsin në disfavorin tuaj, do ju duket sikur partneri nuk ndjen më për ju dhe dyshoni shumë në çdo veprim që ai bën. Në fakt bëni mirë se mbase do të zbuloni diçka që mund t’ju zhgënjejë shumë. Duhet të jeni të aftë të përballoni këto situate të vështira.