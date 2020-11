”Humba dy njerëz të rrethit familjar”, Paloka: Vajza e tezes pedagoge vdiq nga COVID-19 dhe nuk u raportua, s’po merrem me rastin e xhaxhait…

Nënkryetari i PD, Edi Paloka ka dëshmuar historinë personale pasi dy të afërm të tij të familjes në kohët e fundit i kanë vdekur nga COVID-19.

Paloka denoncon se vajza e tezes së tij, pedagogia Irena Bogdani vdiq nga COVID-19 dhe nuk është raportuar askund nga autoritetet që ka vdekur nga virusi.

Ai thekson se ajo vdiq në spitalin infektiv e prekur nga COVID-19, por asnjë prej mjekëve që e ndoqën nuk e di që Bogdani nuk rezulton të ketë humbur jetën nga virusi.

Po ashtu Paloka zbulon se ka humbur dhe xhaxhain nga COVID-19, por ai u trajtua dhe vdiq në shtëpi dhe thotë i bindur se as nuk bëhet fjalë që ta kenë shënuar në ndonjë dokument zyrtar.

Statusi

Nuk kam menduar ndonjehere se do me duhet te permend publikisht fatkeqesite familjare sepse ne fakt i kam neveritur dhe i neveris ato qenie politike qe abuzojne dhe me familjaret e tyre duke i perdorur publikisht per interesa politike sic bejne rendom monstrat e “rilindjes”. Po nuk mund te hesht ne kete rast, perballe pafytyresise kriminale te kesaj qeverie.

U bene sot disa deklarata per te kundershtuar denoncimin e Bashes ne “Opinion”, se qeveria po fsheh numrin e viktimave te Covid-19. Nje here u rreshtuan me urdher partie zyrtaret QSUT e me pas dhe ministria. Te dyja deklaratat e prodhuara nga e njejta dore u bene ne emer te mjekeve te cilet kinse i paska sulmuar Basha. Qe ketu fillon pafytyresia dhe e atyre qe mbajne diploma mjeku, kane bere dhe betimin e Hipokratit po ne fakt bejne hipokritin e jane vene ne sherbim te partise per te mbajtur karrigen e zyrtarit ku i ka ulur partia.

As Basha , as ndonje tjeter nga PD nuk ka sulmuar ndonjehere mjeket, perkundrazi kemi shprehur mirenjohje dhe kemi kerkuar gjithe kohen qe atyre t’ju krijohen kushtet, lehtesite e t’ju jepet shperblimi i duhur per sakrificat qe po kalojne ne kete situate.

Te perdoresh disa zyrtare qe ne “emer te mjekeve”dalin te mbrojne qeverine per aktet e saj kriminale , me e pakta eshte pafytyresi. E permenda me lart qe ndjej neveri per ata qe familjaret i perdorin publikisht per interesa politike , per kete arsye kam heshtur deri sot. Po tani nuk mund te hesht me.

Brenda pak ditesh une humba dy njerez te dashur te rrethit tim familjar . Nje prej tyre , ai i pedagoges Irena Bogdani, u be publikisht i njohur , jo prej meje po per faktin qe Irena ishte e njohur dhe e vleresuar ne profesionin e saj.

Irena ishte vajza e tezes time dhe humbi jeten ne spitalin infektiv prej Covid-it .

Une dhe nje here dua te falenderoj ata mjeke e personel mjekesor qe u kujdesen per te deri ne fund. I falenderoj dhe personalisht disa prej tyre qe u impenjuan pavarsisht se nuk e kishin ne ndjekje direkte. Po une jam i bindur qe asnje prej atyre mjekeve qe e ndoqen dhe e mjekuan per Covid, nuk e di qe Irena nuk rezulton te kete humbur jeten nga Covidi ne asnje dokument e komunikate zyrtare. As ne komunikatat e perditeshme te ministrise e as ne shifrat zyrtare te qeverise…E pra kur fshihet nje rast i tille , cfare ndodh me qytetaret e tjeshte?

Nuk po merrem me rastin e xhaxhait qe u mjekua ne shtepi dhe humbi jeten po ne shtepi, se jam i bindur qe as nuk behet fjale ta kene shenuar ne ndonje dokument zyrtar.

Atehere kush genjen, ne qe i kemi fatkeqesite ne familjet tona, (e ketu nuk e kam vetem per vete, po per gjithe ata shqiptare te tjere qe nuk kane mundesi te shprehen) apo ata qe me pafytyresi kriminale vazhdojne ti sherbejne rregjimit me ç’njerzor qe kane njohur shqiptaret ne keto 30 vjet?!

Monstra qe vetem pamjen keni njerezore !

o.j/dita