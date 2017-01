Horoskopi, 3 janar 2017

Dashi

Do ta shijoni deri ne maksimum këtë 3 janar 2017, një ditë kaq e bukur për dashurinë dhe do ndiheni te plotësuar. Gjithsesi, kjo nuk do te thote ta idealizoni partnerin. Beqarët do kene me shume mundesi gjate kesaj dite per te takuar dashurine e vertete. Mos lini asnje mundesi t’iu ike nga duart. Sektori i financave do jete i qete. Çdo gjë do jete ne ekuilibër dhe ju do nuk do bëni as shume shpenzime.

Demi

Do kaloni momente te mrekullueshme sot me te dashurin tuaj te zemres. Yjet iu kane pergatitur edhe surpriza te këndshme. Nese ne nje çast iu del para nje pengese diskutojeni se bashku qe ta kaloni me lehte. Ju beqarët duhet te tregoheni me diskrete me personat qe do takoni. Vetem kështu do arrini ate qe doni! Tregohuni te matur me shpenzimet dhe kerkoni keshilla nga specialistet.

Binjakët

Nje fllad i ngrohte gezimi dhe lumturie do te fryje ne jeten tuaj sentimentale. Me ne fund do te cliroheni nga influenca negative e Saturnit dhe do kaloni edhe momente sensuale. Beqarët duhet te bejne kujdes. Dikush qe ju pëlqen, kujdes se mund të doje thjesht te tallet me ju. Klima ne sektorin e financave do jete e paqëndrueshme, por nga fundi i dites do ta shihni qe Neptuni do t’ju ndihmoje.

Gaforrja

Zemra juaj eshte tashme e zene? Deshira per me teper liri do te provokoje konflikte. Mundohuni ta kontrolloni veten pa qene shume vone. Per beqarët çdo gjë do jete me e thjeshte. Mundësitë per te takuar personin e ëndrrave do jene te shumta. Përfitoni! Me financat duhet te tregoheni te kujdesshëm. Edhe pse mund te keni disa turbullira nuk duhet te bëheni pesimistë.

Luani

Nen udhëheqjen e Venusit do kaloni momente te bukura dhe plot elektricitet ne çift. Ne program do jete edhe planifikimi i se ardhmes se bashku. Ju beqarë duhet te dilni sot dhe te pranoni ftesat që do iu behen. Vetëm kështu do ndesheni me dike interesant. Dielli do iu beje shume te etur per shpenzime. Dijeni se nese nuk vendosni disa limite do keni shume probleme.

Virgjëresha

Fale ndikimit te Venusit ne jeten tuaj ne çift, do jeni me sharmante dhe tolerante me ate qe keni ne krah. Harmonia dhe lumturia do iu rrethoje! Beqarët do mendojnë shume per dashurine. Mundohuni te jeni me te hapur dhe pa shume teka. Kujdes me shpenzimet e pamenduara mire sepse situata financiare nuk eshte aq e stabilizuar. Mundohuni te shmangni surprizat e këqija!

Peshorja

Do të keni probleme ne çift dhe qetesia do te kërcënohet. Megjithate mos u alarmoni sepse çdo gje do te rregullohet sa hap e mbyll syte. Beqarët do fillojne nje histori te rendesishme dashurie. Do e shihni qe gjerat do behen me serioze sesa ju mendonit! Me financat nuk do keni probleme. Jupiteri do iu ndihmoje te ruani stabilitetin dhe do iu beje me te matur me shpenzimet. Mos abuzoni!

Akrepi

Nje atmosfere e qete do te mbreteroje ne jeten tuaj sentimentale përgjatë gjithë ditës. Perfitoni nga kjo per te vene gjërat ne vije ne lidhjen qe keni. Dite shume e mire per te bere edhe plane. Edhe per beqarët kjo dite do jete e shkëlqyer. Nga dashuritë me shikim te pare do shkoni tek ato me seriozet. Me financat do tregoheni te matur dhe do mund te realizoni ato qe keni dashur.

Shigjetari

Keni pasur shume probleme ne jeten sentimentale? Ne vend qe te permiresohet, situata duket se do te nderlikohet edhe me teper në sajë të Plutonit. Tregohuni me te duruar dhe tolerante qe t’i bëni balle! Edhe beqarët duhet te bejne durim nese duan te gjejne personin e duhur. Sot do keni vetem aventura. Tentoni nese iu pelqejne edhe ato! Buxheti nuk do kete probleme nese tregoheni te matur.

Bricjapi

Eshte mire te jetosh prane jush! Sot do e beni partnerin te ndihet me fat qe iu ka juve prane. Do beni çdo gje per lidhjen tuaj edhe pse kohen do e keni te kufizuar. Beqarët nuk duhet te nxitohen per asgje. Edhe pse do takoni persona interesante duhet te reflektoni mire para se te merrni nje vendim. Saturni do iu shtyje te beni kujdes me shpenzimet. Situata do te stabilizohet!

Ujori

Gjerat mund te ndërlikohen ne jetën tuaj ne çift. Kujdes! Nga njëra ane do ketë goxha debate dhe ju do jeni te paduruar, ndërsa nga ana tjeter do jeni paksa te paqarte dhe nuk do kuptoheni. Nese jeni vetem do keni nje takim mjaft interesant dhe dashuri me shikim te pare. Do keni shumë mundësi te përmirësoni situatën tuaj financiare sot. Nëse jeni ne pune do merrni shpërblim.

Peshqit

Nëse jeta juaj sentimentale duket e mërzitshme dhe nuk po shtyhet fare, do keni ndryshime pozitive. Disa do përjetojnë edhe momente te lumtura dhe romantike. Ata qe nuk kane ende nje partner do mund te takojne personin e duhur. Mos e lini t’iu ike sepse do e kërkoni me pas por nuk do ta gjeni. Venusi kësaj here do ua mbroje financat dhe nuk do keni surpriza te pakëndshme. Përfitoni!