Horoskopi në plazh: Si janë 12 shenjat nën diell?

Duke qenë se jemi në mes të verës, mund të jetë shumë zbavitëse për të parë se si sillen fqinjët tanë nën ombrellë. Ka nga ata që e ndiejnë plazhin si habitatin e tyre natyror dhe ata që ndjehen në siklet sa herë që era fryn një rërë të vogël. Horoskopi dhe Yjet na zbulojnë se cila është sjellja jonë e zakonshme në plazh dhe, me një çikë kuriozitet, na ndihmojnë të zbulojmë shenjën zodiakore të të gjithë atyre njerëzve që kapin interesin tonë!

DASHI – Për ju që jeni adhurues i madh i thjeshtësisë, as nuk ju vjen në mend ideja e marrjes së ombrellës në plazh. Më së shumti, nëse vërtet dëshironi të qëndroni në hije, ju merrni me qira një në vendin më të afërt, madje paguani atij shumën joproporcionale. Ju dëshironi që të argëtoheni në plazh dhe të luani e të bëni shaka me shokët apo me të njohurit e rinj, të cilët janë të mahnitur nga simpatia tuaj. Kur jeni në shoqëri të mirë, ose kur jeni duke flirtuar, ju madje harroni edhe të hani!

DEMI – Ju e doni rehatinë dhe nuk hiqni dorë nga komoditeti juaj edhe kur jeni në plazh. Kjo është arsyeja pse ju zgjidhni objektet e pajisura mirë, me çadra me cilësi të mirë të vendosur pranë bregut të detit dhe shezllonë të rehatshëm ku ju mund të relaksoheni në çdo kohë të mëngjesit ose mbrëmjes. Kur dreka afrohet, më mirë të mos hani një sanduiç, por të shkoni në kioskën më të afërt për të shijuar një pjatë të freskët të peshkut ose një akullore.

BINJAKËT – Natyra juaj e pandërprerë nuk ju siguron që të kaloni shumë orë në plazh. Pas disa orësh, pasi të keni biseduar me të gjithë fqinjët e ombrellës, pasi keni ngrënë një akullore në kioskë nën shoqërinë e dikujt të njohur, pas notit derisa të arrini në vozë mbi ujë dhe pasi të keni eksploruar dyshekun e detit me syze, ju mërziteni dhe filloni të ankoheni për diellin që djeg lëkurën tuaj ose fëmijët e gjallë që vrapojnë dhe që bëjnë që rërat të fluturojnë në peshqirin tuaj me ngjyra.

GAFORRJA – Ju kurrë nuk mund të shkoni në plazh pa familjen tuaj të ekuipazhit. Ju pëlqen të shkoni në plazhe të lira, të zini të paktën tre ose katër çadra, në varësi të numrit të të afërmve. Zhurma e fqinjëve nuk ju shqetëson sepse zakonisht është grupi juaj që i shqetëson të tjerët me britmat e fëmijëve ose me radio me zë të lartë. Por, ju keni zakon të mirë që nxirrni justifikime, duke u ofruar atyre disa fruta të freskëta ose duke i ftuar ata të luajnë me ju.

LUANI – Në plazh mund të njiheni nga kapela juaj, zakonisht e dukshme dhe e bardhë. Ju pëlqen të vishni gjëra që kujtojnë idenë e detit dhe për këtë arsye ju shpesh bëni shëtitje të gjata për të mbledhur predha nga të tjerët. Ndryshe nga shumë njerëz të tjerë, mund të kaloni orë e orë nën diell, si një hardhucë. Ju jeni një nga klientët më të mirë të shitësve të rrugëve, të cilët gjithmonë kanë siguri se të paktën një byzylyk do të kthehet.

VIRGJËRESHA – Për ju organizimi është me rëndësi primare në çdo situatë, madje edhe për të shkuar në plazh. Mos i lini asgjë rastësisë: ombrellën merreni nga shtëpia (kushton më pak) dhe magazinimi i saj është gjithmonë në gjendje të përsosur. Ju keni çanta me madhësi të ndryshme për të bartur ushqim, ujë dhe ilaçe (sepse ju ose ndonjë person tjetër në plazh mund të pickoheni nga disa insekte ose kandil deti). Te kremi solar, mos u kushtoni vëmendje kursimeve dhe gjithmonë tentoni të preferoni mbrojtjet më të larta.

PESHORJA – Është mjaft e lehtë të njihni veten në plazh, sepse jeni një nga njerëzit që interesohen për nxirjen: ju keni kremra të ndryshme për çdo pjesë të trupit tuaj, në varësi të llojit të nxirjes që dëshironi. Kostumi juaj duhet t’i përkasë rreptësisht koleksionit të fundit të një prej markave më të njohura të momentit. Ju gjithmonë shpresoni të bëni të njohur të rinj dhe kjo është arsyeja pse ju nuk mund të hiqni dorë nga një stil i rafinuar. Nëse mashtroni, mos harroni të përdorni produkte të papërshkueshme nga uji!

AKREPI – Plazhet super të mbushura me njerëz nuk janë për ju, sepse nuk shkoni në plazh për t’u shoqëruar, por për t’u çlodhur dhe për t’u nxirë. Zgjidhni këndet e plazhit në mënyrë rigoroze ku densiteti i fëmijëve është shumë i ulët (nëse nuk mungon plotësisht). Ju nuk mund t’i duroni britmat e tyre, edhe nëse janë shumë afër. Nuk ju pëlqen të kaloni orë dhe orë nën diell, nëse nuk keni mundësi të jeni në buzë të ujit, duke ju lejuar të shkoni në ritmin relaksues të valëve të detit.

SHIGJETARI – Plazhi është një nga vendet e takimeve më të bukura që mund të ekzistojnë. Ju pëlqen të shkoni në plazhe të njohura për bukurinë e tyre dhe të argëtoheni duke bërë gjimnastikë në ujë, notime të gjata, duke luajtur volejboll ose duke ndërtuar kështjella të bukura rëre me fëmijët. Zakonisht i argëtoni të gjithë me bisedat e gjata për aventurat e kohëve të fundit në vende të huaja. Ju pëlqen të jeni në plazh deri në mbrëmje, të shijoni muzgun.

BRICJAPI – Nuk është e lehtë të të shohësh në plazh dhe sigurisht nuk është në zakonet tuaja që të frekuentoni plazhe të mbushur me shumë njerëz. Ju preferoni të bëni udhëtime me varkë me disa miq të ngushtë. Por kur vendosni, planifikoni gjithçka në mënyrë të përsosur, duke filluar nga koha më e mirë për të lënë shtëpinë si dhe për të gjetur një parkim të përshtatshëm dhe të lirë pranë vendqëndrimit që keni zgjedhur. Nuk ju intereson që të keni një nxirje super dhe nuk mund t’i duroni thashethemet e fqinjëve tuaj të mërzitshëm.

UJORI – Ashtu si në çdo situatë tjetër në jetë, madje edhe në plazh nuk i njeh rregullat dhe sjellja juaj mund të ndryshojë në varësi të shoqërisë apo humorit të mëngjesit. Mund të ndodhë që të zgjedhësh plazhe të mbushur me njerëz, në të cilën të shoqërohesh me fqinjët tuaj të ombrellës, ose plazhe të izoluara, për të shijuar një qetësi maksimale. Kaloni shumë kohë në ujë me maskën dhe zhytësin dhe do të argëtoheni duke bërë shumë foto nga sfondet më të bukura, për t’i postuar më pas në të gjitha rrjetet sociale.

PESHQIT – Vizioni juaj romantik i jetës përfshin një jetë përrallore të plazhit, e bërë nga flamingo trëndafili ose inflatabël me ngjyra të vetme. Nuk ka rëndësi mosha juaj: kur jeni në plazh ju nxirrni në pah anën tuaj fëminore. Në këtë mënyrë, nuk mund të tërhiqni vëmendjen e të gjithë fëmijëve të çadrave aty pranë, për të cilët ju bëheni një mit absolut. Deti është habitati juaj natyror dhe preferoni të bëni notime të gjata në vend që të kaloni orë nën diellin e nxehtë.

