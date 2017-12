Horoskopi, kënga e duhur për çdo shenjë zodiakale

Sa herë na ndodh që të emocionohemi duke dëgjuar një këngë të bukur? Ka disa këngë që zgjojnë tek ne diçka magjike që nuk arrijmë ta përshkruajmë dot me fjalë. Mund të ndodhë që ta ndjejmë nevojën e një kënge që na jep energji ose një kënge që nënshtron zemërimin tonë ose që na entuziazmon. Muzika nganjëherë mund të bëjë mrekulli! Horoskopi sugjeron këngët më të përshtatshme për çdo shenjë të zodiakut: le të udhëhiqemi nga muzika e Yjeve!

DASHI – Për personat si ju, duhet një këngë solemne dhe festive që lartëson egon tuaj duke ju bërë të ndiheni unik, të jashtëzakonshëm dhe luftues. “We Are The Champions”, një nga hitet botërore dhe më të famshme të Mbretërve në botë, me siguri mund të jetë një fonogram për çdo ditë tuajën. Kjo ju jep energji përpara një dite të vështirë në punë ose para se të përballeni me kundërshtarët tuaj të përditshëm. Këndimi i saj në makinë apo në dush ju bën të ndiheni si heronjtë e vërtetë, kampionët e vërtetë.

DEMI – Keni nevojë për një recetë më shumë se për një këngë. Ornella Vanoni me siguri mund të kënaqë dëshirat tuaja me “Rossetto e Cioccolato”, një këngë sensuale në të cilën kënaqësitë e lakmisë së dashurisë krahasohen me përgatitjen e një ëmbëlsire të shijshme, në gjendje që të kënaqin oreksin tuaj. Dhe çfarë mund të dëshironi më tepër? Përbërësit ju i njihni mirë: “Duhet pasion, shumë durim, shurup mjedre dhe pak pavetëdije (dhe me këtë të fundit duhet të angazhoheni pak ‘!)”

BINJAKËT – Pavarësisht pamjes së lehtë dhe sipërfaqësore, ju jeni ëndërrimtarë me ideale të mëdha të lirisë dhe vëllazërisë. Kur dëgjoni “Imagine”, kënga më përfaqësuese e John Lennon, ju gati kaloni në një dimension tjetër, ku çdo gjë bëhet e mundur. Jo vetëm që mësoni çdo fjalë të tekstit, por shpesh ju jeni edhe admirues të mëdhenj të autorit të saj. A do të jeni në gjendje t’i ktheni idetë tuaja në realitet dhe ta ktheni botën në një vend më të mirë? Angazhohuni!

GAFORRJA – Ju jeni tip sentimental dhe jeni të prirur kryesisht drejt këngëve që flasin për dashuri ose histori romantike dhe emocionuese. Për të ndjekur gjurmët e zemrës suaj mund të zgjedhësh vetëm këngën “Listen to Your Heart”, e grupit suedez Roxette. Lëreni veten të pushtohet nga kjo melodi e ëmbël dhe dëgjoni me kujdes çdo fjalë të tekstit të saj. Pasthënia e tij melankolike do t’ju tërheqë në një vorbull emocionesh nga të cilat do ta keni të vështirë të dilni pa disa pika lot.

LUANI – Nuk ju pëlqejnë këngët e zakonshme sentimentale. Për ju duhet një këngë që të përputhet me të famën tuaj dhe ndoshta shkruar dhe kënduar nga ju. Lady Gaga, megjithatë, ju kënaq me një këngë mahnitëse, që duket se është shkruar në mënyrë specifike për të ushqyer egocentrizmin tuaj: “Applause”.Kjo këngë arrin të japë një ritëm të ri edhe për ditët më të zymta. Videoja është shpërthyese dhe ju transmeton një energji të madhe. Doni të gjuani me të? Rrëfejeni!

VIRGJËRESHA – Intelektualët si ju kërkojnë për këngë të cilat do të marrin një kuptim më të thellë krahasuar me atë që duket nga kuptimi i drejtpërdrejtë i tekstit. Ju pëlqen të lexoni në mes të muzikës dhe kënga që ju përshtatet është “La Cura” nga Franco Battiato. Kujt i dedikohet kjo këngë? A është një këngë e thjeshtë dashurie apo meriton një interpretim më delikat dhe më të rafinuar? Gjeniu i Battiato mund të kuptohet duke thelluar rrugën e tij të Quarta Via. Çfarë është Quarta Via? Vraponi ta studioni!

PESHORJA – Nuk ka asnjë dyshim: kënga e duhur për ju është “La Verità” nga Brunori Sas, fitues i pllakës Tenco 2017. Ju jeni një artist i lindur dhe doni vetëm më të mirën në muzikë. Cili titull mund të jetë më i përshtatshëm për shenjën tuaj zodiakut? Ju jeni eksponentët kryesorë të “drejtësisë” dhe “të vërtetës”. Sidoqoftë, përkundër këtyre parimeve të mëdha, ju ndonjëherë humbni pas ndonjë gënjeshtre të vogël, sepse siç thotë kënga, është e vërteta që ju frikëson vërtet!

AKREPI – Për personat e vështirë si ju, duhet një këngë e fortë e një artisti të madh si Michael Jackson. Ndër këngët e shumta të tij, kënga “Smooth Criminal” është padyshim ajo që ju përshtatet më shumë. Kur bëhet fjalë për kriminelët ose gjurmët e gjakut, ju jeni gjithmonë në rreshtin e parë, të intriguar dhe duke kërkuar emocione intensive dhe të errëta. Por misteri që ju magjeps më shumë është lëvizja në të cilën Michael Jackson, në video, duket se shkel ligjet e gravitetit me të famshmen “Anti-Gravity Lean”.

SHIGJETARI – Nëpërmjet këngëve, përpiqeni të ushqeni pjesën tuaj shpirtërore, që gjithmonë kërkon diçka të re për të arritur një kuptim më të thellë të ekzistencës. Kënga e zgjedhur për ju është “Somewhere over the rainbow”, që u këndua për herë të parë nga Judy Garland për filmin The Wizard of Oz. Kjo melodi e këndshme ju çon në një botë magjepse, sepse e dini se diku, përtej ylberit fshihet një botë magjike ku herët a vonë çdo gjë është e mundur.

BRICJAPI – Muzika shpesh ka fuqinë për t’ju ndaluar të mendoni për punën dhe kështu del ana juaj e ëmbël dhe poetike. “L’Amore non Esiste”, një sukses i treshes Fabi-Gazzè-Silvestri, është një këngë provokative që ju përshtatet. Ju pëlqen, sepse nëse përpiqeni ta shpjegoni atë në mënyrë racionale, ju nuk mund ta shpjegoni me të vërtetë dashurinë: nuk mund të etiketohet. Dhe duhet ta pranoni se ideja se “dashuria nuk ka shtëpi, nuk ka orbitë tokësore nuk i përgjigjet mekanizmave më banalë të forcave” ju tmerron!

UJORI – Ndër këngët ekstravagante dhe alternative më të përshtatshme për ju është “Occidentali’s Karma”, i cili fitoi festivalin Sanremo kënduar nga Francesco Gabbani. Ironia e kësaj kënge ju kap dhe domethënia e saj filozofike/shpirtërore përkujton shumë doktrina orientale nga të cilat shpesh ndiheni të magjepsur dhe të tërhequr. Ftesa për të mos rënë në fanatizëm është mjaft e qartë në tekstin e këngës dhe ju mund ta konsideroni atë si një këshillë të vogël dhe të mençur që të mos e teproni. Kërkojeni!

PESHQIT – Në këngë ju kërkoni magji, romancë dhe sentimentalizëm, e cila kurrë nuk është shumë në përputhje me vizionin tuaj. Ju pëlqen të fantazoni dhe të identifikoni veten në historitë e këngëve që dëgjoni, duke e transportuar veten në botë të reja të panjohura dhe emocionuese. “A Head Full of Dreams” e Coldplay duket të jetë një himn në kokën tuaj plot ëndrra! Arritja në një botë ku po ndërtohen mrekulli (siç thotë kënga) është gjëja më e bukur që mund të dëshironi për jetën tuaj!