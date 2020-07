Horoskopi, 30 korrik 2020

Dashi

Yjet e mirë janë pozicionuar në anën tuaj dhe kjo do të thotë se nuk do t’ju mungojë mbështetja qiellore gjatë ditës së sotme. Por nuk mjafton të prisni që gjithçka t’ju vijë nga qielli.

Demi

Me Mërkurin dhe Afërditën në sintoni të plotë do të keni një mundësi më shumë që në raportet ndërpersonale të riktheni harmoninë. Mos lini pas dore një punë tashmë të filluar.

Binjakët

Pozicioni i favorshëm i yjeve për ju do të plotësohet me hyrjen e Afërditës në shenjë, e cila do të ndikojë shumë pozitivisht në sektorin më delikat. Atë të dashurisë.

Gaforrja

Në përgjithësi ndjeheni disi të demotivuar, ndoshta pas një dite jo edhe aq të mirë, por mos u ligështoni, sepse energjitë e duhura do t’jua sjellë Marsi i zjarrtë në shenjë. Mirë shëndeti.

Luani

Dita e sotme pritet të jetë përgjithësisht e mirë, ndonëse Marsi mund t’jua errësojë disi qiellin. Sidoqoftë, situata është e volitshme për të ndërmarrë iniciativa edhe në planin sentimental.

Virgjëresha

Përgatituni për një ditë shumë intensive, pasi Mërkur në shenjë stimulon pikërisht aspektin e punës, ndërkohë që humori juaj do të jetë alternativ, për shkak të Hënës tekanjoze.

Peshorja

Edhe pse mund t’ju duket se nuk do të arrini atë që mendoni, mos u tërhiqni, sepse pikërisht në finish nuk do t’ju mungojë mbështetja e yjeve. Raporte të tendosura me partnerin.

Akrepi

Jeni dhe do të vazhdoni të jeni shumë të nxituar edhe këtë javë, për arsye se keni Marsin marramendës mbi kokë. Evitoni zgjidhjet drastike në një çështje të koklavitur me partnerin.

Shigjetari

Në pritje të hyrjes së merkurit në shenjë, më mirë të prisni dhe të reflektoni sa të merrni vendime për të cilat shumë shpejt mund të pendoheni. Merruni më shumë me problemet vetjake.

Bricjapi

Kuadri yjor është i favorshëm, sidomos në pjesën e dytë të ditës, por duhet të tregoheni më aktivë në mënyrë që të arrini maksimumin. Mund t’ju vijë një propozim i ri.

Ujori

Një përshpejtim i menjëhershëm i ritmeve tuaja mund t’ju zerë disi në kundërkohë, por do të jetë shumë i dobishëm sepse do të konkludoni një punë. Interesante fusha sentimentale.

Peshqit

Edhe pse do të jeni shumë të impenjuar dhe ndoshta më shumë se në një drejtim, fusha më interesante për ju sot mbetet ajo e dashurisë, për shkak të një Afërdite shumë pozitive.