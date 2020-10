Horoskopi, 31 tetor 2020

Dashi

Parashikohet një ditë mirë me Afërditën nga njëra anë dhe me Hënën që sot ju sjellin stimuj të fuqishëm në planin sentimental. Duhet të tregoheni më të vendosur në hapat që do të hidhni.

Demi

Me kuadrin yjor në mbështetje tuaj sot mund të keni më shumë pasion dhe dëshirë për të bërë më të mirën tuaj dhe, pse jo, të arrini rezultatet që dëshironi. Kujdes, sot dikush ju mban nën vëzhgim.

Binjakët

Këshilla më e mire sot ështe që të mundoheni të ruani qetësinë, pasi dita, me një Mars në orbitë të papërshtatshme është stresuese për ju. Sidoqoftë Hëna e mirë ju “jep një dorë” në raportet ndërpersonale”.

Gaforrja

Edhe pse keni shumë rivalë që përpiqen t’ju sabotojnë me të gjitha mënyrat, aftësia juaj për t’iu imponuar do t’ju vlejë së tepërmi. Humori duket se do të jetë i ndryshueshëm për shkak të Hënës.

Luani

Parashikohet një ditë përgjithësisht e mire në shumë aspekte, ndonëse në pjesën e parë të saj do të jeni paksa i pavendosur. Me kalimin e orëve do të mblidhin veten dhe do të dini të shfrytëzoni mundësitë.

Virgjëresha

Pozicioni aktual i disa yjeve e ka bërë më komplekse situatën yjore, prandaj vazhdoni të jeni jo vetëm konfuzë, por edhe disi apatikë. Eshtë një moment në të cilin duhet më shumë forcë karakteri për t’ia dalë mbanë.

Peshorja

Duhet të tregoni më shumë durim e këmbëngulje, pasi gjërat duket so po fillojnë të lëvizin për mirë, sidomos në aktivitetin tuaj ekonomik. Në raportet ndërpersonale duhet të tregoni shumë kujdes dhe dashuri.

Akrepi

Ndoshta momenti në të cilën ndodheni nuk është nga më të mirët, por kur duken qartë shenja përmirësimi kjo do të thotë se duhet të jeni më optimistë. Kujdes, mos e teproni me shpenzime pa vend.

Shigjetari

Ka momente në të cilat disa të vërteta nuk mund të injorohen më, prandaj duhet të hapni sytë dhe të shihni se cilat janë raportet që duhen ndryshuar. Mërkuri ju ndihmon të merrni situatën në dorë.

Bricjapi

Tani që në përgjithësi gëzoni mbështetjen e shumë yjeve, ambicia juaj mund të arrijë kulmin, prandaj kini kujdes se mund ta teproni. Mos u jepni shumë rëndësi gjërave që nuk janë të tilla. Mirë shëndeti.

Ujori

Duket se është ky momenti të kërkoni atë që pretendoni prej kohësh, pasi jeni nën ndikimin favorizues të yjeve. Afërdita ju jep stimuj të rinj në planin sentimental, ndërsa Marsi ju bën luftarakë.

Peshqit

Edhe pse mundoheni t’i kaloni gjërat me qetësi, nervozimi juaj nga ndikimi negativ i Hënës, bën të mos e keni edhe aq të lehtë. Humori juaj le për të dëshiruar për shkak të ndikimit negativ të Afërditës.