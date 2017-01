Horoskopi, 30 janar 2017

DASHI

Yjet ju sugjerojnë të tregoheni më aktivë, si në punë, ashtu edhe në raportet ndërpersonale. Kujdes, një përplasje për probleme pune me dikë, ka të ngjarë t’ju bëjë nervozë.

DEMI

Ndikimi i Marsit në shenjë do t’ju favorizojë ndjeshëm në raportet e punës dhe për biznesin. Mundohuni të zgjidhni problemet me partnerin tuaj, duke ruajtur gjakftohtësinë dhe duke toleruar.

BINJAKËT

Dita pritet të jetë tepër e ngjeshur për ju sot, ndaj duhet të jeni sa më të përqendruar në gjërat më kryesore. Për ata që kanë probleme me partnerin, këshillohet një periudhë pauze.

GAFORRJA

Mundohuni që të mos i hapni vetë telashet vetes, pasi jo rrallë, jeni ju vetë që i shkatërroni ato që keni ngritur me shumë mund. E mirë fusha e zemrës, me njohje të reja në planin sentimental.

LUANI

Mërkuri ju favorizon së tepërmi në sektorin profesional. Do të jeni në qendër të vëmendjes dhe do të arrini një sukses në iniciativat tuaja. Mundohuni të përmirësoni raportet me partnerin.

VIRGJËRESHA

Pas një pauze të detyruar, tani e keni të vështirë të rifitoni ritmet me të cilat jeni mësuar të punoni. Por kjo nuk do të zgjasë shumë. Mendoni më mirë për të filluar një iniciativë të re.

PESHORJA

Kujdes në raportet me të tjerët, pasi Hëna dhe Marsi në shenjë, ju bëjnë të jeni të papërmbajtur dhe agresivë në raportet me të tjerët. Më shumë duhet të bëni për partnerin tuaj.

AKREPI

Edhe një herë ju këshillohet të mos dëgjoni pëshpëritjet e atyre që me siguri nuk jua duan të mirën, por merrni situatën në dorë, nëse nuk doni të prishet një raport i solid me partnerin.

SHIGJETARI

Fusha profesionale sot do të jetë e “ndriçuar” nga Dielli, prandaj veproni pa humbur kohë, pasi jo gjithmonë do të kini shanse të mira. Mundohuni të evitoni polemikat me miqtë tuaj.

BRICJAPI

Sot do të jeni të mbrojtur nga Mërkuri dhe Afërdita, të cilët do t’ju japin energjitë e duhura për të arritur qëllimet tuaja. Ylli i dashurisë e bën shumë interesante fushën sentimentale.

UJORI

Do t’ju paraqiten oferta dhe mundësi të ndryshme e joshëse në punën tuaj, por ju vazhdoni të hezitoni pa asnjë motiv të besueshëm. Pse? Mos harroni të mbani premtimet me miqtë tuaj.

PESHQIT

Më në fund duket se edhe për ju ka ardhur momenti i pritur aq shumë. Prandaj mos u mendoni dy herë, sepse sot o kurrë duhet të demonstroni se ç’jeni në gjendje të bëni. Interesante edhe fusha sentimentale.