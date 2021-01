Humbin jetën 521 qytetarë dhe mbi 14 mijë të tjerë rezultojnë të prekur nga COVID në Itali në 24 orët e fundit

Në Itali, gjatë 24 orëve të fundit kanë humbur jetën 521 pacientë nga COVID-19, duke e çuar numrin e përgjithshëm në 20, 519 viktima.

Ndërkohë autoritetet shëndetësore bëjnë me dije se 14, 078 persona kanë rezultuar pozitiv për koronavirus. Aktualisht në Itali janë pozitivë 516,568 raste.

Sërish Lombardia vijon të mbetet rajoni me numrin më të lartë të rasteve me koronavirus, ndjekur nga Emilia dhe Romagna me 1,320, Lazio me 1.303, Puglia me 1,275 , Siçilia me 1,230 dhe Campania 1,215 raste.

h.b/dita