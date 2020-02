Humbi fëmijët dhe gruan, flet kryefamiljari: Nuk e di si do jem, dua vetëm të zbardhet

Ylber Tola, kryefamiljari që humbi një ditë më parë bashkëshorten dhe dy fëmijët si pasojë e akfiksisë ka treguar se si mori vesh për ngjarjen e rëndë, ndërsa ka kërkuar edhe që të zbardhet ngjarja.

“Më morën në telefon më kanë treguar. Unë bisedova një natë më parë me familjen dhe pastaj nuk fola gjithë ditën. Ngroheshim me dru me gaz. Nuk e di se çfarë ka ndodhur. Unë mbrëmë erdha nga Greqia. Unë dua që të zbardhet sa më shpejt. Fajtoni ishte në klasën e tetë.

Unë nuk e di si jam dhe si do jem. Kam ngelur vetëm me dy fëmijë. Dy vdiqën. Dua vetëm të zbardhet, nuk dua asgjë tjetër. Kam gati 20 vite në Greqi. Jam sistemuar me letra. Merresh me bujqësi, krasitje. Kemi lopë në shtëpi por më shumë nga Greqia. Nëse unë nuk do shkoja në emigrim, asgjë nuk do kishim bërë“, u shpreh Ylber Tola.

l.h/ dita