Humbja pa kundërshtar (mbi Shkodrën dhe urdhërat partiakë “nga lart”)

Nga Bedri Islami

Jam krejt i bindur se, nëse zgjedhjet vendore do të kishin qenë një normalitet, pra, nëse PD do e kishte quajtur gjithë këtë proces një normë të zakonshme, ajo kurrë nuk do e kishte kandiduar edhe një herë Voltana Ademin.

Jo vetëm se zakonisht asnjëherë nuk është kandiduar dy herë i njëjti person, qoftë edhe drejtuesi më i pafjalë i bashkisë së Shkodrës, por në 4 vitet e drejtimit të saj, Shkodra, bastioni i së djathtës dhe në fakt miniera e shfrytëzimit nga e djathta të elektoratit që më shumë se çdo pjesë tjetër mëton të shfaqet se ishte kundër gjithçkaje, nuk bëri asgjë me vlerë, nuk la pas vetes asnjw gjurmë që mund të njësohet me qeverisjen e saj dhe asnjë dëshmi se në këtë qark ka drejtuar një grua e aftë, me vizion dhe me përkushtim ndaj qytetit të lindjes së saj.

Me bashkinë ajo u soll si me një kontratë provizore, kontraktuese e pazonja dhe e mënjanuar nga ato veprime që mund t sillnin një frymë më emancipuese për qytetin.

Ajo do të mbahej mend si kryebashkiakja që iu përgjigj shefit të qeverisë harbutërisht, që nuk kishte asnjë ide se si mund të bëhej një Shkodër ndryshe dhe, shumë vetë, edhe nga forca e saj politike, deri në qendër, e dinin se mandati i saj kishte mbaruar.

Por, nëse nuk la shenjë në qeverisje, ajo la shenjë në politikë. Më mirë se gjithë të tjerët ajo e kuptoi se qëndrimi në politikë e ndoshta në qeverisje nuk vjen nga mendimi, por nga forca; ajo e kuptoi shumë shpejt, ose e bënë ta kuptonte se, paraqitja e vizionit ishte kohë e humbur, edhe nëse do të kishte. Në vend të idesë ajo paraqiti veten si një grua militante me molotovë në duar, e aftë për të shkatërruar dhe për t dhënë deklarata të forta, qofshin edhe jashtë kontekstit.

E mori vesh se fundi i saj politik do të ishte i shpejtë, nëse, forcërisht dhe me bindje, nuk do të paraqiste përmes saj vizionin e një force politike që në 30 vite ka patur emblemë të saj dhunën, kërcënimin, forcën, gjithnjë sipas mendimit se, kush është i fortë, ai ka edhe pushtet.

Përmes kësaj loje politike, herë herë në ekstremin e saj, ajo qëndroi në politikë, zuri atë vend që nuk e kishte zënë përmes qeverisjes dhe u bë simbol i një force politike që, pa dhimbje, sapo kishte zbuar një tjetër grua të fortë nga i njëjti qytet, Jozefina Topallin. Dhe, duan apo nuk duan demokratët në Shkodër apo në Tiranë, ajo, tani për tani, politikisht nuk mund të rrëzohet, pasi u bë emblemë; nuk mund të hiqet, pasi duhet të hiqet i gjithë koncepti i Bashës për politikën e rrugës dhe të dhunës; nuk mund të mënjanohet, pasi, bashkë md të duhen mënjanuar edhe shumë figura të tjera dhunuese; nuk mund të përjashtohet, pasi, sëbashku me të, duhen përjashtuar edhe më shumë se gjysma e shtabit drejtues të detashmentit që ka ngritur sipas qejfit të tij shefi i partisë, Basha.

Në fund të fundit ajo është shembulli që i duhet një force politike që para se të dëshmojë vizion, thyen xhamat dhe gjuan me molotovë rrugësh; që para se të ketë mendim, nxjerr njerëzit në rrugë, që më parë se të kërkojë debatin dhe të mundë qeverinë përmes fjalës, zbon vetveten nga parlamenti, duke menduar se po e hedh në erë atë; përjashton vetveten nga zgjedhjet vendore dhe pastaj thërret se u vendos sistemi një partiak, delegon në lista emra deputetësh që më pas i quan mercenarë të qeverisë.

Voltana Ademi tashmë është njëra nga kokat që nuk pritet, pavarësish se ishin gati ta linin pas derës, pasi, në fund të fundit, mbetet modeli se si e percepton politikën një forcë opozitare ku mendimi tash është i pavlefshëm.

Si për ta bërë atë edhe më të pranishme vjen edhe humbja pa kundërshtar e së majtës në Shkodër, të cilët, pa pyetur askënd dhe pa menduar më gjatë, bjerrën shpresat për një qeverisje ndryshe në Shkodër, më saktë, për një provë të qeverisjes së majtë në një bastion të së djathtës, duke caktuar nga lart, si kryetar të ardhshëm të bashkisë një figurë politike që nuk e kishte vendin aty.

Largimi i Pjetrit nga detyra e pa marrë ende, për shkaqe që dihen, nuk është vetëm përgjegjësi e tij, por edhe e strukturës, më saktë, e njeriut që e emëroi. “Maja e Olimpit” kësaj here, e jo për herë të parë, humbi një shans që ia dhuruan, dhe i cili, tani, pas ndodhisë turpëruese, vështirë se mund të ripërsëritet, të paktën për disa kohë të largëta.

E majta në Shkodër bëri gabimin fatal të mos kundërshtimit dhe të mos hapjes së letrave, pasi jo pak vetë, pikërisht nga e majta, e kanë ditur se me zotin Pjetri ka ndodhur diçka 17 vite përpara, se ishte pa kuptim ta dinin kundërshtarët e mos ta njihnin miqtë e tij.

Dy herë Shkodra ka qenë n pragun e ndryshimit historik, në kandidimin e Keti Bazhdarit dhe të Gjergj Leqejzës, ky i fundit fitoi bindshëm edhe në zona historikisht të djathta.

Dy herë të tjera ka kandiduar përmes figurave të respektuara, si Namik Kopliku apo Fatmir Brahimi, dhe moraliteti i kësaj katërsheje ka qenë absolutisht i lartë dhe me prestigj të njohur.

Zonja Mesi ishte, po ashtu, një dëshirë qytetare. Anashkalimi i të gjithëve, mbi gjithçka i strukturave, soli humbjen pa kundërshtarë dhe kthimin pas të shumë mundit të derdhur.

Më e keqja se kjo mendësi nuk ndryshon. Si në kohët e vjetra, emërimi bëhet me urdhër nga lart. Si një direktivë e padiskutueshme e Komitetit Qendror dhe e Sekretarit të parë, të cilët, të paktën, bënin sikur merrnin mendimin e bazës.

Zonja e zgjedhur si kryetare e Këshillit Bashkiak është e mundur që e meriton këtë detyrë, angazhimi i saj është i hershëm, figurë intelektuale e një brezi të ri që përfaqësojnë të majtën në një qytet ku ka qenë e vështirë të jesh i tillë, drejtuese e një institucioni arsimor, etj.

Po, përse, dreqi e mori, duhet bërë me urdhër, fillimisht nga shefi i qeverisë dhe, në përforcim edhe nga sekretari i përgjithshëm, i cili ende nuk e ka kuptuar se Shkodra, me gjithë respektin, nuk është Librazhd, se në këtë qytet lëvizin shumë rryma politike, të besimit, të krahinave dhe zonave, që fillojnë në majat e Dukagjinit dhe vazhdojnë më pas në bregdetin e Velipojës.

Komandimi nga lart, me urdhër e me porosi. Sjell atë që solli, të humbësh pa kundërshtar dhe t’i japësh pikë dikujt që ishte drejt zerimit si njeri i politikës e, më tej se kaq, edhe i qeverisjes.

A do të mësojë e majta në Shkodër nga gabimet e saj, njëri ndër të cilët, miratimi i gjithçkaje që vjen nga lart, është më i domosdoshmi për t’u shporrur?

Nuk e di. Njëshi po rritet.

